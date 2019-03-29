《有院子的家》小說選摘：令我興奮的人不是丈夫竟然是陌生男人，這讓我感到罪惡

文：金真英

「妳應該會覺得恐怖，我去看看，妳待在這裡。」

丈夫不讓我跟去，我聽到他走下樓梯的聲音，靜靜地站在書房。我應該在哪裡等呢？站在這裡別動嗎？還是坐在沙發上等呢？我不知道該不該報警，但還是應該在一樓等吧……

此時，丈夫放在牆邊的銀色條紋釣魚包，像是鬧鬼般啪嗒一聲倒在地板上，而包包裡面空無一物。

在花圃看到那可怕的東西後，我連廚房都不敢去，雖然隔著落地窗，但總感覺花圃是廚房的延伸。

從廚房的落地窗可以看見丈夫的手放在腰間，彎下身子查看花圃的模樣。我猜想他在想什麼的時候，看到他把我翻開的花圃泥土恢復原狀，很明顯他沒有在挖土，而是用泥土再次覆蓋花圃，然後回頭看著站在廚房的我。陰暗的室外應該可以很清楚看見明亮的室內狀況，他隱身於黑暗中，我看不清楚他的表情，只感覺他一直盯著我。

丈夫把鏟子放進倉庫後，清掃花圃前散亂的泥土，行動很從容，這不是在花圃發現手指該有的反應，難道是我看錯了？有可能是我看錯了……當我一這麼想，頓時覺得尷尬臉都紅了。都三十九歲的人了，還像十幾歲的少女將廢棄洋娃娃的手指想像成屍體嗎？今天整個下午，竟然因為害怕洋娃娃的手指，拉上窗簾捲曲躲在沙發裡，我覺得自己太離譜了。但另一方面，手指還是在腦中揮之不去，連朋友們都覺得那個臭味很嚴重，而且先說惡臭可能是動物屍體的人也是朋友們，很明顯不是我一個人的錯覺。

丈夫抖掉拖鞋上的泥土進屋，我仔細觀察他的表情，看來就像是個準備演戲的演員，他飾演的是對胡思亂想、不可靠的妻子失望，但卻要讓這樣的妻子安心的善良角色。

「我看了一下，的確有可能會搞錯。泥土裡有像貝殼的垃圾，所以妳才會看錯。」

聽完他的話，反而讓我更加不安。也許我希望他跟我一樣看到人的手指後被嚇到，我這次也一樣懦弱，令人心寒。

丈夫進廚房開始用電熱水壺煮開水，在煮沸的水裡放入草本茶包遞給我，我一接到茶杯，他像是要放鬆我僵硬的肩頸肌肉似地用手按壓我的肩膀。

「不必擔心，也不必感到不安，沒事的。但還真有趣，妳竟然說是動物屍體，比鬼更有現實感。」

丈夫覺得有趣而一笑置之，我把視線移到櫥櫃上方的月曆，四月二十七日被用粗體紅色麥克筆畫了一個圓圈，不是我畫的，是他用圓圈強調二十七日。

「大姨子的忌日剩沒幾天了，搬到這裡後，妳覺得好多了吧？」

丈夫說完，我靜靜地點了點頭，我想做一個賢慧勇敢的妻子，因為這個房子適合一位人見人愛，賢慧和藹的女主人，但這樣的期望也只是暫時的，因為我又感到有一股陰沉的憤怒正慢慢侵蝕著我。

十六年前，二○○○年四月二十七日，我親愛的姊姊過世了。沒任何理由和徵兆，她突然就離開了這個世界，和別人的姊妹不同，姊姊和我非常親，我們彼此都需要對方，姊姊對我來說是母親，也是父親，她是我內心唯一可以依靠的家人，這樣的姊姊突然間過世了，從我的身邊徹底消失了。

