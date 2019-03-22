不再轉世或成為金髮女孩？一篇搞懂達賴喇嘛「轉世」問題

達賴喇嘛在今（2019）年3月18日在接受路透專訪時談到「未來如果外界看到兩位達賴喇嘛，一位在印度，另一位由中國挑選，那沒人會相信及尊重中國的達賴喇嘛。」 而中國政府的外交部發言人耿爽則表示「包括達賴喇嘛在內的活佛轉世都應該遵守（中國）國家的法律、法規，遵循宗教的儀軌和歷史定制。」

除了這次事件，達賴喇嘛在過去也曾表示「不再轉世」或是「我要是轉世必定是個淘氣漂亮的金髮女孩」。與此相對，中國則搬出滿清時代的「金瓶掣籤」制度，主張達賴喇嘛的轉世必須接受中國政府的認可。

這也讓外界感到好奇，「轉世」在藏傳佛教的意義是什麼？轉世的「人選」究竟是怎麼決定的？達賴喇嘛的轉世為什麼引發這麼大的爭議？中國作為介入依據的「金瓶掣籤」又是怎麼來的？要是達賴喇嘛不再轉世或是轉世成淘氣漂亮的金髮女孩，又會帶來什麼意義？

轉世是什麼？

「轉世」這個概念，在印度次大陸的文化上極為普遍與盛行。嚴格來說，是源自公元前15世紀到公元前5世紀，近1000年間的婆羅門教思想。婆羅門教的出現，與雅利安文化對北印度高原的入侵有息息相關的連繫。恰如《漢摩拉比法典》一般，婆羅門教的權威文獻—《吠陀》，不只是律法上的依據，更是宗教、世界觀、社會階級觀、祭祀觀、文法等各類學科的根本。

然而，嚴格來說，在《吠陀》中，反而較沒有完整的轉世思想。其「生死觀」還是停留在挺簡單、原始的面貌，因此各種宗教行為大多也是以現世的需求：豐收、風雨調和等做為目的，而與「死後」的哲學問題較無關連。婆羅門教開始討論「轉世」問題，大約是在《奧義書》時代，也就是婆羅門教從「信仰」走向「哲學」，以完全起宗教思想體系的年代，方漸漸成形。

然而，對「轉世說」討論得最熱烈、最關注的，無疑是佛法，甚至可以說，佛法的全部基礎，都是建立在「轉世論」這個前提上，如果沒有轉世的存在，佛法的一切修持將毫無目的可言。眾所週知，喬達摩‧悉達多離開王宮時，其主要訴求是追尋「不死」之途，但經過他的一系列拜師與6年苦行的獨修，他發現的重要結論即是：

只要有生，就會有死；所以死的源頭，是生，如果要不死，唯有不生。 只要有轉世，就有無盡的麻煩，毫無安樂之處可言。

以這兩個認知作為基礎，他下一步的選擇只剩下一個：我該怎麼做，才不再轉世？

這是佛法修行的「起點」，也是這一個目標與前提才使得佛法的一切修持變得有意義，同時，他的發現也構成、影響了後代的佛法思想，使佛法提出了較為完整跟全面的轉世觀。

概言之，釋迦牟尼佛發現，每一個生命在臨終時，那種下意識地、本能地的求生欲，是促使我們轉世的最主要動力：此處所說的求生欲，就是當我們在面臨痛苦、身體不由自主或受傷時，下意識、反射性希望身體恢復健康、有力的那絲本能期待。這種期待會在我們臨終時不由自主地發生（這是大腦本能），而正是這股力量，促使了我們每一個人的轉世。

而唯一能夠讓這股力量不在臨終時發生作用，只有透過一系列的心智訓練、亦即禪修，來讓我們內心意識到「毫無一個需要維護的完整自我」可言，使我們在臨終時不會產生這種求生欲，進而不會轉世。

換句話說，每一個生命都會轉世，這是釋迦牟尼佛「發現」的狀態，而不是任何人創造的「制度」。而相對於原始佛法追求的「不再轉世」，後期流行的大乘佛法則追求「自由轉世」（相對來說，我們當然就是不自由的），而這種「自由轉世」的論調，也就成為了藏傳佛法「轉世」的濫觴。

Photo Credit: Reuters/達志影像

藏傳佛教裡的轉世

藏傳佛法從八世紀至今，已宏傳1000餘年，就像其他地方的佛法發展一樣，透過歷史的洗鍊，慢慢就會出現其社會制度，特別是宗派、傳承、寺院的行政制、管理制，以及最重要的：負責人繼承制。

基本上，藏傳佛法發展出了挺為多元的傳承方式，概言有四：

1. 師徒制

這是在所有，包括中國、日本、東南亞等佛法地區都極為常見的傳承制度。亦即老師在臨終前，將整個宗派、傳承、寺院等委託給某個弟子管理。此傳承的擁有權、負責權，是在師徒之間繼承的。

