《科學證實你想的會成真》：「情緒感染」讓全世界集體歇斯底里

文：道森．丘吉（Dawson Church）

不僅打哈欠會傳染，情緒也會傳染

情緒會傳染。你的好朋友笑了，你很可能會跟她一起笑。如果她心情沮喪，你可能也會高興不起來。就像你走進一間全班都感冒的教室，你可能會傳染上感冒一樣，你也會被身邊人的情緒感染。當你聽見孩子們因為一個笑話而哄堂大笑時，你的心情也會跟著快樂起來。情緒就像傳染病，也具有傳染性。不僅恐懼、壓力、悲傷等負面情緒會傳染，喜悅和滿足感也一樣。

弗雷明翰（Framingham）是美國麻州一個迷人的新英格蘭小鎮，距離波士頓約三十公里。這裡目前有一萬七千戶人家，最初的定居者始於一六○○年代中期。在那個世紀晚期，弗雷明翰還接收了一批為了逃離女巫審判而舉家搬遷的塞勒姆鎮居民，如今弗雷明翰的一部分仍稱為塞勒姆角（Salem’s End）。

Photo Credit: 三采出版 弗雷明翰（Framingham）鎮上的公共廣場

在醫學文獻中，弗雷明翰之所以出名是因為「弗雷明翰心臟病研究」（Framingham Heart Study）。一九四八年，美國國家衛生研究院一群有遠見的研究人員規畫了這個非常有野心的世代醫學研究專案，以期能找到二十世紀前半日益嚴重的心臟病和中風的成因。

他們一共招募了五二○九名弗雷明翰三十到六十二歲的居民，為他們做了詳盡的各式心理與生理檢測。受試者每兩年要回來進行複檢。一九七一年這項研究招募了第二代，包括原始學員的五一二四名兒女及他們的配偶，時至今日，原始學員的第三代仍然參與這項研究。

此研究收集到的資料，除了心臟病之外，也讓研究人員得以進行其他研究。例如，一項為期二十年針對四七三九人所進行的子研究，焦點則放在探討快樂程度以及這些程度如何影響身邊的人。

這項研究發現，一個人的快樂可以讓另一個人變得更快樂，期間可以長達一年。在弗雷明翰社交網絡上的某個人快樂時，那個人的鄰居、配偶、兒女或是朋友，會變快樂的機率最高可以增加到34%。住在快樂朋友方圓一點六公里之內，快樂的機率會提高25%。

「你以為自己的情緒狀態，取決於自己的選擇、行動及經驗，」該研究報告的共同作者、哈佛大學醫學社會學家古樂朋（Nicholas Christakis） 說道：「但是，快樂也取決於其他人的選擇、行動及經驗，包括那些跟你沒有直接連結的人。快樂是會傳染的。」《愛是正能量》（Love 2.0）一書的作者芭芭拉．佛列德里克森（Barbara L. Fredrickson）將這種現象稱為「正向共鳴」。如果我們意識的頻率是愛，自然會與能夠回應並共享這種能量場的其他人連結。

快樂的漣漪效應

快樂的人不僅會影響周遭的人，也會展現出漣漪效應。即使不在三度分隔之內，快樂也會相互傳染。如果你有朋友認識快樂的人，會讓你變快樂的機率提高到15%，甚至在第二層關係之外，可能性還有6%。

同樣的，負面情緒也會傳染，但機率沒那麼高。不快樂的連結會讓不快樂的機率平均提高7%，相對的，快樂情緒的感染機率平均會提高9%。

情緒感染也出現在同一個團體中。這會左右團體的動能，讓合作更緊密、減少衝突，以及任務表現得更好。希格．巴薩德（Sigal Barsade）是情緒感染研究頗受好評的作家，她說：「情緒感染，透過對受雇者及工作團隊情緒的直接影響，能夠在團體和組織中造成精細但重要的漣漪效應。」團隊成員，特別是領導者，具備正向的情緒和心態可以強化整個團隊的表現。相反的，承受壓力的領導者將會降低身邊每個人的表現。

