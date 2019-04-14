Read Harder Challenge：六個步驟量身訂做你的閱讀挑戰

2月19日時尚界的傳奇，香奈兒（Chanel）、Fendi以及同名品牌Karl Lagerfeld 三大品牌設計師老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）因胰臟癌而去世，享壽85歲。這位在時尚產業中貢獻了超過70年的設計大師，對於時尚界的付出與貢獻，我想不需我們多說什麼。但對於閱讀，他也有著無比的喜好與偏執。他在巴黎開設了書店7L書店，並且親自為書店選書，從時尚、攝影、音樂、廣告、插畫、建築文學等等無所不包，也讓人看出他閱讀的範疇。另外，他甚至還創辦了自己的紙本期刊。而最令人難忘的，是他的書房，那令人看過一眼就難以忘懷的書房。

“Books are a hard-bound drug with no danger of an overdose. I am the happy victim of books.”

他曾這麼說到，即便是整牆的書，他可以順手拿起一本，就說出他是在哪裡購入這本書，為什麼會買這本書，不難看出，閱讀絕對是他生活中難以割捨的一部分。

你也跟老佛爺一樣熱愛閱讀嗎？每年你都立下一些目標像是：「我今年要多看點書！我今年要讀不同類型的書！我今年要參加10場讀書會！」但往往無疾而終？作家Rachel Manwill提供一些小撇步，來幫助各位讀者達成閱讀目標。

身為Book Riot上「用力讀吧挑戰」（Read Harder Challenge）的作家之一，這個挑戰已經持續到第三年，而我也從中學到一些關於閱讀的小事。

「用力讀吧挑戰」（Read Harder Challenge）設計超過24種任務，幫助讀者在一年內用各種方式來拓展閱讀的領域和種類。不過這種挑戰不一定適用於所有讀者，如果你想要替自己量身訂造閱讀挑戰，但又不知道從何開始呢？接下來我會帶著你一步一步設計出屬於你的閱讀挑戰計畫。

首先最重要的是，閱讀挑戰究竟是什麼？定義很簡單，就是為了幫助你達到閱讀目標。而這個目標可以是：讀更多／更少的書，讀更多／更少頁數，讀更多不同作家寫的書（不同種族、文化認同、國籍、性別、性取向、語言）等等，讀更多你所擁有的書，讀更多來自圖書館的書，讀更厚／薄的書，讀更多漫畫，讀更多小說／非小說，讀更多經典文學，聽更多有聲書，讀更多紙本書，讀更多故事背景角色設定和你很不一樣的書，還有很多很多很多，有無限多種可能。

一個量身訂造的閱讀挑戰可以幫助你定義需求且達成這些目標，準備好開始了嗎？

一、從你的習慣開始

要找出你會讀哪些書最好的方式，就是檢視那些你已經讀過的書。如果你有透過一些目錄工具（像是Goodreads、spreadsheet）做閱讀記錄的習慣，那就看看你過去一年（如果你特別有雄心壯志就看兩年的紀錄吧）讀過的書，數數看你讀過的數量，問自己想不想讀更多？你是不是讀了非常多你不記得的書？你想不想讀少一點但是每一本都細細品味？你是不是為了多讀一點書所以都讀很薄的書？我猜，有一些很厚的書正坐在你書架上某個被忽略的角落？

如果把性別和種族拆開來看呢？有多少書是男性作家寫的？有多少書是白人作家寫的？有多少書不是？有多少書來自非西方國家？有多少書是翻譯文學？有多少小說及非小說？經典文學和最新出版的比例呢？有多少作家是LGBTQ？如果你沒有詳細紀錄過這些書籍資訊，像是作家、定位、角色，這個工作對你來說可能會有點麻煩，不過一定會值得的。

