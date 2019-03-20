小吃店新聞只能看一台？公平會要查，網路也發起「全民轉台運動」

你有到小吃店用餐，要求店家轉別家新聞台結果被拒絕的經驗嗎？日前媒體報導，全台各地小吃店、自助餐將電視鎖定特定新聞頻道，而且無法轉台，現在不僅臉書上有網友發起活動，號召公民協助調查這現象，公平會昨（19）日也承諾，將立案調查。

去年底，前報社編輯洪博學於《民報》專欄表示，自己到小吃店吃飯，卻只能看特定新聞台，進一步更發現附近店家情況雷同，都已從特定集團收取500元「收視費」，條件是開店時只能看特定新聞，關店後才可以隨意轉台，另外小吃店桌上特定媒體的報紙也是免費贈送的。洪博學表示，不少旅店、小醫院診所也有類似情況，飯店就更離譜了，特定新聞頻道完全被系統鎖定，住店旅客看不到。

網路媒體《放言》去年底也報導，內政部警政署保安警察第五總隊（簡稱保五）被控，位於高雄岡山的警察特考班代訓營區內，學員上餐廳用餐時只能收看《中天新聞台》，經警政署查證，承包餐廳的廠商確實只開放特定新聞台給學生看，警政署已要求不得再發生此事。

3種可能綁定新聞台，公平會將立案調查

另外，公平會近期也接獲國家通訊傳播委員會（NCC）轉來的檢舉，指新北市永和區某便當店同樣也是全天放送某家新聞頻道，當客人要求轉台，店家就說是第四台業者設定好的，只能看這一台，且非個案，中南部也傳出有人幫小吃店付收視費，但須固定頻道在某新聞台，全天候播送。

為此，立委鍾佳濱昨日指出，小吃店以收視費綁特定新聞台，小吃店免收視費綁特定新聞台，背後是誰付錢？錢又是從哪裡來？這樣的動作勢將衝擊其他沒有第四台業者加持的新聞台，造成商業上的不公平競爭，要求公平會有義務查清楚。

鍾佳濱表示，一般來講，收視戶會付錢給系統商（第四台業者，如凱擘、中嘉、台數科等），系統商再付版權費給頻道商（新聞台）以取得播放版權，不過現在的情況，卻是系統商以不收收視費，直接要小吃店家鎖定某新聞台看新聞。

鍾佳濱指出，可能利誘方式有3種，第一是店家免收視費；第二是店裡鎖定看一台，家裡看的頻道不用錢；第三是免費送店家一台電視，擺在店裡播放特定電視台，要求公平會徹查，是否也有不合理商業模式與金流？

公平會當場承諾將立案調查，了解是否涉及不公平競爭。

網路公民號召，普查周邊店家能不能轉台

除此之外，臉書社群上也有網友發起「電視頻道大轉台-全民調查動起來」活動，將普查台灣各地小吃店，是否有電視被某集團限定頻道的情形，調查日期至3月24日為止。

臉書社群提到：「我們懷疑這個普遍現象背後是否有某集團或組織在操作，對台灣民眾散布特定意識形態的新聞內容，影響台灣民眾的選舉投票行為，危及台灣的存續安全。」而調查活動很簡單，就是在活動期間內進入有播放電視的小吃店（或自助餐店、咖啡廳等飲食店家），主動要求轉台（或自行使用遙控器轉台），如果店家拒絕轉台，要求參與者詢問原因，填寫於雲端表單，或在店家拍照、錄影，上傳至表單。

另外，台南知名音樂人謝銘祐也已完成「安平區外食餐廳收視訪查」調查，從2月24日至3月7日，調查156個店家，其中有近3成的店家（46家）電視屬於固定頻道，以《中天》、《TVBS》、《東森》、《年代》為主，共達29家，而固定在《民視》、《三立》與其他新聞頻道的則有17家。

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核稿編輯：楊士範