「疫苗猶豫」成為全球健康威脅，背後原因是什麼？

世界衛生組織（WHO）日前公布2019全球健康10大威脅，包括空氣污染和氣候變遷、非傳染病、全球流感、醫療薄弱的環境、細菌抗藥性、伊波拉及其他高危險病原體、貧瘠醫療、疫苗猶豫、登革熱和愛滋病毒。其中反疫苗風潮竟名列其中，最受專家矚目。

疫苗每年救百萬人 疫苗猶豫恐阻成效

疫苗猶豫是指「儘管有疫苗可用，但不願意或拒絕接種疫苗」。WHO指出，疫苗接種是預防疾病最具成本效益的方法之一，目前每年可以預防200－300萬人死亡，如果全球疫苗接種率獲得改善，還可以再避免150萬人死亡，如子宮頸癌能透過疫苗部分預防；小兒麻痺病毒正處於根除邊緣，與過去相比，5歲以下兒童罹患人數減少6百萬。

這種風潮可能扭轉疫苗防疫成果，例如全球麻疹案例增加了30％，某些麻疹絕跡的國家都出現復甦跡象，雖然惡化原因複雜，但疫苗猶豫是原因之一。

疫苗猶豫背後原因 錯誤訊息誤導

為何民眾出現疫苗猶豫？WHO疫苗諮詢小組發現，自滿、疫苗取得不便以和缺乏信心是猶豫不決的主因。小組強調，醫療人員仍然是最受信任的疫苗接種顧問，他們必須得到支持。

根據《Eurekalert》報導，一篇榮獲阿特拉斯獎（Atlas award）並發表在《社會科學與醫學》（Social Science & Medicine）研究顯示，反疫苗傾向群眾中，最缺乏專業知識的人，往往對自己的認知最有信心。該研究顯示反疫苗風潮受達克效應（Dunning-Kruger）影響，錯誤地認為自己知識過度優秀。

除了達克效應外，賓夕法尼亞大學安納伯格公共政策中心博士後研究員馬修莫塔（Matthew Motta）表示，另一個原因可能是人們被誤導，認為專家意見不正確。更令擔憂的是，研究證實，不支持疫苗的人，可能影響相關政策制定。除了向人們提供正確資訊外，她補充，「如何打擊疫苗的錯誤信息」成重要課題。

反疫苗運動興起 籲加強醫病溝通

《新聞周刊》報導，反疫苗風潮在全球興起，在美國，儘管19－35月大兒童，保持高水平疫苗接種率，但自2001年以來未接種比率增加2倍。另外，澳洲有4萬名兒童因其父母反對而未接種疫苗，義大利則於2018年暫停兒童入學強制接種疫苗。

霍普金斯健康安全中心學者阿梅什．阿達加（Amesh Adalja）博士向《現場科學》表示，有些人質疑疫苗安全性，儘管許多研究表明疫苗暨安全又有效。其他人則認為孩子在短期內接種「過多疫苗」，因此要求分期注射，這種「替代疫苗接種計畫」使兒童面臨感染風險。

他建議，患者表現出疫苗猶豫時，醫生應先了解其顧慮，並提供事實和證據，說明為何疫苗是最好方案。

參考資料：

Ten threats to global health in 2019. Getting to the bottom of anti-vaccine attitudes. Anti-Vaccine Movement Joins Ebola, Drug Resistance on List of Top Global Threats.

本文經健康醫療網授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航