我又喝了一口草本茶，熱茶在體內擴散蔓延，心情逐漸安定下來，看著還穿著襯衫坐在我身旁的丈夫。

「我沒事，你也去洗個澡換個衣服，很累吧？」

「不會，我沒關係。」

丈夫有點遲疑，一直看著我，他這種態度讓我想到我好像忘了什麼。

「啊！對了……你今天晚上不是說要去釣魚嗎？」

「嗯……但是，這個嘛……妳沒關係嗎？」

他面露不安注視著我。

「我沒關係，一起去的人為人怎麼樣？夜釣不是挺危險的。」

「只是工作上的朋友，藥廠那些人需要和我們醫生建立交情，而我們也要和他們打好關係。」

丈夫用手撫摸著我的背，那動作讓草本茶的熱氣慢慢地擴散至全身。

丈夫幫我緩解了身體上的緊張感直到我入睡為止，在他的動作之下，世上所有的不安全部消失，即使睡著了，還是可以感受到他溫暖的手一直在我的身上逗留。

幸福又慵懶的氛圍立刻變成性感的氣氛，當我從深沉的睡眠中解脫，有種滿足又溫暖的酥麻感令我漸漸興奮起來，很久以前和愛人親吻的怦然心動再度被喚醒，陌生男人輕輕親吻我的眼皮，在他的嘴唇前，我的眼皮微微顫抖，他在我的面前表現得很順從，只要是我渴望的，不管什麼他都會努力滿足我的樣子。男人感到我的惶恐不安，持續愛撫著我，我像變成另一個女人般，大膽迎向他，自信地接納他。

男人身體不斷地動作，額頭上冒出一顆顆的汗珠，奇怪的是即使在興奮的狀態，我還是覺得他的汗珠很髒，額頭上搖搖欲墜的汗珠，就在要掉落在我臉上的那個重要瞬間，伴隨著男人尖叫般的呻吟聲，我突然從夢中驚醒。

睜開眼睛見到熟悉的房間，頓時湧上一陣空虛感，令我興奮的人不是丈夫竟然是陌生男人，這讓我感到罪惡，為掩蓋罪惡感，我搜尋丈夫的身影，用手在床上摸索，但床上不論何處都感受不到他的體溫。

丈夫不在家，後來我才想起他要去夜釣的事。在夢中和我偷情的陌生男人，我意識到他的真實身分突然啞然失笑。他是我一週前實際見過的男人，我清楚地記得日期，那天是四月一日愚人節。

四月一日下午二點左右，一個陌生男人像在地人一般地站著。

我穿著拖鞋和家居服要去丟廚餘，在大門敞開的短暫時間，陌生男人入侵了我們家的院子。

在撞見陌生男人的瞬間，我有不好的預感，想像著可能發生的壞事。這男人強暴我……然後亂刀砍死我……接著把我的屍體丟棄在家裡的某處，消滅證據後逃走。

「啊！別嚇著了，我看門開著……」

男人見我面如死灰，趕緊從西裝口袋的皮夾中拿出名片給我。

「我是友進藥廠的營業組長金允範，我和院長認識。」

從男人遞給我的名片上看到金允範這個名字，我推測他是因藥廠業務來拜訪經營小兒科醫院的丈夫。小兒科是用很多處方用藥的科別，男人也許一直央求丈夫在處方上加上自己公司的藥品而找上門。

「夫人，您不記得我嗎？」

男人笑著並露出雪白牙齒，我才偷偷觀察他的樣貌，身高超過一百八十公分，身形修長，皮膚黝黑，有著如運動選手般健壯的體格，粗眉大眼看起來像東南亞人，他具有所有人都會稱讚的美男人五官，見過他一定會留下深刻印象。

