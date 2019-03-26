《女性主義理論與流變》：人生而自由平等......喔不對，是男人

文：顧燕翎

在自由、民主、平等浪潮中思考性別

1776年，美國宣告從大英帝國獨立，發表《獨立宣言》（United States Declaration of Independence），宣示生命、自由和追求個人幸福是生而為人不可剝奪的權利，政府為了保障這些基本人權而存在，政權的正當性取決於人民的同意。1789年，法國大革命推翻了絕對君主制，國民會議發表《人權和公民權宣言》，宣告人生而自由平等，政治結社的目的在於維護個人不可剝奪的自由、財產、安全與反抗壓迫的權利。可惜不論美、法，在法律上這些權利保障的對象都僅及於部分男性，所有女性皆被排除於外，因此也激起了女性主義者的抵抗，她們堅信女性應享有和男性一致的公民權利。

斷頭台與演講台：德古熱與《婦女和女性公民權利宣言》

Photo Credit：貓頭鷹出版 德古熱（Olympe de Gouges，1748-1793）

德古熱（Olympe de Gouges，1748-1793）為法國劇作家，同時也是女性主義者。她出生於法南小鎮的中產家庭，丈夫過世後移居巴黎，活躍於文化沙龍，與知識分子交往。

她積極主張社會正義和男女平等，反對奴隸制度，支持法國大革命，但也同情瑪莉皇后。1791年法國大革命期間，她逐條模仿國民會議的《人權和公民權宣言》，用嘲諷的語氣寫下了《婦女和女性公民權利宣言》（Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne），主張女性應與男性相同，享有與生俱來、不可剝奪、不可侵犯的人權，可以參與立法、從事公職、公開表達意見、公開宣布子女父親的名字（她懷疑自己是私生女），非婚生子女享有同等繼承權等等。

她的意見並未被國民會議採納，反而因叛國罪於1793年被公開處死。巴黎媒體批評她不守女人本分，太女性主義，又太愛管政治。她最常被引用的名言是：「女人有權上斷頭台，就有權上演講台。」她的立論影響了大西洋兩岸的女性主義者：吳爾史東在1872年寫下了《女權辯護論》（A Vindication of the Rights of Woman）；1848年美國婦女運動者所發表的〈傷心宣言〉，就是以《獨立宣言》及《婦女和女性公民權利宣言》為藍本（Wikipedia 2017）。

不做籠中鳥：吳爾史東和《女權辯護論》

吳爾史東（Mary Wollstonecraft，1759-1797）生於倫敦中產階級家庭，卻因父親不善理財而落入貧困和家暴中。她羨慕哥哥在祖父資助下得以繼續求學，她卻必須輟學，靠著做貴婦的私人祕書、家教，賺取微薄薪資，忍氣吞聲地過活，還得照顧生病的母親和結婚受虐的妹妹。

後來獲得女性少有的機會進入倫敦一家出版社做編輯助理，她的才智才得以發展，學會思考自己的人生、反省女性的處境。她在工作中受到洛克派的政治改革者影響，反對貴族特權，主張自由平等。1789年法國大革命爆發，6000名婦女遊行至凡爾賽宮，要求麵包，震驚世界。吳爾史東於1792年發表《女權辯護論》，為女性請命，主張不僅應當改革壓迫女性的政治、社會結構，也應改善其日常的生活處境。她的鋒利批判在當時被視為離經叛道而未受重視，直至20世紀後期，第二波婦女運動興起，才被後世譽為女性主義經典（Todd，2011；Rendall，1985）。

相同所以平等，相同才能平等

Photo Credit：貓頭鷹出版 吳爾史東（Mary Wollstonecraft，1759-1797）

此書的基本論點是女男生而平等，女性的個體身分優先於性別身分。在書中吳爾史東以個體身分發言，而非隱身於妻、母角色之後。她指出，男女本質上沒有差異，女人能夠像男人一樣理性思考，所以應當享有平等的人權。女性之所以屈居劣勢，是其心智在社會化過程中被封閉，教她一心服侍男人，失去自我。

吳爾史東觀察同時代上流社會女人空洞無聊的生活：

「像籠中鳥，整日無所事事，只會裝飾自己的羽毛。」（Wollstonecraft，1792/1975：146） 「她們放棄鍛鍊心智和體能，全心全意追求外表美麗，只為了得到好的歸宿，這是女人出人頭地的唯一途徑。」（83） 「要出人頭地……她們非得往上嫁，她們所有時間花在這件事上，像是一樁合法的買賣。」（151）

當時的人將人皆具備的理性與感性的能力，在日常生活中切割成兩部分：公領域裡的世界大事由理性主導，是男人的天地；女人生活在私領域，只容得下微不足道的小確幸（Donovan，1985：24-26）。女人失去平等，是因為得不到相同的發展機會，補救之道在於給女人與男人相同的教育和機會。在男女的社會、經濟、法律地位都極為懸殊的年代，所謂平等是向男人看齊，而未及檢討男性價值的缺失。

相關書摘 ►《女性主義理論與流變》：西蒙波娃《第二性》──女人不是生成的，而是形成的

書籍介紹

《女性主義理論與流變》，貓頭鷹出版

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作者：顧燕翎、劉毓秀、王瑞香、林津如、范情、張小虹、黃淑玲、莊子秀、鄭至慧、鄭美里

「只要你相信平等，你就是女性主義者。」（21世紀，艾瑪華森，美國）

「女人不是天生命定的，而是後天塑造出來的。」（20世紀，西蒙波娃，法國）

「我不希望女人控制男人，我希望女人控制自己。」（18世紀，吳爾史東，英國）

「女人有權上斷頭台，就有權上演講台。」（18世紀，德古熱，法國）

二十年前，為了向國內讀者介紹歐美女性主義流派的演變和核心論點，女書店出版了《女性主義理論與流派》，成為重要的啟蒙書。現在，堪稱全球第三波婦女運動的# MeToo，在國際上呼聲四起，臺灣卻安靜無聲。這是否代表著臺灣的女性意識並未與世界接軌，還停留在舊觀念之下？

《第二性》被視為女性主義聖經，貓頭鷹曾傾七年之力，以法文直譯此經典。延續此一努力，再於二〇一九年，與顧燕翎老師合作推出女性主義系列書籍。我們相信，真正的觀念翻轉，不只有賴體制與法律的變革， 而需要從「理論」、「經典」和「臺灣婦運」三個方向，紮下性別平等意識的根基。

Photo Credit：貓頭鷹出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航