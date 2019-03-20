一個月3起鯨豚擱淺事件：喙鯨媽媽體內除了鯨魚寶寶，還有無數個垃圾袋

今年3月，花東海灘連續發生3起鯨豚擱淺事件，而經解剖發現其中一隻鯨魚媽媽胃裡充滿大量的人造垃圾，甚至還有一隻來不及出生的鯨魚寶寶，碰巧的是，不久前菲律賓也發現一隻鯨魚屍體，胃裡同樣有無數的人造垃圾，越發凸顯海洋垃圾造成的生態衝擊。

花東海灘在上周接連發生鯨豚擱淺的事件，分別在上周三（3月13日）、上周五（15日）與上周六（16日），發現一隻青少年雄性熱帶斑海豚、一隻柯氏喙鯨、以及一隻雌性柯氏喙鯨屍體。不只海洋保育署，社會各界同樣關心，究竟這3隻鯨豚發生了什麼事情？

海洋保育署今日公布檢查結果，13日擱淺的熱帶斑海豚，體長172公分屬青少年雄性個體，除幼胸鰭及背鰭在岸上遭流浪狗啃咬而有缺損外，外表無其他明顯外傷，胃內有大量未消化食物殘留，並無明確的致死原因。

值得注意的是16日擱淺的雌性柯氏喙鯨，身長565公分，經現場初步解剖發現，胃內有發現食物殘骸，同時也有許多人造物體，像是麻布袋、塑膠袋及塑膠片等。

為了確認人造垃圾的種類，海洋保育署與中華鯨豚協會昨日進行垃圾檢查，總共發現鯨魚的3個胃中，有6個以上的塑膠袋、4個麻布袋、硬質塑膠片1塊、數團纏繞在一起顏色粗細不一的長條狀塑膠、2條粗細不一的魚線，還有許多塑膠碎片。

柯氏喙鯨第一胃中發現的麻布袋、塑膠袋、還有一顆種子。｜Photo Credit: 海洋保育署 提供

柯氏喙鯨胃中發現大型麻布袋。｜Photo Credit: 海洋保育署 提供

全部胃內容物（垃圾部分，包含了厚、薄塑膠袋，塑膠袋碎片及硬質塑膠）｜Photo Credit: 海洋保育署 提供

更令人遺憾的是，這隻喙鯨媽媽體內懷有一隻165公分的胎兒，雖然病理檢驗尚未完成，無法直接斷定這隻喙鯨是否因為攝入過多垃圾而導致死亡，但海洋保育署也指出，當體內有這麼多無法消化的異物，必定造成很大的生理壓力。

菲律賓上周也發生柯氏喙鯨擱淺，胃裡滿滿是垃圾

無獨有偶，在台灣不遠的菲律賓，3月15日也擱淺了一隻柯氏喙鯨，胃中也被發現40公斤的人造垃圾，裡面有麻袋、購物袋、種植用的水果套袋等，是菲律賓團隊在鯨豚體內發現最多塑膠數量的一次。

海保署進一步呼籲，從國內及菲律賓的個案來看，海洋廢棄物問題對海洋野生動物的生存環境造成極大的威脅，這些塑膠廢棄物與人類的使用行為有高度相關，也提醒國人要保育海洋，可以由自身的減塑行動開始，為了大海的未來，及時採取行動，以避免情況惡化。

為進一步瞭解死因，採取部分組織樣本後送繼續病理檢驗。胎兒將攜回冰存，等待電腦斷層掃描紀錄後，再由專家們討論如何進行研究，也會尋求國際學術合作的可能性。

海保署進一步指出，從過去的擱淺資料發現，東北季風期間和春季是鯨豚擱淺的好發期，這幾起擱淺事件並非同時、集體擱淺。不過，擱淺鯨豚是研究鯨豚族群的主要資料來源，針對擱淺鯨豚，海保署與民間團體合作進行記錄，呈現台灣周遭鯨豚族群的概況，個體的樣本、標本及調查報告。國人如遇到擱淺鯨豚個案，可撥118通知海巡署就近處理。

擱淺現場處理作業。｜Photo Credit: 海洋保育署 提供

亞洲海洋廢棄物超載，海底動物首當其害

而在去年3月，高雄港內迷航的3隻小虎鯨，經成功大學海洋生物及鯨豚研究中心人員努力搶救仍不治。鯨豚團隊解剖時發現，最瘦的一隻母的小虎鯨胃內發現有包括硬挺的塑膠包裝袋，以及其他不明物體（保麗龍、30公分的海綿塊等）共有18個塑膠袋塞在胃裡，胃部嚴重潰瘍，解剖團隊表示「整個胃都塞滿了，吃不下卻很餓。」

去年6月和11月，泰國和印尼海岸分別發現一隻領航鯨和抹香鯨的屍；泰國領航鯨吐出5個塑膠袋，印尼發現的抹香鯨胃裡，更有6公斤的塑膠垃圾，當中包括115個塑膠杯、4個塑膠瓶、25個塑膠袋、一個尼龍袋和一對拖鞋，另外還有大約1000個塑膠碎片。

環保團體綠色和平與荒野保護協會去年8月公布海岸快篩調查結果，發現全台56%海廢集中在10%海岸線上，主要集中在新北市、嘉義縣和臺南市，塑膠瓶罐仍是最普及的海洋廢棄物類型，其次則是發泡塑膠（如保麗龍）與廢棄漁具。

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核稿編輯：楊士範