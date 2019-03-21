致職場內向者：請擁抱這樣的你，別活在他人的期待裡

文：莎瑞絲（搜尋引擎優化師／遠距文字內容創作者，同時也是自媒體網站「 莎瑞絲遊牧日記 」創辦人，提倡如何在忙碌生活與工作中找到平衡，活出自己想要的生活模樣，成為更好的自己）

你身邊有內向的朋友嗎？還是你也是個內向者呢？

對於「內向」，你的解讀是什麼呢？你會覺得內向者不合群嗎？抑或是一種性格缺陷？

過去我們總認為內向者偏向負面，但你知道內向者也可以很健談、很樂觀嗎？ 內向和外向最大的差別在於他們獲取心理能量方式不同。

在忙碌了一天之後，外向者需要找一群朋友出外吃飯，從中恢復能量；內向者則是必須一個人靜靜地，不管是看書、泡澡或是發呆都好，只要是一個人，內向者就能好好充電，再繼續出發，這就是內外向的不同。

若你的另一半或朋友是內向者，請擁抱這樣的他們，試著了解他們並不是故意不合群，更多時候是他們認為一個人會比合群來得更在。

有個故事想和你分享：

有個缺角的圓，它一直在尋找丟失的那一角，它認為只有找到那一個缺角才是完整的圓，不管上刀山下火海，它誓言就是要找到那個缺角，於是它開啟了「尋角之旅」。 一路上它遇到許多失落的一角，不是太大就是太小，因為缺了一角，行動不太靈敏的它在尋角路途中顯得緩慢許多，也因此認識了許多朋友。 它欣賞著路邊綻開的漂亮花朵、認識了同樣行動緩慢的蝸牛、看著蝴蝶翩翩起舞…同時它也經歷了許多事情，行動緩慢讓它在壞天氣時吃盡苦頭，但它始終不放棄尋找屬於它的那一角，直到有一天終於找到適合它的失落一角了！ 那一刻它非常開心，缺角的圓終於是一個「完整的圓」了！但快樂在瞬間便消失，形成完整圓形的它開始快速滾動起來，來不及欣賞路邊的綻放的花朵，它錯過了和蝸牛朋友的相處，它再也無法好好感受生活的美好，一切都太快了，它知道一切只能就這樣錯過了。 好不容易停了下來，它看著蔚藍的天空，緩緩地放下剛找到的失落一角，縱然它看起來是缺角的圓，但過去發生在生命裡的經歷早已填滿了那個缺角。

不知道你是否曾看過這個故事？記得第一次閱讀這個故事時，我看不太懂為何最後它選擇放下了失落的一角，它不是一直努力在尋找，想變成完整的圓嗎？

帶著這些年的經歷、體悟和淬煉再重新閱讀這故事，我才發現「接受自己」，是生命最可貴的事情。

在無法接受自己是內向者時，我遇到許多挫折，我無法認同自己的能力，甚至限制了自身發展，現在回頭看才知道內向地活著也能好好發揮自己的優勢。

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內向者=魯蛇？

以下是我的故事。

從小我就是個話不多，很安靜的小孩。一群小孩在玩耍時，我總喜歡自己在一旁玩拼圖。當時我並不知道什麼是「內向」和「外向」，直到有人往我身上貼標籤：「她是個內向者，不會笑、不會講話，很冷酷。」

那時的我感覺自己好像做錯了什麼，內向和負面好像掛鉤了。這負面的想法就深深烙印在腦海裡，別人為我貼上的標籤，我也沒撕下來，就好像它就是我一部分。

漸漸地，我認為自己是某種類型的人：我變得不懂得表達自己，我認為自己是魯蛇，無法像外向者那樣，我的人生就只能這樣，只因我是內向者。

我們努力想活出另一個樣子，時間久了我們就崩塌了。

活著活著，我發現外向者比內向者來得吃香，於是開始武裝自己，拼命地讓別人感覺自己是很開朗、很健談、很活潑的人，為了讓別人看到自己的存在，開始強迫自己社交。

「偽外向」是我在外努力扮演的角色，為的只是不想讓別人感覺自己孤僻、難相處。但每次回到一個人，卸下重重盔甲時，內心的無助和空洞不斷向我侵襲，直到被自己的淚水淹沒，這時候連我都討厭這個偽裝的自己。

曾經向朋友訴說不知道如何與不熟悉的人開啟話題，朋友告訴我：問對方喜歡吃什麼、星座或血型，自然就有話聊了。

於是我現學現賣和一個剛認識不久的朋友，問對方：

「你喜歡吃什麼？」

「我什麼都吃，不挑食。」

心理涼了一大截，預期的答案至少有三、四句，可能對方會說出喜歡吃甜甜圈或某家牛肉麵的答案，這樣我就能接著說下去吖！沒關係，我又繼續問：

「你什麼星座？」

「天蠍座。你對星座有研究嗎？」

「……沒…..只是問問。」

在我還沒得尷尬癌前，理智告訴我是時候終止聊天了。

身為內向者的你應該也發現，想成為人見人愛、車見車載、花見花開的人的那一刻，我們已經失去了自己。

我們活在多數人的期待裡，同時我們也選擇走進這些期待裡，扮演著別人期待的角色：能言善道、開朗活潑、圓滑討喜、充滿活力的人。

就像缺角的圓，我們認為完整的圓（外向）才是我們該追求的，於是開始拼命地追求原本就不屬於我們的一條路，走得又累又苦。撕下了「我是內向者」標籤，不再限制自己發展，內向者也可以是樂觀的，幽默的，不是嗎？

當你願意走出這些他人眼中的期待，接受原本的自己，理想和現實距離就會縮短很多！張瀞仁的《安靜是種超能力》書裡有句話我特別喜歡：原來不是我不如別人，而是因為我本來就不是那樣子的人。