2. 家族制

顧名思義，即是由長輩將管理權交接給晚輩，不過這種制度在藏傳佛法有兩種方式。第一種就是父子相承、在一般生活中很常見的繼承方式。第二種則是「叔姪」相承：一般來說，許多望族都會讓自己的次子或三子出家，並且在他學業有成後，傾全家之力支持他的佛法事業，包括建立寺院、團體等等。

當這件事情來到第二代，亦即第二代也有次子或三子出家時，他與上一代的出家者之間就是「叔姪」關係，而一般來說，上一代的主事者過世後，往往會將寺院的管理權傳遞給他、或隔代傳遞（中間有一代的代理人）。

3. 共和制

這是一種類似選舉的制度：包括由各大寺院之間互相選舉，推舉出該教派的共和領袖；或是由接近全民主的制度，選出合格的教派領袖。

4. 轉世制

轉世制是藏傳佛法最特別、最有代表性的一種「管理繼承制」，也是本文介紹的主軸。

轉世制的創始人，根據史料記載有不同的說法，但基本上是發生在藏傳佛法噶瑪噶舉派中的「大寶法王」系統：

西元1110年，一位名叫「格佩」的東藏人前往西藏地區學習佛法，在學習有成後返回東藏興學，最後又前往西藏地區調解紛爭。格佩在將近弱冠之年出家時，周圍的人看到了無量的菩薩為他戴上了一頂黑色的帽子、並稱呼他為「噶瑪巴（佛法事業者）」，因此格佩終生已「噶瑪巴」或「黑冠者」的名號聞名於世。

他過世十來年後，在東藏地區出生了一位卻增，他年稍長後出家，並在老師的指導下很快就有了一定的體悟與成就。他的老師是格佩的再傳弟子，並曾一再暗示他，他與格佩之間有深厚的連結，負有弘揚格佩、也就是「噶瑪巴」的法教之責任。

根據史料記載，卻增是一位具有強大預知能力者，根據一系列的觀察，他認為自己是格佩的轉世，因此將格佩認為第一世的噶瑪巴、第一世的黑冠者，而他自己則是第二世。在他臨終時，他很明確的告訴他的幾個主要弟子，他將再次回來，並且委託他們在他回來前守護其傳承。

其轉世就是第三世噶瑪巴，從格佩開始算起，直至今日，900年的時間中，「噶瑪巴」這個轉世制度延續到了第17世；而每一世大多會在臨終前，為自己下一世的轉世狀況留下明確的記載。

比如上一世噶瑪巴—第16世噶瑪巴在臨終前，就曾留下預言信函，清楚提到其轉世、也就是第17世噶瑪巴的出生地、父母名字、出生年份等等，其弟子們也是依循著這些證據，找出了其轉世。（順帶一提，「大寶法王」這個名號，是明成祖永樂皇帝供養給第五世噶瑪巴，此後華人弟子們多以此名號稱呼歷代噶瑪巴。）

要注意的是，「轉世制度」過程中雖然有很多神聖的宗教意味介入，不過起本質上仍然是延續傳承、宗派、寺院的主管權之方式，以佛法語言來說，是「佛行事業維續的方式」，然而其與純粹的佛法修行並無絕對關連。這種特定導致它在「政、教」的分界上，本來就是比較偏向「政」、亦即「管理」之需求的。

Photo Credit: Alexander Lee @ Flickr CC BY 2.0 照片前方為第17世大寶法王噶瑪巴

達賴喇嘛轉世系統的起源

轉世至後來被許多宗派、傳承、寺院繼承和延續，特別有代表性的就是達賴喇嘛轉世系統。

14世紀時，藏傳佛法著名的改革者宗喀巴大師建立了格魯派，此教派成為現代最龐大的藏傳佛法體制，格魯派本身的傳承制度，在選任整個教派的領袖、亦即宗喀巴大師的繼承人與代理人上，是採用共和制的，有點類似西方的宗座選舉制度。

然而，隨著其發展越來越龐大，下屬的各寺院也開始出現不同的制度：比如某些小寺院採用轉世制來管理、某些小寺院採用師徒制來管理，但大體來說，整個教派的領袖，是用共和制來推舉的。

15世紀時，該教派出現一位名叫根敦嘉措的大師，在他圓寂後，一位4歲的貴族之子被認為是其轉世，出家得名索南嘉措。當時正值格魯派興起之際，與蒙古、女真的關係都較為良好，索南嘉措也因此在蒙古弘法，得到俺答汗的恭敬，奉名為「達賴喇嘛」，達賴一詞為蒙古語的「大海」，對應藏文的「嘉措」，而索南嘉措則回敬他為「轉千金法輪咱克喇瓦爾第徹辰汗」。

