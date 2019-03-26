《女性主義理論與流變》：西蒙波娃《第二性》──女人不是生成的，而是形成的

文：鄭至慧

拒絕做第二性的女人──存在主義女性主義

西蒙．波娃（Simone de Beauvoir，1908-1986）的《第二性》（Le Deuxième Sexe），是存在主義女性主義的代表作。這部巨著於1949年在法國出版，全面探討自古以來女人在男性掌控的世界中淪為他者的處境，也就是第二性，挑戰所有本質論的女性主義與反女性主義（antifeminism），提出「女人不是生成的，而是形成的」（One is not born, but rather becomes, a woman.）（de Beauvoir，1947：301），主張沒有永恆固定的女性氣質或女人的宿命。儘管女人這樣一個「與全體人類一樣自由而獨立的存在，卻發現自己在這世界上為男人逼迫，不得不採取『他者』（the other）的身分」（xxi），但透過存在主義所強調的誠實面對自我與處境，勇敢地做抉擇，努力改變處境，女人仍然可以重新定義自己的存在，進而全面參與塑造過去一直由男人所塑造的世界。

波娃在《第二性》中所論述的三個主要方向，至今仍是女性主義的主要討論範圍，即︰

性別差異的起源 性別差異及不平等的內容及衍繹 兩性應如何生活

在極缺乏性別研究基礎的環境下，她對女人進行跨領域的研究，不僅從生理、心理、經濟、歷史各方面來分析女人在男性世界中所經歷的現實，更深入質疑文學、宗教、政治、工作、母職、性等眾多領域中的女性處境，其論述的深度與廣度都是劃時代的，許多女性主義者因此才充分了解女人的「他者」，也就是被男性貶為異類的處境，對每個女性個體的影響有多麼深遠。而後起的其他流派女性主義者就算提出新的本質論，或要「談任何女性主義問題，都不可避免地要與波娃進行對話」（Tong，1989：195）。

如今存在主義的信徒或許不多，《第二性》卻始終是女性主義中不可或缺的經典文本。如果新世代的女性主義者不見得讀過這本磚頭巨著，最大的原因可能是它已說服了世界，以思想啟迪了1960年代以來的全球婦運，書中的諸多觀念都已成為我們思想的根源與共識，顯得像日光、空氣與水一樣自然，彷彿一直存在。

但實情當然並非如此。1982年，窮10年之力採訪波娃的史瓦茲（Alice Schwarzer，1942-）在寫成《拒絕作第二性的女人─西蒙．波娃訪問錄》（Simone de Beauvoir heute）之際時曾說：

「……甚至在《第二性》出版33年後的今天，它仍是論述新的女性主義最周詳、最深刻的理論性著作。……即使西蒙．波娃不出現，婦運仍然會存在。但是我以為，沒有她的話，婦運的基礎還不會如此穩固，尤其在理論方面，恐怕仍然在一步步摸索的階段。」（史瓦茲，1982：19）

的確，波娃擔負的工作猶如一個文藝復興時期全方位且跨學科的通儒。在婦女研究分工日細的今天，這種作品恐怕很難再現江湖了。但我們或許仍應想想：產生這種巨著，需要多少思考的自由，多少信心、多少對知識的好奇、多少勤奮的工作？波娃晚年回憶：「那個時候，我一起床，就急忙走向書桌，甚至連一杯茶都不喝，已經開始寫作了。那是一種熱情。」那時二次大戰剛結束，女人在戰爭期間負擔起「男人的工作」，獲得經驗及自信。戰爭一結束，她們就被趕回家裡，再度屈服於「女人的本分」之下。就是在那段時期，西蒙．波娃揭起反抗的旗幟，完全是孤軍奮戰（19）。

西蒙．波娃這個人和她的時代

波娃於1940年代後期著手撰寫《第二性》。當時，二次大戰期間被號召走出廚房、報效國家的女人，被迫讓出「男人的工作」，重拾「女人的本分」，生育、母職與妻職。然而，另一方面，百廢待舉的戰後社會亟需更多包括女性在內的勞動力，卻以性別分工或男女同工不同酬，來降低女性在工作上對男人的威脅，女人卻還未能組成以性別為主體的抗爭行動。

波娃認為，工業革命以來，女性出外就業是婦女解放的有利契機，然而女性就業也突顯了女人最基本的問題：必須調和其生育角色與勞動生產的角色。她自己早在21歲時，就和交往不久，但默契良好的伴侶沙特（Jean-Paul Satre，1905-1980）相約拒絕婚姻與生育子女。在波娃看來，自古以來生育陷女人於奴役，且妨礙她參與塑造世界。但當時的法國仍禁止避孕器具的銷售與宣傳；至於女人自主墮胎的權利，更在世界各地都未獲認可（僅有納粹主政前的德國，及1936年前的俄國曾短暫認可）。宗教界當然也秉持其一貫主張，嚴厲禁止墮胎。天主教教宗更宣稱在母親與嬰兒的生命取捨之間，應犧牲母親。然而在法國，非法墮胎與生產的數目幾乎相當。波娃認為，隨著婦產科學及人工受精的進步，女人終將成為自己身體的主人。