職場內向人=透明邊緣人？

內向者在職場上最吃虧的就是社交能力，不是我們有社交障礙，而是我們對於社交需要一些心理建設和準備，突如其來或面對多人場合，內向者通常保持沈默，選擇當一個傾聽者。

想要別人覺得自己很有能力，同時又不用講太多話，是職場內向者的功課。

記得有一次和同事午餐聊天時，A同事說完全搞不清楚我負責什麼項目，當下聽到有點錯愕。才發現原來大家平常不時都會發出一種訊息：

「我在負責北部案子，需要一個月時間才能完成，好煩…」

「下星期會議要做簡報，主管一直問我案子進度…」

「剛老闆又丟了一個專案給我負責…」

當大家彼此交流自己工作崗位負責事項時，我都不太發言，主要是我不想把自己煩惱的事情丟給大家，所以很多時候我會埋頭苦幹地拼命做，自己找答案，因此我的安靜讓A同事感覺不到我的存在價值。

不習慣解釋的我就這樣默默持續工作一段時間，有次B團隊的一位資深員工突然跳槽，讓隔壁部門主管頓時失去重心，其他同仁無法消化突如其來的排山倒海工作分配而怨聲載道，就在此時，他們知道我曾與該離職員工有過不少職務來往，於是他們開始請我主管「暫時出租」我到B team提供協助。

原以為只是從旁協助，後來發現作業流程有許多缺失導致出現許多耗時的重工，才會使整個部門工作無法進行得順利。於是我擬了另一份作業流程，排除不必要的重工及必做項目給他們參考，不到兩週我便調回原本工作崗位。

和原訂計畫「暫時出租」一個月提早了許多，原以為大概是我幫不上忙吧！這時主管傳來一個訊息：

「Good job！妳只用了兩週就解決了B團隊的問題，妳讓我太有面子了！」

這件事情無疑為我打下了強心針，也借此發掘了自己的優點，察覺問題和解決問題的能力。

內向者在說話這一塊的確比較吃虧，主要是因為我們不習慣被注目，只要被注視我們就會開始很不自在，像在開會時不說話就會被誤解成沒意見、沒主見，對團隊沒貢獻。在認清這一點後，我也漸漸釋懷，不再糾結自己是否沒讓所有人看見。

我始終相信 機會是留給準備好的人，只要有實力，時間會證明一切 ，內向者在職場上依然可以交出漂亮的成績單，讓大家刮目相看，而內向者只是需要用更多的努力和時間，還有自己的方式來表達。

「好好的內向會改變你的職涯，就像它改變我一樣。」—《安靜是種超能力》

也許我們無法像外向同事來得注目，但我們依然可以擁抱這樣的自己，接受自己並發揮自己的內向優勢。

缺角的圓從開始追求「完整」，從一開始它就設定為自己必須是「一個圓」，渴望自己成為一個完整的圓，但追求的過程中卻發現其實缺角的它也很好，它感受了許多生活從未有過的快樂，縱然有快樂和痛苦，但這些經歷也豐富了它。

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內向者如何克服可怕的社交？

前面提到我快得尷尬癌的聊天，這也困擾了我很久很久，面對不熟悉的人要怎麼開啟話題呢？過去我總覺得不聊天就會很乾，空氣中會瀰漫著一股會殺人的氣味，強迫著你一定要開口說點什麼才行。

後來我發現不知道聊什麼的時候，也不用硬聊，自在地做自己就好了。曾經試過在多人聚集場合，沒辦法向前主動找任何人攀談，我就站在一旁觀察人群，喝喝小酒，聽聽音樂自在地享受一人時光，當你內心感覺到自在，聊不聊天已經不是問題了。

那如何非得一定要聊天呢？內向者比較擅長一對一交談，只要超過5個人以上的場合，對我而言就是個大挑戰了。

《安靜是種超能力》作者在書裡曾提到，若不得不出席大型場合，又不能讓自己隱藏起來的時候，只需要告訴自己「只要跟一個人講話就好。」

在一次公司聚餐，其他地區的同事見面時都熱絡地聊了起來，我本能地後退當人形立牌，這時我告訴自己：只要跟一個人講話就好，這一切很快就結束，沒事的。

做好心理建設後，我開始「物色」只有一、兩個人的小團體，沒想到效果出奇意外地好，在餐聚結束後，我們依然保持友好的聯繫。

其實在那次餐聚裡，我並沒有說太多話，我只是傾聽和吃東西，適時地給對方回應讓他知道你在傾聽，這樣看起來並沒有很可怕對吧？

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很多時候只是「想」就會覺得事情很可怕，「做」了就會發現其實沒有想像中可怕。若你也希望內向這件事不造成生活困擾，適時調整心態和行為就能讓自己好過一些，何不對自己好一點呢？

內向與外向並沒有好壞之分，它只是一種傾向 ，許多人也同時擁有這兩種特質，只是看兩者比例多寡而已。若將性格看作是積木，我們也會擁有其他性格特質，如溫暖、積極、樂觀、幽默等，當我們將這些性格特質組合在一起，我們就可創造出許多可能性，也許這些積木組合而成是一個城堡，一輛汽車或房子，而不僅僅只是一個圓而已。

我想說的是，若你發現自己是個內向的人，請告訴自己，這樣你並沒有不好，現在的你就是最好的你，好好發揮自己的優勢，別因一時的脆弱、不懂得應對而感到挫折。

尤其在工作崗位上，試著不要太在意別人的看法，也別想太多，做好你的工作，發掘自己在工作上的價值。當你能夠為別人帶來價值之時，內向就會是你的助力，而不是阻力。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航