情緒感染如何侵蝕組織文化 我們公司生產特殊的營造設備，專注於成長的出色表現令同行欽羨又眼紅。 最近營造業的表現不弱，也帶動了我們的業績。很快的，公司增聘了不少新人，威瑪就是新人之一，她是我轄下的資深業務員。履歷看來很完美，也高分通過面試。 工作三個月後，威瑪的表現不錯，也開始跟我分享她對許多計畫與人員的憂慮，比如有些業務員經常提早下班、其他部門超支預算，以及負責專利資訊的工程師在競爭對手公司有認識的朋友等等。 她以關心組織健康的角度來包裝她的擔憂，我也感激她指出的幾個問題。 威瑪的抱怨很快就成為我工作負擔的常態，而且她還繼續提出其他問題，包括公司文化太鬆散、其他業務員不夠尊敬我。她認為有必要把公司的宗旨與目標修正得更精確，還認為可以裁掉半數的人員來增加毛利率。 我開始懷疑公司是不是真的問題叢生，也開始猜疑其他執行團隊的成員。於是，辦公室熱鬧、有趣的氣氛慢慢轉變了，儘管我們的績效表現越來越好。 財務長傑森要求跟我進行祕密會議。他告訴我威瑪一直跟他提起辦公室其他人的錯處，而傑森認為她的擔憂完全是捕風捉影。我挖得越深，越覺得其中存在著一個模式。威瑪表面上會與其他業務員交心，並在私下抹黑所有經理人（除了跟她說話的那個人之外）。 我也領悟到問題的癥結在我，我一直把威瑪的故事照單全收，失去對自己人的信任，也失去對公司方向的安全感。我無意識地將這些情緒傳遞給團隊其他人，導致原本活潑正向的組織文化日漸喪失。 上網搜尋後，我很快就找到這種困境的專有名稱：情緒感染。不健康的情緒會像疾病一樣，在親近的人之間擴散。現在，我們全公司的人都受到感染了。 辨認出這是一種情緒感染後，我馬上就能在所接觸的組織中抓住它。我走進法庭，感覺到整棟建築物充滿了不滿與不快樂的濃霧。我走進附近的音樂行，注意到員工真誠的笑容，也發現他們真的從彼此的互動中獲得快樂。 某個週五下午，我把威瑪解雇了。週一早晨，整個辦公室的氣氛全然改變，每個人的臉上重新找回了輕鬆、愉悅的表情。公司再次成為有趣、充滿創意的工作場所，彼此交談不用再小心翼翼，信任回來了。移除了負能量的源頭，先前正向的情緒調性很快就能重新調整回來。而最好的是，我再次找回對自己、對公司的美好感覺。 本文作者是史黛西妮．庫瓦利斯（Stacene Courvallis）

情緒感染讓全世界都瘋狂

情緒感染並不僅限於團隊、家庭或社區層面，也會在更大範圍的社交網路上四散傳播。

一項針對六十八萬九千零三名臉書使用者所進行的大型研究發現，情緒感染甚至不需要人與人之間的直接接觸。一整群人可以做到情緒一致性，腦波也會改變，很可能產生一個巨大的能量場。

這項研究運用自動化系統來改變臉書使用者動態消息的情緒內容數量，根據此一研究的作者發現，當臉書使用者的時間軸受到操控以降低正向情緒時，「人們的正向貼文減少，負面貼文增加；反之，一旦降低負面的表達，相反模式就會發生」。這顯示了「臉書上其他人的情緒表達會影響我們的情緒，這個實驗性證據支持了大規模的情緒感染會透過社群網路傳播的理論」。由此可知，非語言訊息與個人互動並非情緒感染的必要條件。

情緒感染發生在意識覺知不到的層次，我們時時都在與他人分享自己的情緒，包括透過線上的社群網路。佛蒙特大學所進行的一項研究發現， 在Instagram 分享的照片能夠反映張貼者的心情。研究人員在一六六人所張貼的四萬三千九百五十張照片中，比較沮喪和不沮喪的人所貼的照片， 發現半數在過去三年都曾經診斷出憂鬱症。

