《努力無用論》：努力的人是野蠻人？只當有用之人，跟家畜沒兩樣

文：中野信子

尼特族是日本傲視全球的資源

一般社會大眾都認為，無所事事不是件好事。

不過，「三年寢太郎」故事中無所事事的寢太郎，並非完全不事生產。不理會飽受乾旱所苦的村民，而逕自呼呼大睡的他，雖然讓旁人搖頭，但其實他是在思考如何引水灌溉，拯救村莊。也就是說，他是在無所事事中，想出他人思考不到的點子。從這層意義上來看，無所事事的姿態，應該要獲得更好的評價才是。

現在的日本存在著「就業，有用的人」，以及「失業，沒用的人」這兩種二元對立的觀念。像是「寬鬆族」、「達觀族」、「繭居族」、「尼特族」等族群，都被歸類在「無用的人」，而被社會摒棄在外。

甚至是，「電車上嚎啕大哭的嬰兒」、「孕婦」、「帶小孩的母親」、「請育嬰假的父親」也都被歸類在「無用的人」。在「不景氣」的籠罩之下，「無用的人」被摒棄的現象似有逐年增加的趨勢。

也因此，生育率愈來愈低，少子化也愈發嚴重。

我認為與哭喊的嬰兒、吵鬧的小孩、懷孕的母親一樣，尼特族、繭居族也算是日本的資源。雖然不是能馬上發揮效果，可以立刻看到成果的資源。如果想要成果，就交給喜歡工作的人，或機械、機器人就好了。

看起來很閒，沒有從事生產的人，他們的視野及思考，是在瞬息萬變的社會表層之外，但其實那裡有著豐富的文化，深度的教養，有助於啟發未來社會的各樣事物。若試著將他們的思想、眼光，當作智慧的產物重新看待的話，是極具高度價值的。

代表性的例子是「酷日本」，也就是行銷全世界的一系列智慧財產。這原來是非社會主流，被稱為「無用的人」的「御宅族」、「尼特族」、「繭居族」的文化。

這些酷文化受到全世界的關注，讓政府後來跟進，打算以國家規模將智慧財產變成可以獲利。

話說回來，NEET是「Not in Employment, Education or Training」（不工作，不上學，不進修）的簡稱，所以如果被僱用了，就不是尼特族了。

NEET股份有限公司（一家二○一三年十一月成立的尼特族股份有限公司，集結了年輕的失業、無業者，在這裡所有人都可以當董事長），雖然曾一時成為話題，但似乎沒有僱用任何員工。所有成員都是董事長，僅依成果支領董事酬勞。而且，登記的事業目的是「所有的事業」。

有趣的是，他們的方針是「不知是否能立刻賺到錢的事業或服務，只要好玩就會一直做到膩為止。」不是用短視近利的「是否能賺錢」，而是用「好不好玩」來決定的。這就是尼特族擁有的核心價值吧。

NEET股份有限公司是否能成功不得而知，但我覺得光是這樣的嘗試就很有趣了。

話說同樣是尼特族，發源於英國的尼特族，與現代日本的尼特族，在知識水準上就有雲泥之差。英國的尼特族多是大學畢業、研究所畢業，擁有基礎的教養，絕對不是文盲，也很會說話，有宏觀的思考方式。

最重要的是，他們最有趣的地方在於，認知「工作，就輸了」。這裡所謂的「工作」，指的是狹義的努力。他們認為工作等於將自己奴隸化，所以他們才去摸索適合自己的生存方式。

他們看透了「努力」的本質。他們在潛意識感受到，社會對於大眾的欺騙，魅惑大眾展開狹義的努力。

只當有用之人，跟家畜沒兩樣

日本人的勤勉是很美的。

但是，為什麼覺得很美呢？

這是因為對他人（或是其他各國）而言，非常方便。推崇勤勉的風氣是好事，但正如前面提過的，希望不要把「享受日常生活」的玩樂部分給捨棄了。

漫畫家江川達也經常談到這些論點。江川先生認為：「西方式的理性主義是野蠻的。」

我對江川先生的想法八成贊同，但其實，歐美人也有說不上理性的部分。像是戲玩土著、行巫術等，容許乍看之下無用、無效的事物。

因為是人，做出不理性的行為可說是更理所當然。其實，人類以外，許多動物的行為才是理性。覓食、繁衍，為了存活下去而嘗試所有可能。會做出乍看之下可能有所損害、不理性決定的，其實是人類獨特的高功能。

