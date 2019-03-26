《三十歲的反擊》小說選摘：對我們這些非正職員工來說，工作應該是最小限度的勞動

文：孫元平

星期一症候群的症狀有很多種。我的情況是，只要看到我腫得鼓鼓的雙眼，就知道又是星期一了。即使前一天沒喝酒，只要到了星期一早上，眼睛就會腫得睜不開。於是，我戴著眼鏡出門，眼鏡能幫忙隱藏起很多事，所以非常好用，不管是表情、眼淚，還是腫得不得了的雙眼，只要一副厚框眼鏡，就能夠粉飾太平。

我雖然匆匆忙忙趕去上班，卻還是晚了四分鐘才到。剛從電梯走出來，辦公室就傳來鬧哄哄的聲音。我輕輕推開門，看見一個陌生男子的背影，比其他人都還要高一顆頭。在那些熟悉的聲音之間，隱約能聽見那名男子的聲音，很獨特、很純厚。

「哦！智慧啊，妳終於來啦！」

劉組長的語氣不知為何聽起來甜滋滋的。如果要用樂譜上的調性來表示，那明顯會是Cantabile ：如歌的、柔柔的，像在唱歌。平常，要是我遲到，她早就念個沒完了，但這次她好像根本不在意。劉組長繼續以很高的語調、歡快地說：「啊！應該先打招呼才對！這是新來的實習生。」

「我叫李圭旭，請多指教。」

男子轉過身來，禮貌地向我點頭。他不僅個子高，還穿了一件到處起毛球的厚重白色飛行外套，讓我感覺自己像在接受一隻北極熊的問好。我微微彎了腰，但為了不讓他看到我腫起來的眼睛，我把頭壓得更低，最後就不知不覺作了一個九十度的敬禮。

「您沒必要這麼恭敬的。」

站在我眼前的北極熊這麼厚臉皮地一說，劉組長就開始咯咯笑個不停。等她笑完，我變得更尷尬了。

「妳們已經能輕鬆地相處了呢，而且年紀也一樣，自然地相處就可以了。看到妳們兩個站在一起，實在很令人放心！」

劉組長就像那種又獲得了一個公仔娃娃的小孩一樣。她指示我，要將手上的業務分出來。

「請跟我來。」

我對北極熊說，並先走出了辦公室。雖說要作介紹，但其實也沒什麼好介紹的，只要逛一逛大樓，念出那些在辦公室裡要做的事情就可以了，例如：購買常用物品、處理上課費用和退費相關規定等等。我向他說明飲水機的位置，很快地用手指了指自動販賣機，再帶他看過每一間上課的教室，剩下的就是眾所期待的影印機。我特別認真地傳授影印的美學和Know-how，北極熊卻只是敷衍地點了點頭，一副那種事他早就知道的樣子。最後，我介紹了工作附帶的福利。

「實習生可以免費聽一門課。你看過之後，再跟我說你對哪門課有興趣。」

「我可能要再想一想。妳目前正在聽什麼課呢？」北極熊以一種熱情的聲音問我。

「我沒聽課，因為沒時間，也沒什麼有興趣的課。」

「好吧，總之，很高興能跟妳成為同事。對了，妳的名字是......？」

「我叫金智慧。」

「很高興認識妳，智慧，這名字很美耶，我們握個手吧？」

我不自覺地撇嘴。說我名字很美？說實在的，我幾乎是第一次聽到。而且，幹嘛握手？我上一次和工作上認識的人握手是什麼時候呢？不對，握過嗎？我這才抬頭好好地正眼直視了這個站在我面前的男子，眼神還滿善良的......等等！這張臉明明在哪裡見過，是誰呢？就在我糾結的那一瞬間，男子伸出了他的手，就是這一刻！手腕上那個星星形狀的紋身！他是在咖啡店裡見到的那個男生！那個讓朴教授顏面盡失、在地鐵車廂內坐在我旁邊玩接龍遊戲、戴著眼鏡、有著濃密鬍鬚的男子！沒了眼鏡和鬍子的他，現在正對我微笑著，要和我握手。

圭旭出現之後，工作的確變得輕鬆許多。他能夠一把舉起沉重的桶裝水，而且，如果他看到劉組長正在做什麼事情，馬上就會快速地跑過去，把事情搶去做。他很會看臉色，社交能力也不錯，上面的人都對他很好。沒想到，連劉組長對我說話帶刺的次數也減少了。總括來說，圭旭為人親切且禮貌周到，也很積極做事，就一名新進人員而言，相處起來非常活潑和自然。

但是，某部分的他還是很神祕的。雖然他看起來對誰都很親切和豪爽，還是不時令人感覺到一股難以名狀的陌生感，像被一層無法穿破的薄膜包圍著，使人無法看出他的外表和內在究竟有何不同。他總是以充滿活力的態度，同時掛著慷慨的笑容，用一種深邃的眼神凝視和傾聽你，讓你無法懷疑他是不是真心的。他也不太會出席聚會的場合。雖然他會問很多問題，卻總是簡短地談論自己，接著便熟練地轉移話題。那是一種非常巧妙的態度，輕輕鬆鬆就能做到，使人無法察覺。這些事情如果不仔細觀察，沒辦法輕易看出來。要是沒有朴教授那件事情，我也不會這麼注意他。

因為太過好奇，我看了圭旭的履歷，但履歷很簡單：畢業自J大學哲學系，除此之外就沒別的經歷了。我嘆了口氣，看來只是勉強考上位於首爾市內的哲學系，這跟十八歲就預約以後要當無業遊民沒什麼分別。

「在這裡工作，履歷很重要嗎？重要的是給人的印象吧！那些經歷寫得滿滿的、卻說想在這裡工作一輩子的小朋友都是在睜眼說瞎話，所以全都出局啦！」

我小聲地問劉組長圭旭以前的經歷，結果她開始滔滔不絕。我透過洗手間的鏡子看著劉組長的臉，她俐落地使用牙線，把卡在牙縫裡的食物殘渣清除乾淨，卻還能夠一邊說話，每次看到這一幕都覺得神奇。

「妳不會是對他有興趣所以才來問我的吧？當然，圭旭的個性也不錯啦！細看的話，也算是很有魅力的臉。但我做為一個職場上的前輩、做為一個比妳大的姐姐，必須勸妳，智慧，談戀愛也是一種投資啊！盡量去跟那些能讓自己更有長進的人交往吧！」

我一邊聽她說，一邊把牙膏沫「嗑」一聲吐出來。就算她說的是事實好了，但那樣把人跟人之間說得像股票投資一樣也沒關係嗎？

「還有，智慧，把自己變得好看一點。我真的很想對妳說，妳也滿漂亮的，但我看了一下自己的臉，就覺得那種話實在說不出來。不是因為長相或穿著，而是因為看了很難受才這樣說的。妳太不會打扮了，以後妳回想起來，應該會覺得很對不起自己的青春！」

我的心中瞬間有一股怒氣升了上來。可是，當我看見鏡子裡我自己的臉，我竟然也點頭了：頭髮毛躁，還戴著一副偏紅色的粗框眼鏡，一路滑到鼻子尾端，加上一張缺乏光澤的臉，以及空洞的雙眼。連我自己都不覺得這是一張前途無量的青春臉龐，要說是從棺材裡爬出來的我也相信。我只好無能為力地看著劉組長。

離開洗手間回到走廊上，看見圭旭正跪在地板上擦拭插座和電線。「這種地方也要不時擦一擦、把灰塵清掉，才會有被好好照顧到的感覺。」他偶爾會做太多沒有什麼用的事情。