《有院子的家》小說選摘：「我丈夫是被殺害的」，這是我唯一可以說的實話

文：金真英

二○一六年四月十五日 週五

尚恩

我搭上傢俱店的電梯，身穿黑色西裝的男職員認出了我，顯得很慌張。他是負責提案給顧客的室內設計師，男人想要說什麼，但我裝不知情，他又把話給吞了回去。

一出電梯來到二樓寢具專櫃，聞到熟悉的味道，心裡覺得很高興。為了給顧客舒適感，櫃上隱約彌漫著香氣。像是提早為夏天做準備，涼爽輕薄的夏被都擺出來了。每當我走過去，職員們的表情都很沉重，丈夫死掉的事看來大家都知道了。大家在煩惱怎麼安慰我嗎？我故意裝不知情，快步走過，我想減輕他們的苦惱。

我的寢具專櫃有個陌生女人代替我在接待顧客，她胸前掛著印有黑色字體的金色正式名牌。公司不會提供正式名牌給臨時職員，她是床墊公司僱用來代替我的職員，可笑的是，她是這裡唯一不認識我的人。我走向到上週為止都還在銷售的床墊旁邊，以顧客的身分坐上去。它總是擺在我旁邊，但我卻從來沒坐過，直到辭職不幹，我才敢安心坐上去，這事還真可笑。

「客人，您躺躺看，這組床墊使用的是獨立彈簧，躺下來時床墊會隨著身體的曲線調整彈簧的硬度，您躺看看就會知道這和一般床墊不同。」

女人照本宣科念著一模一樣的臺詞，我按照她的推薦躺在床上。

「怎麼樣？您看看這使用的是百分之百羊毛布料製作的天然乳膠床墊，現在打八折，不要錯過這個好機會，買下它您一定會滿意。」

為了感受硬度，我用手壓了壓床墊彈簧。

「嗯，我完全感受不到這種獨立彈簧的差別？」

「不會啦，您壓這裡看看，怎麼樣？有感到不一樣吧？您摸摸這觸感，因為是百分之百羊毛，所以細菌不易繁殖……」

「沒有，沒什麼不一樣。」

我施加力量再次跌坐在床墊上，「這個怎麼會是舒適的床墊？」

女人努力保持微笑。

「您如果在這床墊上睡一晚，對睡眠會很有幫助，最近不都說睡眠品質很重要嗎？用化學纖維做的床墊很容易滋生細菌，但這款床墊是天然纖維製作，不會有這種困擾，還有它會隨著身體的曲線調整彈簧的硬度……」

「這點您剛才說過了，只是換個床墊就可以睡得好嗎？您有在這床墊上睡過嗎？」

「當然，我們會在銷售前先試用，這樣才能跟顧客推薦，不然沒辦法說明產品。」

「您說謊。」

「什麼？」

「您明明連坐都沒坐過，不知道就說不知道，不要想盡方法說謊硬賣，不必那麼努力，您又不會在這裡做一輩子。」

「呃？」

女人瞬間露出驚慌的表情，但立刻又下意識地帶著微笑。不管遇見多麼奇怪的顧客都要面帶微笑親切對待，那是我一開始受到的教育，她一定也反覆受過同樣的訓練。

「尚恩！」

我轉過頭，京姬姐見到我，正揮著手，京姬姐跟女人微微致意，這時她才猜到我是誰，她會在這裡工作的理由就是因為我丈夫死了。

「妳來公司做什麼？」

京姬姐不斷地攪拌，摩卡咖啡裡的白色鮮奶油溶化了。

「公司一開始要我請無薪假，現在說要跟我解約。」

我來告知丈夫死訊，說要休幾天假，Neigene寢具公司高層面有難色，我一點也不意外，反正再過不久我的肚子大起來，他們自然也會解僱我。

「這些賤人……哎……算了，罵了也沒屁用，只是弄髒自己的嘴，可是他們也太過分了，不知道什麼是身為人的道義嗎？王八蛋！一句安慰的話也沒有，沒提供幫助，還敢說要解約這種屁話！」