你也不用一絲不苟的找出每一本你去年讀過的書，只要注意那些大方向。如果你覺得你讀了很多女性作家寫的書？先去數數看數量吧。

二、訂個實際的目標

你可能知道你的閱讀目標是什麼，但也可能你對於什麼才是符合自己需要的好目標一點頭緒都沒有，這都沒關係！如果你在閱讀紀錄裡看到一些你想改變的閱讀偏好，很棒，這就是起點。設定目標最重要的是，要現實一點，你2016年讀了20本書而今年想讀更多？設定30會比50本更好。在你過去一年的月平均值增加一本，可行性會比加倍閱讀數量來得高。

你可能找到了幾種（或更多）你想調整的方向，相信我，我懂。我曾經在我的閱讀日誌上寫「噢親愛的，我除了那些英國和美國白種直男作家寫的英文書以外，我什麼都沒有讀，怎麼會發生這種事！」

設定一個不合理、不切實際的目標是讓你挑戰失敗最快的方法了。如果你2016年讀的書大多是男性作家？那就就把目標設定成，男女作家作品個讀一半。如果你過去大多讀白人作家？那設定目標來讀30%或40%其他人種作家。挑選1或2（最多3）種可行性最高的目標，別太好高騖遠。

三、找到同好

有一個很棒的方法可以幫你設計個人閱讀挑戰計畫，就是找個跟你目標很像的人。網路上（像是部落格、推特、Tumblr、Instagram、 Litsy、 Goodreads或YouTube）有超多人正在進行跟你很像的挑戰。也有一些已經存在的閱讀社群有進行一段時間的挑戰，像是「用力閱讀吧」（Read Harder challenge）或是「流行糖果閱讀挑戰」（Pop Sugar reading challenge），稍微搜尋一下，你一定可以找到那些很接近你想要的挑戰。找到他們，打個招呼交個朋友，讓你們可以推薦適合彼此的書單，分享資源，相信我，大家一起挑戰會比較順利。

四、記錄工具讓你事半功倍

這應該不用解釋，除非你持續記錄你閱讀的書和統計重要的數字，你沒辦法確定有沒有完成挑戰。Goodreads是個很棒的工具，他們甚至還有給閱讀挑戰的線上小工具。如果你已經記錄書的數量或是頁數，但沒辦法好好記錄其他數據，Kobo的電子閱讀器和應用程式可以幫助想要多閱讀一點的你，他可以記錄其他數據或提供特定支援。如果你想嘗試讀更多，Kobo的追蹤工具可以讓你知道更多資訊，像是你閱讀的時間、平均閱讀速度（這有小獎勵），以及你在一天中哪個時段可以加入更多閱讀時間。

想要更複雜一點的統計像是性別、種族、國籍或書籍種類嗎？你可以開一個簡單的線上表格（或用現有的格式）。其他還有很多工具你都可以在網路上找到，但只要挑一個然後持之以恆，那些看起來太複雜或對你不方便的，別用。

五、讀就是了！

但前提是你的挑戰計畫不應該成為一種負擔，雖然他是個挑戰，但也不應該成為腳鏈上的鐵球讓你癱瘓不前。除非你的目標是100%挑戰任務（像是只讀女作家的書），不然，隨性挑一本不符合清單的書也沒關係的。只要你在挑書時記得目標，記錄下每一本書，不用對自己太嚴苛。

六、好書來自各種管道

如果一開始你擁有的所有書都有某種慣性，要打破習慣，挑戰自己跳出舒適圈來閱讀會很難。試試看，從各種管道探索，包含（但不侷限）圖書館裡、電子書或有聲書的電子廣告、二手書店、或是跟朋友借，讓新書進入你的生活。從這些替代選項可以真正多樣化你的書單，而且會讓目標看起來容易一些。

不管你設定了哪一種閱讀挑戰或終點，你的終極目標都應該是拓展閱讀視野（不論那對你而言的代表什麼），有意識的策劃、深思熟慮、勇敢的，然後享受每本書帶給你的喜悅。

本文經樂天Kobo電子書授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九