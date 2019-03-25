《尋找創意甜蜜點》：瞭解何謂「創意曲線」與「陳腐點」，掌握賣座的關鍵

文：亞倫・甘奈特（Allen Gannett）

新鮮感紅利

你有沒有注意過，新款iPhone推出時，舊款突然就看起來沒那麼吸引人？

如果熟悉的東西讓你覺得比較安心，為什麼會這樣呢？大家不是應該拿著二○○八年推出的老iPhone嗎？或是二○○四年版的粉紅色摩托羅拉RAZR掀蓋式手機？

柴恩斯的另一項研究給了我們答案。他跟另外幾位研究人員組成團隊，調查他的單純接觸效應在藝術世界裡如何發揮作用。當人們看一幅畫好幾次，會跟柴恩斯原先實驗的受試者接觸假中文形容詞一樣，愈來愈喜歡這幅畫嗎？

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首先，想像你在逛一間美術館，看到上面這幅抽象畫。

現在，想像你必須在這幅畫前面走過五遍。你覺得，看到好幾次會讓你改變對這幅畫的評價嗎？假如看到十次？二十五次呢？

為了找出答案，研究人員給學生看不同畫作的複製品，類似上面的畫作，次數分別是零次、一次、兩次、五次、十次、二十五次。

他們要求學生盡可能專心看這些畫作。之後，學生要從「我不喜歡」到「我喜歡」，根據七個等級為每一幅畫打分數。

如果回想柴恩斯的原始研究，你可能會預期，每多看一次，研究對象的偏好就會增加，因為他們在無意識中對畫作的害怕感愈來愈少。

可是，學生看過二十五遍的畫作，跟研究對象第一次看到的畫作相較，喜歡程度卻低了百分之十五。簡單來說，比起熟悉的畫作，學生更喜歡新鮮的畫作。

在這個例子中，接觸讓他們對畫作的喜好下降。

這跟柴恩斯先前的研究相牴觸。在新的研究中，新穎比熟悉感更能擄獲人心。

結果為什麼不一樣？

想要弄清楚，首先你得深入研究大腦神經傳導物質多巴胺所扮演的角色。多巴胺是最多人誤解，而且坦白說，也最被人誇大的一種大腦化學物質。如果你是大眾心理學書籍的忠實讀者，或熱愛閱讀任何在機場販售的書籍，你絕對聽過多巴胺。這些書籍提到多巴胺的時候，通常都會把它描述成「令人愉快的神經傳導物質」。有數不清的專題演講者，建議公司有必要引出顧客腦中的多巴胺，藉此提高滿意度和入迷程度。

但這種對多巴胺的看法，嚴格來說並不正確。不同於流行媒體讓我們相信的事，多巴胺在人腦中其實扮演更加微妙的角色。

我想深入瞭解，於是打電話給倫敦大學學院認知神經科學研究所的神經科學家艾姆拉．杜哲（Emrah Düzel）。他以動機研究聞名。

杜哲解釋為什麼大家對多巴胺的普遍看法沒有道理。你可以不讓多巴胺在人類大腦中活動，但人們還是會在事物當中找到樂子。當研究人員阻斷藥物上癮者的多巴胺受器，這些癮君子仍然繼續吸食、享受、迫切需要毒品。既然如此，究竟是怎麼回事？

杜哲解釋：「多巴胺其實跟攝取某樣東西帶來的快感關聯不大，重點在於多巴胺代表獲取某樣東西的動機。」他說，多巴胺在我們腦中扮演的角色，是決定我們何時該接近某樣東西，進而深入瞭解這樣東西。杜哲解釋，多巴胺向我們的運動系統發送訊號，表示我們該做點什麼——唯有這個時候，多巴胺才會啟動學習過程。簡單來說，多巴胺不是令人愉快的神經傳導物質，而是引發動機的神經傳導物質。

杜哲想要研究，就我們腦中的多巴胺分泌量，新鮮感扮演什麼樣的角色。因此，他和同期的英國研究人員尼可．邦札克（Nico Bunzeck）合作，進行一項多步驟的研究。

首先，杜哲和邦札克讓自願受試者觀看一組人臉照片。接下來，受試者躺進功能性磁振造影儀，在裡頭觀看更多照片，在先前看過的影像當中，穿插從未見過的新影像。

邦札克和杜哲接著測量，受試者腦中所謂「中腦」的動機中心產生什麼反應；中腦對多巴胺的分泌量扮演至關重要的角色。我們腦中的動機中心愈是活絡，多巴胺分泌得就愈高，想要探索和學習的動機就愈強烈。