「招聘臨時職員很尷尬啊，聽說最近這樣發布招聘廣告都沒有人要來。」

「用工讀生不就好了！什麼奇怪的藉口都敢說！」

替我發火的京姬姐，不知為何讓我的心情也變得輕鬆。

「我在那寢具公司工作也快二年了……他們不可能幫我轉成正職……所以就趁機開除我，我早有心理準備了。」

「不是啊，就算這樣，像妳這樣不耍心眼，做好自己本分的人要去哪裡找啊，就算合約快要到期，要解僱也不是現在啊！真是太過分了。」

「我懷孕了，現在五個月了。」

京姬姐很驚訝地看著我，沒有接話就這樣沉默了一會，京姬姐總是很會轉換話題，不會讓對話冷場，她的沉默讓我覺得有點陌生，但也感受到她的真心。

「不是……我……真的……哎……」

京姬姐這個人話雖然有點多，又愛多管閒事，有時候讓人感到疲倦，但是她不會為了求表現而包裝自我，她會依照自己的感覺說話和行動，雖然有時會引起衝突，但也很容易就原諒對方，有四個孩子的京姬姐，對於懷孕這句話，內心的波動似乎很大。

京姬姐好一陣子說不出話來，小心地把紙袋交給我，紙袋中裝的是我平常穿的黑色平底鞋和髮夾，漱口杯和牙刷，以及粉餅和口紅、香水等物品，但是這不是我來這裡的理由，我需要京姬姐的見解，她過去曾做過保險業務員，我拿出丈夫的保單放在桌上。

