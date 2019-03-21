「百憂解」、「泰寧」為何選擇退出台灣市場？

最近有一則非常值得大家關注的醫藥新聞，憂鬱症患者使用的藥物百憂解 （Prozac） 即將退出台灣市場，藥商近日發函給各大醫院，即將於4月1日起停止供應。類似的狀況，也發生在後線抗生素泰寧（Tienam）的身上。

會發生這個狀況，主因還是和「錢」有關。即將於4月1日實施的新藥價是每顆1.96元。但大家別覺得這就是藥廠死愛錢，可以先看看藥廠的說法。

這次發函即將退出的藥商裕利，在發函中指出，主要原因是：

因健保署每年度藥費支出目標制調降健保價（健保願意付的錢下降） 近年原物料和運輸成本上漲（成本上升） 配合政府政策生產線全面符合PICS GMP（西藥藥品優良製造規範）要求（政府要求品質，所以成本上升）

在上述的綜合考量之下，藥商精算後認為已不敷成本，因此裕利在接獲原廠台灣禮來股份有限公司通知，表示無法繼續在台灣市場供應百憂解。

至於有沒有替代用藥呢？在國內有其他同成份的藥物。只是有些民眾可能會習慣使用原廠藥物。另外，理論上學名藥跟原廠藥的效果應該要差不多，但根據一些民眾的使用經驗，以及一些醫師們的臨床回饋來看，有些人是不認同「原廠」、「學名」一樣好的說法。光是原廠藥、學名藥是否一樣好，這點就很難取得一致的共識了。

姑且不論有沒有一樣好，在這次的事件後，結果就是就是少了一項原廠藥的選擇。這對健保、對民眾，或者是整個醫療體系，到底是不是好事呢？

這類的事件在台灣近年來，似乎不時在發生。健保沒錢，就砍藥價；藥價太低，原廠就退出。

而有時候民眾也會認為看病就一定要拿藥，國人藥物囤積的狀況已經是個問題。這些領了，但是沒吃又浪費掉的藥，其實健保還是會付錢，當健保付不出來，就會往別的地方樽節成本，例如砍藥價就是可能的一項作法。

百憂解現在的狀況，藥廠還可以提出意見，要求把藥價拉到至少2元，但會不會是個解法，還沒人可以確定。

這個新聞，可以探討的面相真的很多，但實在很難在一篇文章內面面俱到得談清楚。但如果以民眾的角度來看的話，我們還是要呼籲大家尊重醫師的專業判斷，不要覺得醫師沒開很多藥就是沒治療。也要請大家正確、合理的使用藥物，不要過度領藥、自行囤藥。藥物的儲存以及過期時的處置方式也要正確，這對減少資源浪費和個人安全都是好事。至少在個人的層次上，讓我們盡力一起對避免藥物浪費做些事情吧！

至於健保藥費到底是該調高，還是繼續調降？這真的需要更多人關心、討論，才有可能影響這些政策了。

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航