不堪健保砍價：百憂解之後，「抗生素藍波」泰寧原廠4月起也停止供貨

日前百憂解宣布退出台灣市場，直指因健保砍藥價，仍引發各界討論，今（20）日再傳出默沙東藥廠的泰寧注射劑將於4月起停止供貨，也是因為相同原因，引發醫界一片哀嚎，表示這個藥雖然名氣不如百憂解大，但卻是醫院裡治療感染的「最後一道防線」。

憂鬱症老藥「百憂解」，因不堪健保藥價逐年調降，加上近年原物料及運輸成本上漲，精算後已經不敷成本，18日才宣布將於4月1日退出台灣。結果美商默沙東藥廠今（20）日也發出聲明，表示將於4月1日起停止供貨，但合約醫院仍會供應至合約期滿。

根據原廠默沙東藥廠的說法，決定停止泰寧供貨的原因有3：

1. 因健保署每年度藥費支出目標制調降健保價（健保願意付的錢下降）

2. 近年原物料和運輸成本上漲（成本上升）

3. 配合政府政策生產線全面符合PICS GMP（西藥藥品優良製造規範）要求（政府要求品質，所以成本上升）

泰寧注射劑在民國84年健保開辦時就加入給付，當時一劑價格為995元，連年調降到去年價格為351元，今年4月起只剩下332元，降幅略高於5%（抗生素的樓地板價為一劑25元）。

抗生素老藥，泰寧有多重要？

泰寧注射劑在業內有「抗生素界的藍波」之稱，對於應付複雜感染症的疾病非常有用。

《聯合報》報導，泰寧注射劑主要是一種抗生素，治療革蘭氏陰性菌，像是婦科感染、下呼吸道感染、敗血症等、心內膜炎等，台北醫學大學附設醫院感染科主任李垣樟表示，泰寧被視為是對抗革蘭氏陰性菌的最後一線藥物，對於少了泰寧感到可惜，與它類似的藥物還有meropenem以及doripenem，如果泰寧退出台灣，將僅剩下2種藥物可用。

《ETtoday》報導，三軍總醫院感染科主任林永崇表示，泰寧注射劑為抗生素老藥，可治療革蘭氏陰性菌、大腸桿菌、克雷白氏陰性桿菌，為比較後線的抗生素，常用於泌尿道感染、腹腔感染與肺炎等治療上。不過，近年來已有一些細菌，對泰寧產生抗藥性，「像鮑氏不動桿菌，抗藥性就高達7成」，目前已有更後線藥物可以取代。

儘管泰寧近年來已退居第二線抗生素，但若真的退出台灣，林永崇仍覺得有點可惜，「全球已經有5年未生產新的抗生素了，現在藥界都致力研發血液腫瘤藥物，對於感染科醫師而言，多一項武器當然更好。」

而醫師姜冠宇也在臉書上表示，「之前百憂解退出，至少抗憂鬱還有很多其他藥物可選擇，因為治療效果一樣，副作用多少決定選擇優劣而已。但是，抗生素泰寧退出就事情大了，抗生素的選擇邏輯和抗憂鬱抗精神藥物是不一樣的，抗生素像點是洛克人打八大魔王，某些魔王一定要特定武器才會爆，若沒有，洛克人自己是會爆的。」強調這個藥物對於嚴重複雜感染症的重要性。

根據健保署統計，去年同成份藥品市佔率約86%，總共給付2.5億元，用藥人數約1.7萬人。

原廠藥稱不敷成本退場 健保署強調「把資源集中在更新的藥上」

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，現行藥價調整是依據藥價市場調查結果，針對藥品交易價格進行藥價調整，在確保民眾用藥權益前提之下，給予藥廠3至5%的合理價差，不會讓藥廠賠本賣藥，近期將透過中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）調查原廠藥狀況。健保署也強調，目前有申報的、相同成分的學名藥（是指原原廠藥的專利過期後，其他藥廠可以以同樣成份與製程生產已核准之藥品）還有5張，不至於無藥可用。

連恆榮受訪表示，學名藥售價相對比較低，雖然調降了藥價，對學名藥廠來說還是可以繼續販售，至於原廠有原廠的考量，或者國際市場的考量，才會有退場的計畫。

不過如果原廠陸續退出，是否不利原廠藥繼續留在台灣？連恆榮指出，台灣很多癌症的新藥、抗生素，都是原廠的藥，「我們現在希望把已經在市面上很久的藥，依照市售價格，節省費用，讓新藥進到台灣，讓更新的研發、副作用更少、治療的療效更好的藥進來。」他表示健保的藥費支出越來越高，會擠壓到醫療服務，老舊的原廠產品，陸陸續續會退出市場，相對把資源關注在新藥上。

不過，第一線的從業藥師表示，國外的原廠可以不要做、退出市場，但是台灣的廠商不能隨便退出，只能含淚接受，近年來對於品質的要求，運送上和製造上成本也提高很多，在維持品質和成本下降之間很困難。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範