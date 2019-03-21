時尚大帝卡爾拉格斐：不戀棧成功，要一次次地超越自己

文：釋俊哲

什麼是你一生的追求？足以讓你日復一日不斷精進，更因清楚心之所在，能全然的心無旁騖。

用這麼道家的思想，來理解時尚大帝卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），似乎有點反差。但若回顧他沉浸於創作的85年人生，真覺得莊子所言不假，人的一生就是要找到道之所在，實現心靈的逍遙。

2月19日，叱吒時尚圈超過50年，三大精品品牌FENDI、CHANEL、Karl Lagerfeld的服裝設計大師卡爾拉格斐離世了。時尚圈哀歎不斷，就連女星桂綸鎂參與巴黎時裝周CHANEL2019秋冬時裝大秀，看到卡爾生前最後執筆的作品後，一時感動與不捨，潸然淚下。

巴黎時裝周CHANEL2019秋冬時裝大秀，是卡爾最後作品，與現任總監Virginie共同完成

回看卡爾一生，與時尚產業緊密相連。可以說，服裝設計的美學，是他一生的追求。

他的創作力驚人，1965年時開始擔任FENDI的主設計師，負責服裝、皮草與飾品設計；1983年49歲時他受邀擔任CHANEL的首席設計師，讓當年陷入瓶頸的CHANEL起死回生，火紅到今日；50歲時再創立同名品牌Karl Lagerfeld。直到離世前85歲，一人獨挑三樑！雖然身體早已飽受病魔折磨，辭世前仍積極參與最後一場服裝秀的監督，對自己興趣一以貫之。

全方位嘗試不間斷，一次讀20本不同的書

正常人一份工作已經是負擔，更何況是三份工作？面對長期高壓的工作量，卡爾如何維持創意，時尚到老？原來，他對於美的事物的探索從不間斷，持續學習與嘗試，為生命貫注全新能量。

從1987年1月起，54歲的他開始親手拍攝宣傳照、並完成刊物、與產品目錄，這可是多數品牌設計師、創意指導所不願負責的菜鳥工作。此後，他更出版多本攝影寫真書，1999年再於巴黎開設了7L書店，類別囊括攝影、藝術、園藝、織品……反映了他嚮往的事物。2008年他（74歲）甚至開始為CHANEL拍攝短片，連劇本、造型與服裝也親力親為，與時代接軌外，持續譜寫人生全新一頁！

值得一提的是，卡爾熱愛閱讀，即便在社群媒體如斯發達的今日，他對紙本閱讀的興趣仍遠高於網路。

路易威登現任女裝創意總監Nicolas Ghesquièrey在個人Instragram帳號的一張照片、揭露了卡爾的書房：他坐在一張寬敞的書桌前，桌上擺滿了如爆炸般的紙本，反映出卡爾對新知的渴求。某次訪談中卡爾也自陳：一天之中要花近二分之一的時間在閱讀，並保持同時閱讀20本不同書籍的習慣。

自2008年以來，卡爾總是為CHANEL宣傳照掌鏡，這是2018年4月工作側寫

為穿超窄身西裝，67歲那年減重42公斤

筆挺白色襯衫、合身西裝、一頭往後梳的白髮小馬尾，加上墨鏡、露指手套，就是卡爾晚年的標準形象。

其實，卡爾中年時，身形也是一位福泰大叔。2001年，因為想穿下當年由另一設計才子Hedi Slimane操刀的超窄身Dior西裝，卡爾嚴格避免精緻澱粉、炸物、糖與起司，並將一日攝取熱量壓制在1200大卡內，一年內瘦了身42公斤，成就他對自己理想時尚外型的追求！

相傳卡爾家中的冰箱，就只有礦泉水與起司，就算半夜突然餓了，他也無法攝取額外的熱量，再也沒有復胖。

此外，他對提攜後進的不遺餘力，更是眾所皆知。英國設計師、現任Coach時尚總監的Stuart Vevers在個人Instragram如此緬懷一場昔日餐會，「他串起了餐桌上的每一個人，確保每個人都被好好照顧、並擁有一段美好時光。他是如此迷人、機智而慷慨。」

卡爾並未因為自己的「大帝」地位端起架子，這或許也是他雖擁有崇高地位，但仍擁有極好人緣的關鍵之一。

崇尚一個人的時光，有助腦力全開

喧囂之外，卡爾非常享受一個人的時光。因為一個人，可以優游在探索創意的極限世界裡。

「像我一樣從事創意工作的人，必須獨處，讓自己重新充電……我還要做許多事，例如閱讀……我隨時都會想要閱讀。所以我贊成每個人都該有獨立生活。將別人當成依靠，對我來說很危險，必須時刻如履薄冰，並在它破裂之前跨出下一步。」

一如女性作家吳爾芙的名言「需要屬於自己的房間，一筆屬於自己的錢，才能真正擁有創作」，卡爾在巴黎一共有2間房，一間用以睡眠、會畫草圖（工作），另一間則用以吃飯、社交，與親近的友人碰面。他十分重視空間上的區隔，「就算房子空間很大，我也想要獨自一人。」

不戀棧成功，要一次次超越

面對瞬息萬變、壓力萬千的時尚產業，卡爾如何能一直正面迎擊，一再投下讓眾人驚歎的作品？

紀錄片《時尚大帝》中的一段話，或許小結了他的整體人生觀：「一次的成功不具意義，你得一次再一次超越它……」他甚至還說過：「若你留戀過去，隨便你，但那不是我的心性，我痛恨它！倘若過去那麼美好，那放棄現在算了。」

或許，正因為不戀棧成功，不斷一次次超越自己，卡爾並未因年歲的增長，變成特定年歲「該有」的模樣；不管是60歲、70歲、80歲，他仍持續做自己、做喜歡的事，持續進化成心中想要成為的那個人。

即便面對「死亡」，卡爾仍抱有獨到洞見，「我沒在乎過人有來生或復活，那一點也不重要。我不知生前為何，對死後亦無所悉，或許死亡是從人生的夢境醒來。」

不知道卡爾此時是否真從人生的夢境醒來了？但回顧他一生帶給世人如夢般的時尚驚豔，真能說，他這一生的追求，值了。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航