「其實我有事想請教姐。」

京姬姐一陣錯愕，拿起我放在桌上的文件，取下近視眼鏡，把文件放在眼前看了起來。

「我現在連辦我先生喪禮的錢都沒有，又被公司開除，生計堪憂……」

也許保險業務員之間有可以獲得死亡保險金的訣竅也說不定。

「警察來是因為這個啊？」

京姬姐這時才理解似地點了點頭。

警察？什麼警察。

「什麼？」

「沒什麼，前幾天警察來問我們一些事情，因為我和妳最熟，所以問了我一些關於妳的事，我還覺得奇怪呢。」

「警察說了什麼？」

「我想一下，問了什麼呢？就問妳是否誠實……有沒有和別人發生摩擦……對先生是否有不滿……有沒有財務糾紛……等等。」

我不知道警察來過，一想到被暗中調查，有種毛骨悚然的感覺，我覺得我好像做錯了什麼。

「那個……像這樣關係到死亡保險金都會先進行調查，當然最先被懷疑的對象就是保險受益人。」

我也有想過警察也許在懷疑我，但是他們竟然來工作場所調查我，這件事讓我再次受到打擊，警察是不是已經取得證據，有種不安的感覺向我襲來。

「別擔心，我只是實話實說，說妳很誠實，不是那種會製造問題的人，和先生的關係也很好，就是沒錢才會在這裡工作，不是有錢人，但就算貧窮也不顯得寒酸。」

「嗯，對不起，害您要接受調查。」

此時手機剛好震動了起來，來電者是金美淑刑警，坐在我前面的京姬姐看著我望著手機猶豫的模樣，雙眼充滿好奇盯著我，我心想我得盡量自然點才行，於是我接起電話。

「喂。」

「喂，我是金美淑刑警，可以在您家裡和您見一面嗎？」

「我家嗎？」

「是，可以嗎？」

頓時我感到十分猶豫，但心想不能做出讓人懷疑的舉動。

「嗯，可以，但是我家離警察局不會太遠嗎？」

「那倒不用擔心，我剛好在附近辦事。」

「好，但是我大約需要一個小時才會到家。」

「那麼一個小時後見如何？現在兩點，就三點見吧！」

金美淑刑警從容不迫地和我約好時間並掛斷電話。

「警察啊？」

京姬姐擔心地看著我，我在意的是警察說在我家附近有事要辦，警察上次去查訪警衛大叔也是一樣，這次也是因為懷疑我而調查我身邊的人。

京姬姐觀察我臉上複雜的表情，把保單推到我面前。

「妳還是先辦喪事，之後再打聽保險的事比較好……是吧？這樣做才對……」

京姬姐說完，我直點頭，開始有種心急會把一切搞砸的想法。

*

「是溺死。」

尹昌根刑警簡潔有力地說出丈夫的死因，他比上次見面時更積極地觀察我，我不知不覺避開他的視線，低頭看著指甲。指甲有點過長顯得很邋遢，心想等他們回去之後，得修剪一下這令人羞愧的指甲才行。

「詳細的驗屍報告一星期後會通知您，死者的驗屍已經完成，在發出正式報告前由我們先來轉告你，辦喪禮應該是沒什麼太大的問題。」

肩膀感受到一股暖意，金美淑刑警的手搭著我的肩膀上，她不知何時來到身邊，適合警察制服的她穿著T恤和牛仔褲。

我低著頭，尹昌根刑警收回視線觀察客廳各個角落。

「那些是什麼啊？」

尹昌根刑警手指著堆放在客廳窗邊的藥品箱子。

「那是我先生拿回來的東西。」

關於箱子的事，我有些話想對刑警們說。

「這些藥品我先生公司不回收，但必須要退回友進藥廠，我才能拿回我的錢，因為藥局退貨的時候，他先用私房錢退錢給藥局了，所以……」

「感冒藥通常帶有嗜睡成分吧？」

尹昌根刑警打開箱子，查看箱內物品，是誰都可以很容易就買到的感冒藥。

「金允範生前很有野心嗎？例如很執著於第一名……或是無法忍受輸給別人……」

我想了一下，刑警是要問，我對丈夫的想法還是客觀的評價？他是什麼都想做好，什麼都想贏別人的類型，但卻沒有得到相對的成果。他像個有強烈欲望想成為班上第一名的學生，事實上也很努力，但是名次卻總是停留在第十名左右。

「嗯，他一直都有業績的壓力。」

金美淑刑警從尹昌根刑警手上接過感冒藥，仔細看著背面記載的成分表，看起像是在用手機查詢著什麼，接著打開所有的箱子，查看裡面的藥品。

「您在做什麼？」

金美淑刑警完全不理會我的疑問，翻找各個箱子裡的藥品，她找到想找的東西露出微笑，那個藥是睡眠誘導劑，藥名為羅查爾民，她查看睡眠誘導劑的成分。

「金允範平常也會服用這種安眠藥嗎？」

「不知道……這些藥要重新還給公司，所以我們不會打開來吃。」

「如果他沒有想要還給公司的想法呢？」

「什麼？」

「金允範怕業績沒達標，所以才沒有把這些藥退還給公司，公司很可能不知道這些藥品被這樣堆放在這裡，雖然要問一下才會知道，但公司很有可能會拒收……總之，金允範很有可能拿這些藥來吃，因為他根本沒有想退還這些藥。」

我露出不是很理解的表情，這時尹昌根補充說明。

「金允範先生血液中檢驗出大量的杜西拉明成分，睡眠誘導劑裡也有這個成分，在落水之前，他吃了安眠藥。」

「不是的，我先生很鄙視用安眠藥幫助入睡的人。」

事實上丈夫很不屑有藥癮的人，他想在各方面都變強。即便身為藥廠業務，就算感冒也不吃藥，他說要和病毒對抗，我不知道他是否對病毒產生了扺抗力，但是對藥物的反應卻很敏感。只是攝取淡咖啡中小量咖啡因就會受到影響，他只吃了二十顆安眠藥，比我估計的要快，不到十分鐘就昏睡過去了。

