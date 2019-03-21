【電影狂碎碎念】《在高速公路上游泳》與《Goodnight & Goodbye》：終於死滅的煙火

吳耀東20年前學生時代的紀錄片《在高速公路上游泳》（1999），獲得日本山形影展的肯定，一鳴驚人。初學紀錄片的吳，把攝影機對準了一位熟識的學弟Tom——他17歲被暗戀的男同學性侵；如今是一位男同志（應該從未公開出櫃），愛滋帶原者（恐怕更少友人知情），身體薄弱多病（Tom對鏡頭自嘲：從頭到腳從內到外都有病），幾次進出精神科。

大學時代初次看完這部片，我只感到不適和反感，彼時幼稚但強烈的感受是：「Tom已經很可憐了，為什麼還要拍他。」

20年後，吳耀東再次拿起攝影機，迢迢回訪乖隔多年如今落魄潦倒一人獨居小鎮的Tom。南下圖中，吳自我解嘲：這算是一趟「自我追尋」與「探詢紀錄片本質」的旅程吧。Tom開了門，忽然被迫面對昔日老友與一具已然正在拍攝的機器，一邊飲酒醉倒、一邊沉默或呢喃；次日，吳卻發現Tom已猝死在床上。

拍攝者與被拍攝者之間的權力關係、愛憎情仇、情感勒索、彼此依賴、勾心鬥角、爾虞我詐，讓這二部片勢必成為台灣紀錄片史竹心日戈經典——在紀錄片倫理上問題重重（所以必須留下來讓日後觀眾一直燒腦爭論）的經典。

猶記當年《在高速公路上游泳》片尾字卡出現「特別感謝辜國瑭」，我眼睛為之一亮：「原來辜國瑭學長開始拍片了；這次是幕後工作人員，不久之後應該會有自己的作品吧。」——當年我全未察覺銀幕上的「Tom」與「辜國瑭」是同一人。20年後（在這之間《在高速公路上游泳》鮮少重新公映也沒什麼人談論吳或Tom），遲至《Goodnight & Goodbye》我才驚覺，原來學長就是Tom，並且緊接著就在紀錄片裡死去。

《Goodnight & Goodbye》在猝死事件之後的鏡頭內展示了辜的遺物，筆記頁面的特寫，那獨特的字跡召喚我返回大學時代電影社的社團留言本——這是遠在臉書和BBS之前，大學社團成員互相聯繫社務或瑣事、討論影展或經典的前現代工具。

初入電影社的大一新鮮人時期，常在社辦鬼混，翻閱一冊一冊過期陳舊的社團留言本，好奇地孺慕地閱讀未曾謀面的前社員們（或說「老骨頭們」），一則一則影評短文，如飢似渴從中吸收電影的知識，還有學長學姊們對於社會或政治的批判——以及那時我尚無法理解的、措辭晦澀多隱喻的、如今想來恐怕是年輕個體在創傷之餘（或「餘生的開始」）對於生活與生命的痛苦思索。

辜國瑭是創社的元老之一，幾乎出現在每冊舊留言本裡，以其風格強烈而易於辨認的字跡，留下了大量文字。對我而言，這湮遠的連結只屬於「私領域」的記憶，正如吳耀東或觀眾在面對這兩部紀錄片時幾乎也只以「私紀錄片」範疇的語言加以談論。辜國瑭在這其中一直是「（被）去政治化」的。

然而，2014年《在高速公路上游泳》於TIDF重映，辜再度現身銀幕（這也可能讓吳萌生再拍一次辜的念頭）；2016年TIDF以「綠色小組三十年」專題裡《你怎麼不憤怒！野百合學運》作為影展開幕——辜竟然再次短暫現身：當年他是活躍的學運份子，除了在中正廟廣場靜坐發言喊口號，甚至曾經角逐台大學生會會長。

當年野百合運動的總指揮范雲應邀出席影展開幕之後，在她的臉書喟嘆：「在綠色小組野百合紀錄片裡見到辜，聽說他過世了⋯⋯。」 某位同一時期活躍學運圈的學長在《Goodnight & Goodbye》上映之後也補述了他所知道的關於辜的二三事，提及辜在台大學生會長競選的落敗：「那是進步派落選的開始。被『詛咒』的一屆⋯⋯。」

野百合學運的幹部們，如今正值壯年，不少在政壇上已經佔穩位置、掌握權力。對照之下，辜恰好象徵了那一代學運菁英裡，落敗、退場、消失的那些沒有名字的人。辜的敗北原因為何？他為何一路落魄潦倒至此、幾成廢人？難道真的是「詛咒」嗎？

如果我們記得同一時期台大學生會長王慶寧競選期間也被深綠獨派「建國俱樂部」發放黑函攻擊性向，那麼，辜的敗北，是否可能不只是個人的與「詛咒」的，而是性別的與政治的？或者，在激進者眼中，恰好相反，墜落的其實不是辜，辜其實逃脫了一個世代在政治理想主義上的仕體墮落⋯⋯。

20年前《在高速公路上游泳》似乎剛好拍到了辜國瑭（以及政治理想主義、1990年代激進派）的「結束的開始」或「剛開始往下掉」的臨界狀態——煙火在最高點爆炸四濺、白曝燦亮、下一秒夜空即將落回黑暗的時刻。

責任編輯：游千慧

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