2019年「巴菲特致股東信」7大重點摘要與心得

文：黃琛為

2月23日晚間，巴菲特發布了2019年波克夏致股東信，以下為快速看過的重點摘要和筆記。原文我放下面，需要的朋友自行取用。

一、長期跑贏大盤才有資格說話

2018年波克夏（BRK.B）帳面價值的增幅是0.4％，而S&P500指數的增幅為-4.4％，波克夏跑贏4.8個百分點。

從1964年到2018年：

波克夏收益率1,091,899％，平均年化收益：18.7％

S&P 500收益率15,019％，平均年化收益：9.7％

二、收購其他公司？「想要」但不「需要」

老巴覺得目前市場上的股票價格還是太貴，作為價值投資者，盲目購買估值過高的股票具有價值破壞性。

另外，現金儲備是投資存活的關鍵（堅持現金儲備原則），如市場大牛，除非市場大跌，否則不會再加倉。如繼續上行，會考慮停止年終分紅。

筆記：目前投入美股的資金大概佔總資產的30％，剩下的錢平均分成了36個月來作定投，除了少量自由控管的現金部位，其他一律照表操課、定期投入。

三、誰是接班人，我再想想

稱讚了2018年任命的副總裁Ajit Jain和Greg Abe，表示目前的管理層比他單打獨鬥時好多了，兩位都為公司帶來了很好的文化，但沒有明確指出接班人人選。

筆記：賽局理論，兩位VP好好努力，天天向上。

圖片來源：作者提供

四、波克夏重倉名單

波克夏重倉名單如下：

美國運通：17.9％

富國銀行：9.8％

美國銀行：9.5％

可口可樂：9.4％

蘋果：5.4％

以市值排序為：蘋果、美國、富國、可口、美國運通。

五、2019年將擴大股票持倉

「我和Charlie（查理蒙格）不知道接下來市場會怎麼走，我們從來不預測股市，我們只計算股票價格是否合適。」

名言佳句：

Predictions of that sort have never been a part of our activities. Our thinking, rather, is focused on calculating whether a portion of an attractive business is worth more than its market price.

六、我投資美國77年，你呢？

「1942年我用114.75美元買了3張Cities Service的股票，從此成了資本家，好開心。

要是我把這114.75美元投入「沒有手續費用」的S&P 500指數裡，2019年將價值60萬6811美元，5288倍。如果是投入100萬美元，將價值5.3B（53億美元）。如果投入了「年管理費1％」的S&P 500指數裡，將只剩2.65B（26.5億美元），只剩一半。」

筆記：投資的重點在於投入的時間是否夠長，在巴菲特自傳《滾雪球》裡，提到了如何找到一片夠濕的雪、並從夠長的斜坡滾下，是投資人最該想的問題。

什麼叫夠濕的雪？低廉的管理費、分散投資、動態平衡。

如何找到夠長的斜坡？優質的標的、良好的投資心態、不願再回到山頂的決心。

「人生就像雪球，重要的是找到溼的雪，和一道長長的山坡。如果你裹在正確的雪球裡面，它一定會滾下去。」

借用Liberty Chen在理財絲路學習社團的分享：

正因為我們誰都不會再回到山頂，而人生就這麼一直滾下去了。為了不要白滾，繼續聽聽這位活了近一世紀的人，他是用什麼姿勢、什麼角度滾的？

七、波克夏年會將於5月4日舉行

「我和蒙格在過去54年始終熱愛我們的工作，不管未來如何，我們都愛你唷，啾咪。」

筆記：我也愛你（的股票），啾咪。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航