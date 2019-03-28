我面試新成員不會問「一技之長」，因為那是假議題

最近應業務擴張的需要，我們團隊積極在面試新成員，創業至今天已經將近3年，台灣的人才可以說有很多，但是也不多。

早期我們都說要找有專長的人來專門負行銷，財務或是業務等等。 最近發現不只大學畢業生很難說出自己的一技之長，連工作好多年的主管，顧問與職場老鳥都不一定有一技之長，要有過去經驗的人適應互聯網思維，其實有一定的困難性，而且過去的成功模式也不一定助於未來的成功。

面試了那麼多人才，我改變的自己選人才的觀念。有了以下的特質，加上老闆的耐心，其實人才不難培養。

一、自我學習能力一定要快

知道自己不夠好是一種基本能力，我遇過許多真的「過份」有自信的人才，也因為有點資歷，所以話語之間，都在講過去的成功經驗，因為過去太成功，沒有時間聽下來詢問問題，或是了解我們公司目前以及未來的需求，更不用能說出什麼樣的解套方案。

我們擴點要去中國大陸的時候，時常有人跟我說，你不用拿台灣的成功經驗來說嘴，台灣的成功模式非常可能是到對岸成功之路的阻礙，當下聽到很錯愕，後來想一想其實有幾分道理，未來不想被AI取代，就不能停止學習。我當初創業從財務、管理、服務到行銷其實都不會，甚至還逃避學習，後來越不學習就越害怕。「斜槓青年」常被認為是很厲害、很有才華或很有名氣的人才可能做到，但其實斜槓這種能力，在每個不想被機器人取代的人才當中，都必須要有。

二、有責任感不要假裝忙碌

相信很多人應該都聽說過，我們每天所做的事情只有20%是重要的，有責任感的人，才不是每天把自己搞得非常忙碌然後沒有績效。

以前有一位非常有才華的同事，工作效率相當好，學習能力也非常迅速，只是到下班時間就準時下班。我們公司工作時數算是非常彈性，多上的工作時數其他日子也可以補回來，但她沒有辦法彈性配合，工作效能也普普，我們只好暫停合作，有點可惜。

沒有效率的勤奮，比懶惰還糟糕，事情還沒有做完，光是看到很多事情等待被解決時就開始緊張，我經常在開會時給同事一個觀念：「運氣不好可能是常態，人生怎麼處理逆境比順境還重要，因為順境也不需要我們處理。」

要怎麼樣才知道人才有責任感？ 我同常會問幾個關鍵問題：

台灣目前的政治大環境你怎麼看待？ 現在大學畢業生好慘，起薪水都好低，你覺得呢？

這種看似跟日常工作瑣碎不是很相關的問題才能反映出真實心態，如果面試者回答很負面，那千萬不能用，因為抱怨誰都會，好心態的同事才能帶出好的績效。

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三、有好奇心，彈性應變能力超強

一個新創企業，在運作中學習，在學習中運作。

我曾經遇到過許多職場老鳥來面試時跟我說：給我錢，給我人，給我資源，我就可以做起來。這種回答就是沒有創業基因的人會給的標準答案，因為許多新創初期就是什麼都沒有，新創老闆想辦法找資源去做起來。

我們當時創業預算估錯，導致第一年沒有行銷費用，但我們很努力異業結盟，媒體內容曝光，現在回頭看，反而是兩手空空那一年，我們個人的學習跟公司的進步幅度最大，反觀來看，新創公司錢不能要太多不是沒有道理的，錢太多就沒有創意生存的空間了。看看現在的成功就是要快速重練，加上許多公司外表都很高大上，但每天內部仍有許多芝麻大的小問題要解決。

我們公司以人才為出發點在提供工作內容，因為我相信應變能力快的同事，只要不是寫程式，或是專業的法律或是財務內容，其他能力應該都能在短時間內補齊。

四、跨文化溝通力

好的語言能力、結交跨文化朋友的能力，生意才有本事做大。

以翻譯機器人微粒，我認為那取代的是一部分旅遊客群，人與人之間要深入交往，講的是情感上的共鳴，因為好的人才永遠都在超越自己，不會想要在語言上面走捷徑。

怎麼在AI時代有競爭力？人要活得更像人，機器人不會自己優化自己，也不會生出正能量來，更不會獨立思考，這些是人類獨有的特質，好好掌握，強化的好，永遠不會被取代！

我是以熙國際Madeleine歡迎和我預約時間，用更好的語言和觀點表達自己。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航