研究人員發現憂鬱的人會將照片處理成較陰暗的色調，他們最常使用的濾鏡是Inkwell，可以去除照片上的顏色，做成黑白照片。相反的，快樂的人更常使用Valencia濾鏡，把照片處理得更溫暖明亮。憂鬱的人分享出去的東西，總像是褪盡了顏色一樣。

用這些色彩選擇，可以當成診斷憂鬱症的工具，準確度高約七成，明顯比家庭醫師42%的準確度要高出許多。

集體歇斯底里的可怕後果

事實上，遠在社群媒體出現之前，在數千年的人類歷史上，負面情緒的無意識傳播一直都在引導著人類社會的走向。這不是什麼新鮮事，群體歇斯底里的例子在歷史上屢見不鮮。一九三○年代，希特勒在德國紐倫堡（Nuremberg）辦大型集會，激發支持者的熱情，並藉此向德國人民及全世界展現德國國家社會主義黨的力量。

Photo Credit: 三采出版 希特勒在一九三四年紐倫堡黨代會上發言

大旗幟、踢正步的行伍、軍歌、火炬遊行、煙火、營火迷惑了數百萬人，而希特勒和其他納粹黨高官的冗長演講，也再三地鞏固納粹黨的意識型態。如此壯觀的政治性集會場面所蓄積的情緒感染力，幫助希特勒對德國的威權統治。一九三四年的紐倫堡黨代會，吸引了超過百萬人參加。美國記者威廉．夏伊勒（William Shirer）剛剛抵達，要為赫斯特（Hearst）報業集團報導德國消息，他決定參加此次集會。在日記中，他記錄了自己在這個中世紀城市的第一晚：他被人潮推著走。在希特勒下榻的旅館前，有一萬人不斷高喊：「我們要我們的元首！」

夏伊勒寫道：「當希特勒終於在陽台上短暫現身時，人們臉上的表情讓我受了點小驚嚇，尤其是女人。這些人讓我想起曾在路易斯安那州偏鄉僻壤所見過的神靈降臨派信徒……他們像是看到彌賽亞再世一樣，那不是人類應該有的神情。」

第二天早上，夏伊勒去參加了黨代會的開幕儀式。他寫道：「我想，我開始有點理解希特勒為何能夠如此成功了……今天早上的開幕集會……不只是一場華麗的大秀，更帶有神祕主義與宗教的狂熱，就像是復活節或哥德教堂的大彌撒。大廳到處都是鮮豔的旗幟，連希特勒的到場都像是一齣事先安排好的戲。」樂隊的現場演奏頓時停了，擠滿大廳的三萬人寂靜無聲。接著樂隊又開始奏起了《巴登威勒進行曲》（Badenweiler March）……希特勒出現在演講廳後方，身後跟著一群威名赫赫的下屬……他沿著中廊慢慢踱步，三萬隻手一起舉起敬禮。」所有參加者都在這場盛會中失去自我，如癡如狂。夏伊勒又繼續寫道：「希特勒吐出的每個字似乎都來自天堂，猶如帶著真理的啟示。每個人—或至少是德國人—的批判能力都在這樣的時刻盪然無存，每個謊言都成了至理名言被人銘記。」

這就是情緒感染的力量。就像希特勒的統治、塞勒姆的女巫審判、一九六○年代的紅色恐懼、一九九四年盧安達的種族屠殺、二○○三年的伊拉克戰爭、二○○七年的經濟蕭條及北韓核子危機一樣，這類集體歇斯底里的時刻，對所有涉入其中的人通常都不會有好結果。

市場與商品泡沫化

股市泡沫化是情緒感染的另一個例子。身處投機買賣浪潮中的投資人，往往會看不見週期性的高低潮。一九九六年，面對美國金融資產價格泡沫時，聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）稱之為「非理性繁榮」。歷史學家尼爾．弗格森（Niall Ferguson）在《貨幣崛起》（The Ascent of Money）一書中說：「究其根本，超漲與超跌都是情緒的波動性產物。」

一九二九年十月十六日，耶魯大學經濟學教授爾文．費雪（Irving Fisher）宣稱美國股價「看似會永遠立足於高地上」。他錯很大。幾天後，股市就下跌，接著一再崩盤。在之後的十三年，市場衰退了89%，直到一九五四年才重新回到一九二九年的水準。