「我們調查了一下，您先生有全租保証金扺押貸款，您知道嗎？」

「知道，我們搬到這個家的時候，因為保證金不夠……可是那個不是保證金扺押，是上班族貸款。」

「啊，不是那個，您先生以保證金扺押從別的銀行又貸了五千萬，已經有一年了。根據口供，金允範被解僱也跟回扣有關，他無視公司的規勸肆意妄為，之後還去勒索之前收過回扣的醫生，看來金允範被解僱之後，打算要回自己之前應酬招待花的錢，他最近還因為民事恐嚇罪被起訴，您知道嗎？」

竟然還有別的貸款，我感到暈眩，像是死掉的丈夫對我的報復。

「您覺得我先生會因為這樣而自殺嗎？他不是會自殺的人。」

我反駁丈夫不是自殺，金美淑刑警同情地看著我，從他們的表情中，我察覺這兩位刑警推定丈夫的死因為自殺。

「還在調查中，再等一等吧！」

還在調查中，刑警說的這句話，聽來像是在說調查馬上會結束，我感到焦躁不安。

「您說我先生去恐嚇醫生，是吧？那天，我先生死掉的那一天，說要去見朴在浩醫生，他是和我先生有過交易的小兒科院長，那個人呢？為什麼不調查他？我先生的車子為什麼到隔天才被居民發現？聽說我先生被發現的時候，在水庫裡看見車子的後車箱，為什麼那個醫生沒有報案呢？」

要說出這些話需要些許的勇氣，因為怕說得不自然，反而會露出馬腳，但是當我一脫口而出，那個醫生就像真的是犯人，我投入了真感情，瞬間感到憤怒無比。

「當然，我們也立刻進行了調查，您先生最後聯絡的人是那位醫生，透過手機的通話紀錄和簡訊，我們確認到您先生和那位醫生那天約好要見面。」

「然後呢？那個醫生被收押了嗎？」

「那位醫生那天沒有赴約。」

「什麼？」

「那天晚上九點以後，只有金允範的車進入水庫。」

我以為那天朴在浩醫生大約十一點到達水庫，看見丈夫的車子落水後逃走。

「為什麼沒去？確定嗎？他也有可能搭計程車赴約啊。」

「很確定，已經確認到那個時間點，朴在浩先生不在水庫，他人在首爾。」

很明顯醫生沒有聯絡丈夫說要取消約會，為什麼不遵守和丈夫的約定呢？覺得對方是小角色，取消約會不用通知也沒關係嗎？

「聽說您要舉辦二日葬（譯註：韓國喪禮主要分成「三日葬」或是「五日葬」，喪禮在自死亡之日起第三天、第五天舉行，二日葬是韓國殯葬業者為忙碌的現代人提供的新服務，喪禮在最快時間舉行的簡易式喪禮）？」

我腦中思索著這些複雜的問題，瞬間忘記身旁還有兩位刑警。

「調查上有需要，我們可以帶走這些藥箱嗎？」

「嗯……可以是可以，但是……」

我迫切地輪流望著兩位刑警，希望能夠傳達我的真心。

「我先生很明顯是被人殺害的。」

我說得斬釘截鐵，兩位刑警沒有回答，只是看了看我，丈夫很明顯是被人殺害的，諷刺的是這句話是我唯一可以說的實話。

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書籍介紹

本文摘錄自《有院子的家》，凱特文化出版

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作者：金真英

譯者：林雯梅

我以為自己擁有的是

完美、幸福的家……

理想的生活、理想的屋宅、理想的家庭……我們是否對此產生了錯誤的幻覺？

兩個女人偶然或是必然的相遇，

美好幸福家園的幻滅之路！

席捲韓國推理界的超級新星，文壇初試啼聲之作！

故事描述兩個女人尋找幸福人生而奮鬥的過程，一位試圖找出不安的根源，一位則是下定決心逃離。

一部敘事高度影像化、結構環環相扣的心理驚悚小說，同樣擁有婚姻生活卻立場背離的兩個女人，越是破壞支撐生活的家庭，越能找回自己原來的模樣，然而、那帶來的不一定是幸福……

Photo Credit: 凱特文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航