台灣時尚潮爺林天扶：50後化繁為簡，就是最高境界

文：陳怡如｜攝影：陳鴻文

身穿俐落外套，腳蹬帥氣短靴，立體五官搭配一臉有型的落腮鬍，牛仔褲還破了幾個洞。當65歲林天扶出現在採訪現場時，瀟灑又充滿魅力，讓人驚豔：台灣大叔也可以這麼帥！

誰說穿得好看帥氣是年輕人的專利？林天扶用一身衣著證明了，穿搭不受年齡拘束，即使年歲增長，依然能時尚有型。

暱稱「時尚潮爺」的他，外型神似美國時尚大叔、有著「全世界最會穿搭的男人」封號的Nick Wooster。鏡頭前，林天扶是出道10年的演員，累積了30幾部廣告和10幾部MV作品，曾和五月天、周杰倫、林依晨等知名藝人合作。

鏡頭後，林天扶是擁有37年資歷的腳底按摩師，經營台北歷史最悠久的腳底按摩店。之所以踏上表演路，正是因為經紀人到店裡按摩，相中他有韻味的外型，因而挖掘出道。

Photo Credit: 陳鴻文攝影 林天扶本業是腳底按摩師，藝人如周杰倫、大S、日本女星吉岡里帆都曾感受過他的功力

50後，化繁為簡，善用配件畫龍點睛

林天扶不諱言，他從年輕就很注重打扮。念書時訂做校服只是基本，為了應付男生要理光頭的髮禁，還會特別買假髮，放學時戴上。

喜歡打扮，很大程度來自喜歡藝術，平時愛拍照、看畫展，也喜歡音樂，不僅高中是樂隊一員，因愛唱歌，曾抱明星夢的他還考上台視歌唱訓練班，上了一年課。對藝術的喜愛，間接影響兒子林冠名長大後成為影像創作的藝術家。

即使穿著有型，但林天扶衣服並不花俏，幾乎都以素色為主，「素面衣服看起來舒服，我喜歡簡約、素雅、大方的風格。」黑灰色、咖啡、牛仔、軍綠等沉穩顏色，都是他喜歡上身的色系，又因帶有些許粗獷氣質，偶而會嘗試迷彩單品。林天扶偏愛合身尺寸，除了看起來較有精神，也隨時提醒自己保持體態。

其實他的穿搭風格也受年紀影響而改變。年輕時造型花俏、顏色鮮豔，還曾燙過一頭蓬捲髮，「就像張菲一樣！」他笑著說。但50歲後，開始嚮往自然、簡單，也因為接觸佛學，想法慢慢改變，「化繁為簡就是最高境界。」因為崇尚自然，即使頭髮花白，林天扶也不染髮，他認為只要修剪得宜，白髮一樣有型。

但素色搭配不致看來平淡，關鍵就在於「配件」，「靠配件畫龍點睛，不要太多，適當就好。不要讓自己像櫥窗一樣，什麼都掛上去，看了眼睛都花了。」他會依當天服裝風格，搭配適合的手錶、墨鏡、皮帶和鞋子。但即使是配件，他仍秉持自然風格，捨棄裝飾性質較強的項鍊、戒指跟手鍊，「因為我就喜歡輕輕鬆鬆，不要繁複。」他笑著說。

除了配件，選擇有細節的衣服，也能讓造型脫穎而出。比如當天採訪他雖穿一身黑，但近看西裝外套，卻帶有緞面感的低調花紋，粗中有細，成了整套穿搭中的視覺焦點。

Photo Credit: 陳鴻文攝影

Photo Credit: 陳鴻文攝影 墨鏡、皮帶與手錶，是男人的重要配件，一定要符合自己的心性

誰說熟齡就要穿老裝？忘掉年紀、打開想像

對他來說，年齡從來都不成為穿搭限制。林天扶特別強調：「熟齡者不要認為自己幾歲，就一定要穿幾歲的衣服，或是只能逛老裝店。」他買衣服從來不去熟齡服飾店，反而都去年輕人愛逛的潮流小店，或是百貨公司的年輕男裝品牌，「年齡不影響我。人老心不能老，如果人老心跟著老，那才是真的老。」

就好像採訪當天，他搭配的兩個造型，一套俐落帥氣，一套休閒舒適，這些衣服即使30、40歲的人來穿也不奇怪。「現在很多60、70歲的人，也穿牛仔褲跟花襯衫，或是擦大紅口紅，看起來很亮麗，不要對年紀有既定印象。」重點是，不要讓年齡設限了你對穿著的想像。