「在我先生的醫院見過嗎？」

男人沒有回答我們在哪裡見過，我不記得他的這件事、像是讓他占了上風，態度更加輕率。

「我幫您連絡我先生。」

不知怎麼地，我的心情不太好，手伸入口袋找不到手機，這才想起我放在房間沒帶出來。

「不用，院長現在應該在門診中，我有事來板橋，順道來看一下。板橋站附近新蓋的建築都搶著要醫院承租，我來調查那些要承租的醫院是否附設藥局。」

男人的手上提著一個大包包，因為丈夫是釣魚狂，所以我一眼就注意到那是釣魚包。

「這裡的房子非常棒，就像美國比佛利山莊（Beverly Hills）的豪宅，也有明星住這裡吧？那個誰？那個電影明星啊……這裡的房價超過二十億吧？聽說東板橋公寓全租（譯註：全租，又稱全稅制、全貰、傳貰，韓國特有的承租制度，先付一筆金額給房東，通常是房屋總價的百分之五十，甚至是百分之七十，承租大多是以二年為基準，入住後不用再付任何租金，只需自理水電瓦斯管理費等，二年期滿，房客可以拿回當初繳付給房東的金額）也要七、八億，這裡的房價……因為新盆唐線開通，房價暴漲大家都發了財，如果我有錢，我也想買個不錯的商務公寓，當包租公收月租過生活。啊！房子真好……出生為人就該在這種房子裡住過一次，是吧？」

男人滿臉笑容滔滔不絕地說著，看起來像是要說好話，但表情和語言太過膚淺，讓人無法給予回應。他非常仔細地觀察了房子，我不知如何是好，面露尷尬，這時男人才把他手上提著的釣魚包遞給我。

「啊！我是因為這個來的，請幫忙轉交給院長。」

我從他的手上接過釣魚包，黑底銀色條紋的釣魚包沒有裝東西所以很輕。

「嗯……不管是什麼，我先生沒有答應我不能收，請您親自送到醫院給他，他討厭我亂收餽贈。」

我以丈夫為藉口退回釣魚包，不管是什麼形式，我都不想和這個男人有任何瓜葛，只想要他快離開這裡。

男人持續帶著像是望著可愛的小女兒所露出的微笑看著我，明明在笑，但那個笑卻看穿了我。

「為什麼一直說要得到院長的允許？這個……對院長來說是很重要的東西，您可以打電話確認看看？」

男人往前一步靠近我，躬身彎下腰，肩上呼地吹來一陣風，他口中呼出來的熱氣，很不舒服地傳遞到我的脖子上。

「您的肩上有樹葉。」

男人說完，我看了看肩膀，但什麼也沒有，就算為了取下樹葉，這行為也太無禮了，即使感到不快，我也無法隨便趕走他，因為他也許是丈夫重要的客人。

為了打電話給丈夫進到屋裡，把男人留在院子裡，為了以防萬一，我上了玄關門的二道鎖，但還是不太安心，我接近窗戶想觀察站在院子的男人。

從窗簾的縫隙，我看見他拚了命拿手機猛拍房子的內部，瞬間相機閃光燈閃個不停，我用雙手遮住了臉。

「你在幹什麼！」

就算我大叫，男人也不理睬我，拿起手機繼續拍照。我很怕這種令人不悅的行動，趕緊拉上窗簾跑到房間找到手機。

和我的期待不同，丈夫可能正在門診，沒有接電話，我不知道要收下，還是要拒絕男人給的包包，腦子一片混亂。我再次透過窗簾偷看院子，但看不到原本站在院子的男人，只有包包孤零零地在那裡。或許他在後院，我透過廚房落地窗連後院都查看了，但都不見蹤影，我不敢打開玄關的門走到院子，因為不知道他會不會躲在玄關門後面，持刀威脅我，我糾結著要不要報警，先確認了警報系統是否正常，然後待在屋子裡一動也不敢動。

