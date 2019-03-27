一個月薪水被A走6000元，是誰佔了社工便宜？

中華民國新女性聯合會承接台北市「家庭暴力暨性侵害防治中心的」（家防中心）的委託案，負責輔導家暴受害人。但近期卻傳出薪資浮報、違法解雇社工等爭議。台北市社會工作人員職業工會（台北市社工工會）25日第三度為社工召開記者會，要求社會局詳加調查。

而這次新女性聯合會勞權事件中，最初引起爭議的「薪資回捐」在社工界早就不是新聞，但熟悉非營利組織財務狀況的人士表示，這可能也與政府將服務「外包」給民間非營利組織，卻壓低成本有關。

新女性聯合會每個月浮報6000元，一年可能多賺72萬

《蘋果日報》報導，25日，台北市社工工會集結全台各地社工工會，聚集台北市政府舉行記者會。

許多非營利組織都會接政府的「委託案」或「補助案」，通常政府的契約中會嚴格規定這些專案所需聘用的基本人數（幾位社工、幾位督導等），也會寫明會支付每個人多少費用，有的也會編列行政費，而這些費用大多是看收據、領據「實報實銷」。

去年12月間，新女性聯合會的8名社工發現收到的薪資，與組織從政府那裡請領的薪資不符，向管理階層反應後，卻遭到打壓，甚至被解雇。【註】

Photo credit: 關鍵評論網 黃彥翔

台北市社工工會理事長沈曜逸表示，雖然新女性聯合會核發的薪資與當初跟社工約定的薪資相同，但新女性基金會巧立名目把社工人員的薪資報高，再以其他作帳形式流回機構中。

以8名社工中以薪資差額最大的社工舉例，每個月就差了6200元，檢驗每位社工的落差，平均約6000元，以10人來算，每年就有72萬元資金流向不明。

單位（元） 新女性聯合會向政府請領的金額 社工實領金額 底薪 38000 28588 伙食津貼 1800 1800 專業加給 3000 2400 風險津貼 2000 2000 年終獎金/月 無 3799 總金額 44800 38587 差額 組織浮報了6213元

沈曜逸進一步指出，新女性聯合會之所以能夠這樣巧立名目浮報薪資，與社會局委託經費預算編列採「總額制」有關。

《苦勞網》報導，沈曜逸說，「總額制」一開始的目的是為讓機構可以針對不同年資、表現給予社工不同薪資，給予機構彈性運用的空間，但卻因為沒有相對管理與查核制度，讓一些機構可以在裡面上下其手，以巧立名目的方式，先將薪資報高，再以其他作帳的形式回流到帳目中，社會局單憑機構提供的核銷清冊，根本無法暸解真實狀況，進而損害社工權益。

目前台北市勞工局，已經協同社會局介入調查，將在4月2日公布調查結果。沈曜逸呼籲，社會局應全面檢討目前的總額制度，還給社工員健全的職場環境。

這次與機構產生勞權爭議的陳姓社工私下受訪表示，他們拿到的薪資跟當初進公司、面試時談好的一樣，嚴格來說，「它（指新女性聯合會）沒有A我們的錢，應該是A家防中心的錢，有種偷藏私房錢的感覺。」

陳姓社工指出，過去之所以沒有發現實領薪資跟家防中心補助的薪資不同，是因為薪資「3個月核銷一次，我們對數字也不太敏感，他們要我們簽『領據』的時候其實沒有防心（社工領到薪資後，要簽領據，機構會拿這些領據去跟家防中心請領費用，實報實銷）。機構也説，實際上到年終會給你們年終獎金。」但陳姓社工表示，他曾耳聞同事提到，浮報的金額會拿去「繳房租、水電費、電話費，因為家防中心給的行政費只有30萬。」