邦札克和杜哲發現新鮮感能活絡腦部的動機中心。新鮮感釋放多巴胺，鼓勵我們投入更多注意力，進一步瞭解眼前的事物。

為什麼？

想像你是史前時代的穴居人，偶然來到你從未到過的野地。從演化的角度來看，這樣能幫助你產生足夠的動機，去探索這片陌生的土地，因為這可能會是新的食物來源。科學家將此稱為「新鮮感紅利」（novelty bonus），而且不管是新車、新手機、新食物，這些都是我們追求和喜歡新鮮事物的原因。因此，只要我們遇到新的狀況和物品，腦部就會活絡起來，對可能存在或不存在的獎勵做出反應。

可是現在我們遇到一個顯而易見的矛盾狀況：我們會因為新鮮感產生動機，但我們也會因為陌生事物感到害怕。那我們要怎麼在感興趣和恐懼之間取得平衡呢？造訪加拿大的某間心理學實驗室，可以得到一部分的答案。在那裡，有個研究團隊決心瞭解，如果人們被逼著一遍又一遍聽同一首歌，會發生什麼事。

創意曲線

多倫多大學和蒙特婁大學的研究人員想要瞭解，恐懼未知和追求新鮮感這兩種矛盾的現象，在音樂的世界是如何運作的。

我們坐下來聽一首歌的時候，單純接觸效應存在嗎？研究團隊裡的首席研究員葛蘭．夏侖柏格（Glenn Schellenberg）教授向我解釋，為什麼在進行研究前他認為可能存在。「通常你聽見某首歌曲，要到聽第二遍或第三遍，才會說：『喔，我喜歡這首歌。』」

他也想弄清楚，新鮮感和過度熟悉在我們對一首樂曲的愛好或厭惡中扮演什麼樣的角色。尤其是厭惡的部分。「我們感興趣的是，能不能把另一種現象記錄下來，也就是聽過太多遍同樣的音樂以致厭惡至極的現象，你知道，像是〈瑪卡蓮娜〉（Macarena）這樣的歌，或是〈熱線響起〉（Hotline Bling）。」

講得白一點，為什麼我們能喜歡上某些歌曲，卻受不了或厭倦其他歌曲呢？

為了回答這個問題，夏侖柏格和他的團隊讓一百零八名大學生進入隔音間，在他們身旁放一台電腦和一副耳機。接著，研究團隊放六首歌給這些學生聽，而且不是每首歌只放一遍而已：有兩首歌放了三十二遍，另外兩首放八遍，剩下兩首放兩遍。放完之後，他們要學生依據自己對每首歌的喜歡程度評分，其中包括好幾首先前沒聽過的歌曲。

如果你相信我們的大腦總是追求新鮮感，那你就會推測，學生每聽一遍，就會愈來愈不喜歡這首歌。如果你相信人們恐懼未知，渴求熟悉的事物，這就表示，同一首歌，學生每聽一遍就會更加喜愛。

可是兩種情形都沒發生。學生專心聽歌的時候，對歌曲的喜好符合鐘形曲線。某一首歌聽第二遍到第八遍時，學生表示愈來愈喜歡這首歌。第八遍到第三十二遍，他們每聽一遍就愈不喜歡。跟柴恩斯的畫作研究結果類似，一首歌聽到最後一遍，比起第一次聽到，他們對歌曲的喜好程度明顯降低許多。

所以，人們同時追求熟悉感和新鮮感，導致偏好和熟悉感之間，存在一種呈現鐘形曲線的關係。每接觸一次，我們對歌曲的喜好就愈高，直到達到高峰為止，這一點代表過度接觸。從那一點之後，每接觸一次，我們對歌曲的喜好就愈低。我將這條鐘形曲線稱為「創意曲線」。

