Read Harder Challenge：六個步驟量身訂做你的閱讀挑戰

2月19日時尚界的傳奇,香奈兒(Chanel)、Fendi以及同名品牌Karl Lagerfeld 三大品牌設計師老佛爺卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)因胰臟癌而去世,享壽85歲。這位在時尚產業中貢獻了超過70年的設計大師,對於時尚界的付出與貢獻,我想不需我們多說什麼。但對於閱讀,他也有著無比的喜好與偏執。他在巴黎開設了書店7L書店,並且親自為書店選書,從時尚、攝影、音樂、廣告、插畫、建築文學等等無所不包,也讓人看出他閱讀的範疇。另外,他甚至還創辦了自己的紙本期刊。而最令人難忘的,是他的書房,那令人看過一眼就難以忘懷的書房。

“Books are a hard-bound drug with no danger of an overdose. I am the happy victim of books.”