Photo Credit: 三采出版 股票價格與公司營收比例圖，統計時間至二○一八年二月二十日止。歷史上的本益比中位數是16，代表公司股價通常是歷來盈餘的16 倍。本益比超過16 代表泡沫化，而在2018 年初，本益比已高達33。

在試圖解釋這樣的崩盤時，傳奇的經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）顯然很清楚席捲全國心智的情緒感染，並將此稱之為「非物質設備的心智失常。」歷史上出現過多次的泡沫經濟。一六三四年，荷蘭鬱金香球莖的價格開始上漲，吸引投機客進場，開啟了荷蘭鬱金香狂熱。有些球莖能在一天中轉手十次，價格節節升高。到了一六三七年一月，罕見鬱金香球莖的價格高到買一棟房子都綽綽有餘。到了二月五日，泡泡突然破了。

亨德里克．海利茲．波特（Hendrik Gerritsz Pot）一六三七年的畫作《愚人的花車》（Wagon of Fools）捕捉到鬱金香狂熱的情緒感染狀態。畫中是一群拋下織布機跟著花神芙蘿拉（Flora）馬車走的荷蘭織工，花神雙手抱著一束束的鬱金香，她的身邊有酒鬼、高利貸業者，以及雙面的命運女神。這群人正被帶往一條葬身海底的路。

Photo Credit: 三采出版 荷蘭畫家亨德里克．海利茲．波特（Hendrik Gerritsz Pot）的作品：《愚人的花車》

我們的腦波被情緒感染劫持時，所經歷的感受是真實的：與壓力相關的β（beta）波突然增加，而α（alpha）波則降低。只有心智強大的人才能不受到群體歇斯底里的影響，因為要分辨這是別人帶給我們的二手情緒，還是我們自己的神經網絡所生起的情緒，不是一件容易的事。

書籍介紹

本文摘錄自《科學證實你想的會成真：從心靈到物質的驚人創造力》，三采出版

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作者：道森．丘吉（Dawson Church）

譯者：林瑞堂

想法具有不可思議的力量

科學證實你能創造想要的事物

美國書展獎2018年健康類最佳選書

美國聯合書訊網2018年科學類最佳選書

你擁有的日常超能力

我們多數人只使用自己能力的一小部分，不了解心念的力量有多大，也不清楚自己的心靈如何能創造物質。你總是不停地在創造，科學證實你的每一個想法和信念都會對大腦之外的世界產生強大的影響。當你了解如何有意識地運用自己具備的超能力，就能為自己和身邊的人創造美好生活。

知名心靈科學研究專家道森・丘吉（Dawson Church），整合了心理學、生物學及物理學等領域的數百份研究，證實我們心靈能量時時刻刻都在創造現實。個人的想法不僅會影響自己的人生，更會影響全宇宙的集體意識。透過令人大開眼界的研究及真實生動的案例，將擴展你對生命的認識及改變你看世界的方式，進而掌握自己的生命力量。歡迎進入宇宙深不可測的無限創造世界。

心想事成的過程是如何發生的？

如何運用心靈創造想要的一切？

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以人類的層次來說，正常的電磁能量場讓細胞可以成功複製，長出一模一樣的新細胞來汰舊換新；失常的電磁能量場會讓生理功能紊亂，細胞不正常增生而致癌。揚升的電磁能量場能夠對準宇宙能量的頻率，改善精神、氣韻、際遇，吸引好人好事；相反的，磁場不對的能量場只會讓你的健康受損，招來壞事與惡運。這就是能量場創造物質實相的方式。要圓滿自己的人生，除了靠努力，還要有主動創造個人實相的能力。最根本的方法就是：善用你的每個心念。

現在，我們終於可以用更科學的方法去追蹤想法到物質之間連結，每個環節背後都有許多科學家提供堅實的研究與事證，展示人類的意圖創造物質世界的驚人天賦。這個天賦每個人都有，差別只在有人耗損了，而有人越磨越利。在這本書中，要告訴你的就是如何拋光天賦、化夢想為現實的方法。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九