如果各位有歐美友人，很快就會發現彼此有許多身為人類的共通點。但也可以感覺到他們本身並不理性，不同的地方在於社會共識。

日本人與歐美人的交流，尤其是幕末到明治時期，主要都是交流技術及知識等「有用的部分」。

從現在起，必須要交流更多非理性的部分、無用的部分。像是把賺錢置之度外的藝術，或不被政治利用的思想。

然而，現在相當野蠻的是，幾乎都是馬上可以看到結果的交流。

藝術或流行文化，現在也被利用作為拓展市場的商品。將其作為國家戰略的主要方向並沒有錯，但除此之外，是否有加上真正具有魅力的部分呢？

所謂的野蠻，簡單來說就是「有用」或「能賺錢」。

豐富無用之處

從明治時代起，我們面對歐美人，都是用野蠻的態度在相處。

很少有人是因為「喜歡那個傢伙」或「在一起很開心」等理由與歐美人往來的。這在談話上是很貧乏，很可惜的地方。

歐美人認為日本可能是有用的國家而來接觸，而我們也覺得這個人之後會有用處而友好，主要都是在野蠻的層面交往。這只能算是工作上的來往而已。

總之，一般談到努力，多數人注意的都是野蠻的部分。在意是否馬上就能看到結果。

想要賺錢、把書讀好也是一樣。想讓自己「成為有用的螺絲釘」、「成為有用的齒輪」。我想，在人生有限的時間中，做這樣的努力，真的會快樂嗎？

努力成為有用的螺絲釘，誰都可以做得到。目的明確，戰略也很多，只要去執行就好了。就好比已經有食譜的料理，只要按照步驟去做即可，非常簡單。

真正困難的是，將無用的部分變得豐富所做的努力。

或許很多人會說，現在這麼不景氣，到底在講什麼？但這樣的反駁是野蠻的。因為可以做無用的事情，正是人類具有高度文化的證明。

而且，從長遠來看，乍看像是沒有用，但能感動人心的事物，才是對人類的未來最有幫助的。

埃及的金字塔、中國莫高窟的壁畫、俄羅斯的波修瓦芭蕾舞團、維也納愛樂樂團、尚盧・高達的電影、手塚治虫的漫畫，都是對存活下去完全沒有必要的奢侈事物。但也正因如此，對人類來說，是很重要的東西。

參加相親聯誼的女性都搞錯了

我們再來想想相親聯誼的例子。

雖然不是所有人都這樣，但問問去參加相親聯誼派對的女性，會驚訝地發現，她們並不看對方的人品。

基本上她們開出的條件就是年收入、職業、相貌。可以的話，個性好會更加分。所謂的個性好，也是「對自己是否溫柔」，似乎不太會去考慮「對方男性也是個真誠的人」。

不過，結婚後，夫妻可是必須每天生活在一起好多好多年的。也就是說，對方的人品才是最重要的因素。

如果要在結婚活動上相親擇偶的話，更應該注意對方是否會看不起人？是否只追求自己的利益，把女性當成傭人使喚？是否會用言語暴力傷害人？是否會稀鬆平常地欺騙別人？如果不以人品為最優先條件，徹底看清對方的話，每天每天不斷地忍耐，會讓生活變得非常痛苦。早晚會演變成離婚或分居，讓女性陷入怨恨中。

當然，如果有自信可以每天一直忍耐好多好多年，講難聽點，有賣身的心理準備而選擇結婚的話，就另當別論了。如此一來，則又變成自我扼殺，願意配合對方到何種程度的問題了。

幾十年前，在戀愛結婚普及之前，相親結婚是主流。結婚，乃是為了有工作的男人、為了家庭、為了社會而有的架構。女性扮演的是為了維持男人、家庭、社會的輔助性角色，沒有經營獨立的經濟生活，不主張、也不能主張自己的權利。