對波娃而言，女人處境的改善有賴於2個併發因素：一為擺脫生殖的奴役，將生育權操之在我，科技已促成此一歷史性時刻的來臨；另一則是參與生產勞動，不受父權基地，也就是家庭的禁錮。她認為工業文明的興盛，使個人財產的重要性超過以往在家庭中傳承的田地產，因此女人不必再依附於配偶，有利於獨立，而離婚率高漲正說明了這一點（de Beauvoir，1947：132-6）。

儘管如此，女人的社會及政治地位仍有待大幅提升。在當時的法國法律上，男人仍是一家之主，已婚女人的法律地位雖較戰前有所改善，但1942年修改的法條仍然自相矛盾：「已婚女人享有完整的法律權利。這些權利只受婚姻契約及法律限制。」由此可見丈夫與妻子的平等尚未實現。

在政治權利上，美、英、法等國均從19世紀前葉或後葉開始爭取投票權，也都經過半世紀以上的辛苦戰鬥。1920年，美國最早立法賦予女性投票權，法國則遲至1945年。蘇俄的情況看來較好，1936年的憲法已明文規定女人與男人享有完全相同的經濟、公職、文化、公眾生活及政治權利，但隨著女性全面投入公眾生活，這個原本揚言要改變家庭觀念的國家，卻又興起女人的家庭角色究竟應如何的疑慮，性道德再度變得嚴苛，墮胎又遭禁止，離婚幾無可能。女人雖因參與政治及生產勞動而獲得尊嚴，但又為國家嚴密控制，承受在外工作與家務勞動的雙重負擔。蘇俄女人的這種處境，在當時堪稱全球絕無僅有，曾使波娃因未能深入研究而引以為憾（143）。

戰後新成立的聯合國也開始關心兩性平等，要求所屬國家確認並落實。在波娃看來，這是一個轉型期，女人開始有機會融入過去一直由男人打造的社會。但古老的傳統仍頑強地支配著女人的實際處境，而新的文明才剛略有輪廓。女人似乎擁有許多前所未有的可能，但主流意識形態仍然宣傳著千萬年來的女性神話：女性的天職、女人的本分、獨特的女性氣質、女性生理決定論等等，使女人在抉擇時陷於矛盾，甚至在新的可能性之前退縮。

這是個需要全面檢討傳統以便進入新時代的時刻，單一議題的婦女運動（如爭取投票權）已不能因應新時代婦女的需要。但要赤裸地揭開被奉為神聖的婚姻、母職的面具，要從最細微的心理、文化、日常生活層面暴露無所不在的父權謊言，也非得有波娃這樣執著於知識、有勇氣反抗女人的命運，選擇不婚、不生育，與男友關係密切卻各自獨立，甘冒天下之大不韙的優秀女性不可。正如史瓦茲所說：

「在黑暗的50與60年代，新的婦女運動尚未誕生，《第二性》就像是我們這些正要覺醒的婦女之間彼此傳遞的暗語。而西蒙．波娃本人、她的一生、她的作品都成了一種象徵；象徵著即使是一個女人，也可能突破所有的阻礙，衝破習俗與偏見的限制，按照自己的意願過這一生。」（史瓦茲，1982：8-9）

相關書摘 ►《女性主義理論與流變》：人生而自由平等......喔不對，是男人

書籍介紹

《女性主義理論與流變》，貓頭鷹出版

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作者：顧燕翎、劉毓秀、王瑞香、林津如、范情、張小虹、黃淑玲、莊子秀、鄭至慧、鄭美里

「只要你相信平等，你就是女性主義者。」（21世紀，艾瑪華森，美國）

「女人不是天生命定的，而是後天塑造出來的。」（20世紀，西蒙波娃，法國）

「我不希望女人控制男人，我希望女人控制自己。」（18世紀，吳爾史東，英國）

「女人有權上斷頭台，就有權上演講台。」（18世紀，德古熱，法國）

二十年前，為了向國內讀者介紹歐美女性主義流派的演變和核心論點，女書店出版了《女性主義理論與流派》，成為重要的啟蒙書。現在，堪稱全球第三波婦女運動的# MeToo，在國際上呼聲四起，臺灣卻安靜無聲。這是否代表著臺灣的女性意識並未與世界接軌，還停留在舊觀念之下？

《第二性》被視為女性主義聖經，貓頭鷹曾傾七年之力，以法文直譯此經典。延續此一努力，再於二〇一九年，與顧燕翎老師合作推出女性主義系列書籍。我們相信，真正的觀念翻轉，不只有賴體制與法律的變革， 而需要從「理論」、「經典」和「臺灣婦運」三個方向，紮下性別平等意識的根基。

Photo Credit：貓頭鷹出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航