雖然林天扶熱愛穿搭，但從不迷信名牌，他認為找到適合自己的衣服才是重點。他摸索穿搭的方式，就是多看、多學、多嘗試，他常去書店翻看時尚雜誌，培養衣著品味；或是找到一個與自己風格相符的人，學習搭配技巧，他自己的穿搭範本正是Nick Wooster。

但林天扶也提醒：「人要了解自己，不管是氣質或是身形，要懂得掩飾缺點、強調優點，不要盲目跟隨流行，有時流行不見得適合自己。」他笑說，自己就曾買過斯文風格的西裝，與他的粗獷氣質不符，穿了之後渾身不對勁。其實穿搭不只在於改變外在，更重要的是，在尋找風格的過程中，更加了解自己，發現自己適合什麼、不適合什麼。

但有些注重穿搭的人，有時會顯得太過刻意，林天扶認為，關鍵是要懂得視場合調整，「要穿搭沒有錯，但要讓人感覺自然，不然就會有些做作。」比如他雖常戴墨鏡出門，但只有在戶外有太陽時才會戴起來遮陽，只要進到室內或陰影處就會拿下，自然地掛在衣領上。依循場合調整穿搭，就不會顯得格格不入。

Photo Credit: 陳鴻文攝影 雖然很注重穿搭，林天扶也會提醒自己不要太刻意，看起來自然，更有好感度

有氣色、氣質才有氣場！六個保「ㄧㄤˇ」秘訣

除了外在，他認為一個好的穿搭，更重要的是健康狀態與內在氣質的提升，「不能只光注重外表，氣色、氣質不好都不行，也就是一個人的『精氣神』。」身為按摩保健師傅的他，特別分享六個保「ㄧㄤˇ」秘訣。

首先，是氧氣。

新鮮的氧氣可以修復不好的細胞，因此多到充滿芬多精、負離子的大自然中大口呼吸。

第二，是太陽。

適度曬太陽可以促進身體分泌骨骼細胞必須的維他命Ｄ，預防骨質酥鬆，這對熟齡者尤其重要。

第三，是營養。

「病從口入，癌字就有3個口。」謹記不要吃「食品」，而是吃「食物」，飲食均衡，多吃蔬菜、水果跟五穀雜糧，常喝水，加強身體代謝。

第四，是保養。

這不是指化妝品，而是像運動或按摩這種保養。維持固定的運動習慣，林天扶每周都會去爬山，已持續30多年，也靠運動呼吸新鮮空氣和曬太陽。

第五，是修養。

「人的毛病，一半以上是因為負面情緒造成的。」因此要常保正面、積極、樂觀，只要心情好身體就會分泌快樂激素。林天扶說起話來總面帶微笑，性格不慍不火，很難想像過去的他曾有火爆脾氣，常因老婆碎念而吵架。但現在他學會轉念，「不能改變對方，就改變自己，只要想到生氣對自己健康不好，我就不生氣了。」他笑著說。

第六，是信仰。

如果本來就有信仰，心誠則靈，精神上也有寄託；沒有信仰也沒關係，只要能找到抒發情緒的出口即可。重點是時時心存善念，林天扶相信心好行好命就好。

保持年輕心境，探索世界、提升自我

Photo Credit: 陳鴻文攝影 保持年輕的心境，提升內在自我，讓自己變成心目中理想的樣態

其實這些秘訣並非什麼大道理，「就看你要不要去做，健康不會從天上掉下來，很多事情都是要去經營。」因為在意身體保健，林天扶至今依舊保持良好體態和氣色。

這也是為什麼即使他常穿黑灰色系，但看起來依舊有型的原因，「就像年輕人穿黑衣服完全沒問題，你如果保持很好的精氣神，即使穿黑衣服看起來也不會暗。」完全打破熟齡者穿暗色系衣服容易沒精神的迷思。

這種內在氣質也跟保持年輕心境很有關係，林天扶認為多培養一些興趣，不斷充實自己，比如他喜歡唱歌、爬山、拍照……「人有興趣，才會對每天充滿好奇心，引起你探索這個世界。」還有多讓自己沉浸在美的環境裡，像是春季百花盛開，就到大自然賞花，心情愉悅，氣色就好。

「人要變成什麼樣子，全都掌握在你自己。」穿搭不是錦衣華服，而是整個內在自我的提升，成為理想的自己。如此，你的有型和魅力，才會隨著時光淬鍊，醞釀出愈來愈有味的迷人風采。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航