創意曲線描述的是一種個人現象，跟個人的熟悉感有關。假使接觸到某一首歌、某一部電影、某一個產品的是一整個地區的人呢？會發生什麼情形？趨勢研究的重要性就在這裡。

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現實一點

唐．艾德．哈迪發現趨勢的力量，但過程並不順遂。

他告訴《紐約郵報》，在他的品牌受歡迎度達到高峰時，「情況變得好離奇。我走進商店買雜誌，會看到艾德．哈迪的打火機。有一度，轉授權的對象有七十個。」

二○○九年之後，艾德．哈迪服飾的受歡迎程度直直滑落。突然間，艾德．哈迪品牌服飾成了俗艷的老套穿搭。

唐．艾德．哈迪認為，實境秀明星強恩．戈瑟蘭（Jon Gosselin）在《十口之家》（Jon & Kate Plus 8）節目裡，老愛穿這個牌子的服飾，是致命的一擊。「牌子就是那樣受到重創。梅西百貨以前總是用很大的櫥窗展示艾德．哈迪的商品，於是品牌滲透到下層，最後梅西才會不要這個品牌。」

二○一六年，這個品牌仍勉強撐著。

一個品牌怎麼會像這樣爬到這麼高，然後又跌得這麼深？

Google提供研究人員一種工具，可看出人們在某段時間內、搜尋某個詞組的次數。想要針對國內或世界上最盛行的風潮進行觀察並記錄時間，這是一個好方法。如果我們搜尋「Ed Hardy」（艾德．哈迪），會得出什麼結論呢？

這個牌子在二○○五年起家，在二○○九年達到顛峰，經歷耀眼的攀升階段，然後一路下墜。

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發現什麼嗎？又是一個鐘形曲線。雖然鐘形曲線描繪的是個人偏好，我們也能從中看出群體效應。許多個人以不同的程度接觸到某樣東西，通盤看整個群體，群眾反映出來的是同樣一種行為。舉例來說，在服裝界，時尚達人比社會大眾先注意到品牌，但他們也比較早感到厭倦。結果就是，主流大眾的個人才剛開始對艾德．哈迪產生興趣，所謂的「潮人」已經厭倦。

艾德．哈迪這個品牌，跟麗莎這個名字以及其他數不清的現象一樣，變得極度受歡迎，達到我稱為陳腐點（point of cliché）的位置；對新鮮感的追求，在這個地方以團體的規模逐漸消退，人們變得過度接觸、過度熟悉某個品牌。每多接觸一次，就會降低群體對這個產品、點子、概念的整體興趣。

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同時瞭解創意曲線和陳腐點，是明白如何一舉成功的關鍵。你希望點子產生足夠的熟悉感，來提高廣為採納的機會，同時間，也要創造足夠的「新鮮感紅利」來引發興趣。回想一下在二○一一年達到顛峰的霜凍優格風潮。霜凍優格的樣子和口感都跟冰淇淋很像，所以有熟悉感，但不僅止於此，它的味道偏酸，而且據說比冰淇淋健康，所以有新鮮感、與眾不同。再想想壽司捲餅（可以用手吃的巨大壽司捲）在全美各地掀起的熱潮。很多人都很熟悉壽司，壽司捲餅只是用我們已經知道的東西做出新的變化而已。這些點子都很成功，因為源自我們已知的東西，只是足以引發好奇心，刺激我們腦中的「接近」區塊。

因為大家對創意的靈感理論深信不疑，形成一種普遍的文化，所以許多人相信，受歡迎的關鍵在於想出徹頭徹尾新奇的創新點子。問題是，這樣可能會讓點子落在創意曲線非常左邊的位置。這些點子出現的時機不甚理想。它們太新、太與眾不同：人們不夠熟悉。風險在於，小說家可能寫出沒人喜歡的書，作曲家譜出大家討厭的旋律，新創服務沒有使用者。在最好的情況裡，你是正在撰寫《白鯨記》的赫爾曼．梅爾維爾；這本書要到作者去世數十年後，才和讀者產生共鳴。最差的情況則是，你花了好幾年創作某個徹頭徹尾新穎的作品，卻幾乎沒人感興趣。一本好的小說需要的不只是新鮮感，還需要熟悉感。

這個原則適用於各式各樣的創意。

安德烈．畢夏普（André Bishop）是林肯中心劇院的製作藝術總監，至今拿過十五座東尼獎。《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌稱他為「紐約劇院的完美紳士」。我跟他約在他的辦公室見面。林肯中心建築群藏著迷宮般的走廊，辦公室就位在走廊盡頭。畢夏普看上去就像任何場合都穿著西裝的男子，整齊俐落，跟這個詞形容得一模一樣。