不過陳姓社工也強調，「這個案件還在調查中，我的說詞比較是我個人的想法，薪資方面還是尊重調查結果。」

「薪資回捐」到底是什麼意思，有多嚴重？

但其實，台灣的非營利組織（如基金會或協會）像這樣扣下政府標案中規定要給員工的費用，已經是常態，甚至發展出一個特定名詞，叫做「薪資回捐」。

律師呂秋遠曾投書《蘋果日報》，描述最典型的「薪資回捐」狀況，「就是面試的時候，說好3萬2000元的薪水，到了發薪日，以為扣掉正常的勞健保，還會有3萬1000元，但存摺卻只有2萬9000元。喔，還有一張捐款收據，證明這位社工捐了2000元給自己服務的機構。這就是所謂的回捐。」簡單來說就是非營利組織強迫社工捐錢。

根據監察院的報告，現今薪資回捐的樣態不只如此，除了「強迫社工捐款」、「強迫社工認購義賣商品、園遊會票卷」以外，還有「從『專業服務費』中扣除雇主應負擔之勞、健保」。

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而回捐的狀況究竟多普遍？曾任職NPO的立法委員吳玉琴發文表示，2017年12月辦理社工政策規劃會議時，會中衛福部坦言，2016至2017年間共接收到19件薪資回捐案，地方政府補助案14件，中央補助案5件。

至於回捐的金額，《NPOst公益交流站》引述衛福部2017年的調查指出，回捐的金額大多落在1000到4000元之間，但監察院的報告提到，台北市社工工會曾説，他們聽過回捐的最高金額是1個月1萬1000元。

政府是NPO的大金主，沒有編列「行政費」只好想辦法摳員工

但為何許多非營利組織，不願意把政府提撥的費用直接給員工？這些浮報的錢去了哪裡？

一名熟悉非營利組織財務狀況的人士受訪指出，非營利組織之所以形成這樣的陋習，可以歸因到政府的給付不足。他表示，討論非營利組織的財務時，可以分成「直接成本」和「間接成本」，前者就是「這件事需要的社工、交通費等」，後者則是指「行政資源的成本，會計作帳、幫忙核銷、理事長幫忙支援案子等，就是我們俗稱的『管理費』」。

可是，不是所有政府單位，都願意提供間接成本，「就看縣市政府的財政能力，有些就沒有給，有些財政能力更緊縮的，連專案的成本都沒辦法給足，叫你50%要自籌（自籌是指，假設整體計畫費用需要100萬，政府只給50萬，另外50萬要求機構自行籌措）。組織只好想辦法從政府給的錢裡『浮報』一些下來，支撐行政管理運作。」

該名人士表示，過去大環境較好的時候，「機構可能覺得這是它的『使命』，就算是政府給付不足，它還是靠自己的基金會來撐。但當整個大環境的資源緊縮、捐款減少，基金會就沒辦法像以前一樣把它吃下來。」

《報導者》報導，政府經費可能佔許多非營利社福機構整體財源的一半以上，甚至在許多中小型機構會超過7成、8成。整體而言，政府正是非營利組織的大金主。

該名人士就說，「現在某個程度有一點政府在佔便宜，覺得反正你不做有別人要做。」「更暗黑的是，機構不敢把真實成本呈現給政府，因為它如果呈現真實的成本，財務績效差，可能就會影響下一年標這個案子的順位，所以想把一些成本吸收掉。」

【註】這次勞權爭議不只「薪資回捐」，陳姓社工表示，他們8人反應薪資問題後，組織管理階層還以為他們向家防中心陳情，於是開始縮減員工福利、打壓他們。其中，有一名社工家住新北市淡水，但卻突然被調往桃園，只給1個星期的交接時間。

台北市社工工會認為這是「不當調職」，陪社工前往勞動局申請裁決，也在臉書發文要求停止打壓，並附上7名社工的合照（不包含該名被調職到桃園的員工）。但3月18日，這7人突然被叫進辦公室，主管要求7人一個小時內收東西離開，明天不用再來上班。

新女性聯合會常務理事黃碧芬表示，之所以突然解雇社工，是因雙方協調過後，已經調整讓「專業服務費」全用來支付社工薪資，但社工還是在上班時間貼文指控聯合會，不得已之下，才用《勞基法》12條規定的「如有重大侮辱，可以不用預告解雇勞工」終止勞動契約。不過，台北市勞動局表示，解雇行為已經違反《勞基法》第12條，應立即改善。

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核稿編輯：羊正鈺