家裡內部和院子都有二十四小時運作的家庭警報系統，也有監視器，但是什麼都不能相信，因為獨棟住宅要從外部入侵太容易了。

回頭想想，我一點也不想搬到這裡，會搬來主要是受到婆婆的影響。婆婆買了板橋新市鎮的公寓，以全租方式出租了三年，等到公寓房價達到高點，轉手賣掉公寓，賺了四億差價。因為這些事婆婆經常來板橋，所以注意到板橋獨棟住宅的地皮，但這次她的目的不是投資，而是希望兒子一家能有個安樂窩，因此開始找地皮，在婆婆的煽動下，丈夫有所行動，剛好他也認為我和昇材需要有院子，舒適安樂的住宅。

丈夫說服我，說會蓋一個所有人都滿意的夢想之家，如果可以住在挑高天花板、從窗邊可以看見樹的家，一切都會很舒服。他在和設計師進行裝潢會議時也要求有舒適又溫暖的色調、傢俱，以及氣氛。我無法拒絕他的提議，因為他做這一切都是為了我。我一說要搬到這裡，朋友們就表現得很興奮，大家都很羨慕我，而我好像也因為那羨慕的眼神而得意洋洋，瞬間感到幸福，但其實我更渴望的是高樓大廈的頂樓公寓，比起羡煞旁人，我更想要的是沒有人能侵犯的家。

搬到這個家之後，前面幾週過得很幸福，但是很快就開始覺得害怕，不知道是不是窗框工程有問題，每次刮風時都會從二樓的落地窗聽到吵雜聲，一個人在家的時候，因為不知道入侵者會躲在哪裡，不敢隨意打開房門，時常沒辦法打掃，加上丈夫還忽視我說要在吉日搬家的話，竟然在二月二十八日那天搬家，這也讓我很在意。

不知道男人會不會還躲在院子，我感到十分恐懼，手緊握著手機，等待丈夫回電，這時有簡訊傳來，我以為是他傳的，很快地確認簡訊內容，卻是飛在空中的企鵝照片，接著照片傳來的是《泰晤士報》的新聞，標題是因地球暖化面臨滅種危機的企鵝為了生存學會飛翔，這是在昇材家長會中見過的家長所傳來的簡訊。

如果不是那個簡訊，我不會記得那天是愚人節，為何偏偏今天會夢到和那個男人偷情呢？腦中忽然清楚地浮現夢中那個男人額頭上凝結的汗珠，我拿起放在床頭櫃上的手機，看了看時間，凌晨二點，到底是幾點睡著的呢？我常年有失眠的困擾，但昨天傍晚就睡著了，也許在花圃看到奇怪的東西，精神上受到影響，才會像昏迷那樣昏睡過去。

丈夫什麼時候會回來呢？我立刻撥了電話給他，但他沒有接電話，聽說如果去夜釣，怕手機震動聲或鈴聲把魚嚇跑，有時會把手機調成靜音。

半夜一個人這樣躺在床上的感覺很寂寞，仔細聆聽屋子發出的小聲響，我想如果下次丈夫說要去夜釣，我一定要阻止他，很奇怪，我有點擔心他，起身坐在床上，畫了十字做了簡單的祈禱。主啊！請無時無刻守護在我先生的身邊，請保祐我們全家平平安安，不會發生不好的事。祈禱完心裡覺得踏實許多，我漸漸又進入了夢鄉。

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書籍介紹

本文摘錄自《有院子的家》，凱特文化出版

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作者：金真英

譯者：林雯梅

我以為自己擁有的是

完美、幸福的家……

理想的生活、理想的屋宅、理想的家庭……我們是否對此產生了錯誤的幻覺？

兩個女人偶然或是必然的相遇，

美好幸福家園的幻滅之路！

席捲韓國推理界的超級新星，文壇初試啼聲之作！

故事描述兩個女人尋找幸福人生而奮鬥的過程，一位試圖找出不安的根源，一位則是下定決心逃離。

一部敘事高度影像化、結構環環相扣的心理驚悚小說，同樣擁有婚姻生活卻立場背離的兩個女人，越是破壞支撐生活的家庭，越能找回自己原來的模樣，然而、那帶來的不一定是幸福……

Photo Credit: 凱特文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航