他解釋時機對劇場來說有多重要。「某些戲劇和音樂劇符合當代精神。」他舉例說：「我認為像《漢米爾頓》（Hamilton）這樣的表演，很符合當下的時代精神，尤其是剛推出的時候，特別符合紐約的情況。要是十五年前，根本不可能發生。」

這並不表示《漢米爾頓》的成功，能以時機一言蔽之。據畢夏普解釋，一齣好的戲劇或音樂劇，還要「由一流的作家撰寫、一流的導演指導、傑出的演員演出，加上符合戲劇宗旨的舞台布景」。

既然如此，掌握賣座的關鍵，在於掌握創意曲線的細微差異。好的執行力是必需的，但這樣還不夠。想要成功，任何創意作品都要和現今的觀眾產生共鳴，否則你從頭等到尾都不會有觀眾出現。

書籍介紹

本文摘錄自《尋找創意甜蜜點：掌握創意曲線，發現「熟悉」與「未知」的黃金交叉點，每個人都是創意天才》，大塊文化出版

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作者：亞倫・甘奈特（Allen Gannett）

譯者：趙盛慈

行銷企業家亞倫・甘奈特揭開所謂「創意天才」的神祕面紗，

以及各領域突破性商業成就背後的科學及祕密。

一直以來，我們都以為創意是天才獨有的配備，那些天資聰穎、得天獨厚的少數，往往在一些特別的時刻，靈光乍現，天外飛來一筆。沒有特殊天賦者，大概就到此為止，無視那種種潛在的跡象。大致說來，我們不是天才，就是非天才，本書作者卻指出事情並非我們所想的那樣。近年的研究結果告訴我們，創意發想達到的商業成就，背後有一套可預測的理論，從寫暢銷小說到成功創業、推出有效的行銷案，無不例外。

世界上最有創意的人士發現，我們會受到新奇跟熟悉的事物吸引。一旦瞭解甘奈特所謂「創意曲線」的機制，也就是當「新奇」與「熟悉」之間達到最佳張力的時刻，每個人都可以開拓出一條成功的路徑。

這本書讀來興味盎然，從百老匯舞台劇《致艾文・漢森》的製作團隊，到Reddit網站創辦人，從Netflix的內容長，到米奇林星級主廚，收錄了許多精彩的故事及各種不凡的見識。作者甘奈特揭櫫創意成就的四大法則，歸納整理出各個案例背後共通的模式。最難能可貴的是，他讓讀者瞭解，這些方法能幫助每個人創造自己的靈光乍現時刻。

本書特色

作者出身業界，擁有絕佳實務經驗 ：除了創業的公司，甘奈特也為各大企業分析過行銷創意案。曾獲選《Inc.》及《富比士》雜誌「三十歲以下最具潛力的傑出人士」。

：除了創業的公司，甘奈特也為各大企業分析過行銷創意案。曾獲選《Inc.》及《富比士》雜誌「三十歲以下最具潛力的傑出人士」。 創意不是難以摘取的果實 ：小時候的我們都是創意源源不絕的孩童，長大後卻逐漸畫地自限，創意顯得愈來愈抽象、遙不可及。其實，發揮創意只需要某種絕佳時機點的判斷與行為觀察。我們創意潛能一直都在，俯首即是，唾手可得。

：小時候的我們都是創意源源不絕的孩童，長大後卻逐漸畫地自限，創意顯得愈來愈抽象、遙不可及。其實，發揮創意只需要某種絕佳時機點的判斷與行為觀察。我們創意潛能一直都在，俯首即是，唾手可得。 簡單、易學、實用 ：作者列舉各種生活化的創意發想案例，搭配簡易的圖片解說，在不為人注意的細節中，歸納出值得深入的模型。不會特別複雜或困難，一般人都可從容上手。

：作者列舉各種生活化的創意發想案例，搭配簡易的圖片解說，在不為人注意的細節中，歸納出值得深入的模型。不會特別複雜或困難，一般人都可從容上手。 創意平民化：創意並非天才或有天賦者獨有的才華，只要掌握了基本原則，培養識別創意甜蜜點的能力，在生活或工作中與創意為伍，讓點子發酵，改變自己的人生道路，絕非難事。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航