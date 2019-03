2019年「巴菲特致股東信」7大重點摘要與心得

文:黃琛為

2月23日晚間,巴菲特發布了2019年波克夏致股東信,以下為快速看過的重點摘要和筆記。原文我放下面,需要的朋友自行取用。

2018年波克夏(BRK.B)帳面價值的增幅是0.4%,而S&P500指數的增幅為-4.4%,波克夏跑贏4.8個百分點。

從1964年到2018年:

老巴覺得目前市場上的股票價格還是太貴,作為價值投資者,盲目購買估值過高的股票具有價值破壞性。

另外,現金儲備是投資存活的關鍵(堅持現金儲備原則),如市場大牛,除非市場大跌,否則不會再加倉。如繼續上行,會考慮停止年終分紅。

稱讚了2018年任命的副總裁Ajit Jain和Greg Abe,表示目前的管理層比他單打獨鬥時好多了,兩位都為公司帶來了很好的文化,但沒有明確指出接班人人選。

波克夏重倉名單如下:

以市值排序為:蘋果、美國、富國、可口、美國運通。

「我和Charlie(查理蒙格)不知道接下來市場會怎麼走,我們從來不預測股市,我們只計算股票價格是否合適。」

名言佳句:

Predictions of that sort have never been a part of our activities. Our thinking, rather, is focused on calculating whether a portion of an attractive business is worth more than its market price.