女性基本上是扶持男人、不違逆男人的，在這樣的交換條件下，家庭主婦是靠男人的收入來維持的。

現代的婚姻已經完全將這些遊戲規則拋諸腦後了。雖然不知道為什麼家庭主婦會被宣傳成悠閒自適的貴婦媽媽，但許多家庭主婦可不能忘了，忍耐男人是保住飯碗的大前提。

不允許女人自由行動或發言，獨立自主的女性非常少，是昭和時代的社會。

想找一張收入高的長期飯票很好，但現在又有多少參加結婚活動的女性，意識到這是要出賣自己的自由來交換的呢？

努力的人是野蠻人

看到這個標題，會感覺是「努力的人很野蠻」吧。

我認為所言甚是。

當然，人類是生物，帶有野性是理所當然的。身為生物，做出合理的選擇、決策才得以存活下去，野性當然是必要的部分。

不過，只擁有野性的人，不值得相信。因為，你會變成野性下的犧牲者。

對無用部分毫不在意的人，是會不惜傷人的。所謂的無用部分，其實是人因體諒同伴而產生的，以長遠的眼光來看，是有用的。

魚類或爬蟲類會非常自然地把自己的卵，或從自己卵中生出來的孩子吃掉。像是養青鱂魚時，就要小心不要讓卵或小魚被母魚吃掉。

只是，這也是個體為了存活下去的合理選擇。讓孩子盡可能地遠離父母。這也是合理的選擇。

不過，人類卻不會這麼做。殺子的行為會因感情而踩剎車。而且從道德看，也不被容許。道德可說是非常無用，但這樣的無用，卻反而對生存有利，得以子孫繁盛，並建立起文化的社會。

書籍介紹

本文摘錄自《努力無用論：破解假性努力中毒，腦科學家教你有用的努力》，新樂園出版

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作者：中野信子

譯者：柯依芸

你也是努力成癮嗎？

許多人陷入假性努力的心理陷阱而不自知！

自我感覺良好的努力，只是白忙一場。

東京大學腦科學家╳《病態人格》作者

從腦科學告訴你，

真正的努力是「努力不努力」！

為什麼你的努力這麼廉價？

沒錢就什麼都甭談、結不了婚、不敢生孩子，拚死拚活地工作也只是拿去繳稅金、保險費或年金罷了……

你認為這一切是因為自己「不夠努力」嗎？

其實，讓你陷入困境的是這個世界最終並非你所想像，

不懂努力的本質，才使你的努力變得很廉價。

為什麼你這麼愛努力？因為你只是愛上努力的感覺

在努力的狀態下，人會感覺自己正在做好事，這是因為腦中內側前額葉皮質，

活化大腦的犒賞系統，產生了快感。

努力的自己，容易讓人上癮。

不要再白費力氣，陷入低等勤奮的廉價努力！

一旦「拚命努力」，會使人無法冷靜地檢視自己，覺得努力會變得令人愉快，也就無暇思考其他。不願意去想，什麼才是有用的努力。

怎麼做？你的努力必須更聰明

真正的努力，必須做出成果，歷經三個階段：

①設定目標

②擬定戰略

③執行

想少碰壁，不被扯後腿，應該懂的觀念

不要破壞機制，而是善加利用

乏想像力的人只會陷入窮忙，與其怪罪社會，還不如思考利用社會結構賺錢的方法。

做自己人生的執行長

確立自己的評價標準，找出自己的才能

這世上沒有人是真正無用的，只有是否了解自己能做什麼的差別。透過評價標準，讓自己處在最適合發揮的位置上。

鍛鍊大腦的前額葉皮質，強化意志力

意志力強弱是才能開花結果的關鍵，意志力的差距也等於年收入的差距，前額葉皮質厚度，決定意志力強度。透過鍛鍊就能訓練大腦。

利用鏡像神經元，成為理想中的自己

想快速改變自己，最快的方法就是利用大腦的鏡像神經元，徹底模仿理想人物的行為，複製他的思維，了解他人情感、行為，建立自己的行為模式，逐步成為心目中的理想典範。

Photo Credit: 新樂園出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九