索南嘉措將自己的上根敦嘉措和更早的一位大師，分別追認為第一世和第二世達賴喇嘛，並以自己為第三世，開始以轉世制度來維持其管理權。當時，他雖然在蒙古地區有龐大的影響力，但對整個西藏的政治與宗教格局，仍然沒有一呼百應的掌控。

直到第五世達賴喇嘛時代，蒙古的固始汗帶兵入藏，將整個西藏的政治權利，完全回收到達賴喇嘛政權手上，從那時開始，達賴喇嘛即成為名義上的西藏領袖（國王）。

Photo Credit: Thomas Paar @ public domain 十三世達賴喇嘛圖登嘉措

轉世制度的弊端

只要是人發展出的制度，就一定會有矛盾：由於轉世的「認證」過程中，要像16世大寶法王一般有明確認證信函的，仍屬少數（就算有如此明確的信函，仍然有不少人擁立別的、任何證據都沒有的大寶法王），所以協助認證的掌權者之主觀就會產生重要的影響。

一般來說，當轉世的明確證據沒有被留下時，就會由該位大師的弟子、攝政、或是同等級的大師來經過禪修、占卜、請示神諭的方式，尋找轉世，不過可想而知，這個過程中產生了很多的弊病，《清史稿》明確說到：

初，達賴、班禪及各大呼圖克圖（大師）之呼畢勒罕（轉世靈童）出世，均由垂仲降神指示，往往徇私不公，為世詬病。甚至哲卜尊丹巴胡圖克圖（外蒙的一位大師）示寂，適土謝圖汗之福晉有妊，眾即指為呼畢勒罕；及彌月，竟生一女，尤貽口實。



而達賴、班禪親族亦多營為大呼圖克圖，以專財利，致有仲巴兄弟爭利、唆廓夷入寇之禍。

這個日積月累的詬病，在乾隆時代來到高峰：上文中提到的「仲巴兄弟爭利」，描述的就是某一代班禪喇嘛與夏瑪巴喇嘛的轉世，共同生在同一個貴族世家身為兄弟，結果當班禪喇嘛在北京過世時，皇帝所提供其家屬的供養金，後者卻完全沒有得到，反而被前者的管理辦公室全數併吞。因而引發了後者從尼泊爾引兵攻打西藏，也使乾隆皇帝派出福康安領兵平尼泊爾的事件，這也是乾隆皇帝自認「十全武功」的最後一役。

概言之，轉世認證制度的弊病，體現在「上品無凡人，下品無轉世」吧。

Photo Credit: 中央社 為紀念西藏抗暴60周年，民間團體發起「2019 為西藏 自由而騎」活動；達賴喇嘛西藏宗教基金會也在中正紀 念堂前舉辦「西藏流亡一甲子」紀念展。剎時間，台北 充滿著濃濃西藏味。 （資料照片） 中央社記者繆宗翰攝 108年3月10日

「金瓶掣籤」制度的由來

轉世認證制度中，人為力量可以介入的主要體現，在於「候選人」問題：如前所說，當前一世臨終時沒有留下明確指示時，尋找轉世者就主要是依靠一些線索、證據（出生地、父母可能的名字、可能的年份）來尋找對象，而這往往就會構成多於一個孩子符合這些條件，這些人就是「轉世候選人」。

一般來說，傳統的方式是透過占卜、請問神諭等行為，來從其中選出真正的轉世。（比如電影裡面會看到，認證轉世活佛時，要讓小孩挑他上輩子的東西，也是一種）然而，由於這個制度的極度不明，以及他所衍伸的紛爭，所以從乾隆58年開始，中國（滿清）政府明確規定、要求西藏政教領袖們，在認證轉世時的規範：

（上述行為）⋯⋯有傷達賴體制，因之特來參見者日減，殊失人心。高宗乘用兵後，特運神斷，創頒金奔巴瓶，一供於藏之大招，遇有呼畢勒罕出世，互報差異者，各書名於牙籤，封固納諸瓶中，誦經三日，大臣會同達賴、班禪，於宗喀巴佛前啟封掣之。

乾隆皇帝提供一個解決方案：就是用一個金瓶，放在大昭寺中，一旦轉世出現多於一人的候選人狀態，就將他們的名字寫在籤上，放入瓶中；並在一系列修法後，由其代表——駐藏大臣，與達賴喇嘛、班禪喇嘛一同抽出轉世者，這種作法叫做「金瓶掣籤」。

由於這個事件，被西藏海外政教菁英認為是中國介入西藏政治的一種恥辱。因此直到今日，他們大多認為這是中國的干預、也主張他們並沒有照著這個規矩走，只是走個形式，實際上在認證轉世制度上是獨立運作的。諷刺的是，清政府建立這個制度，反而是為了讓西藏佛法的轉世制度不再「特來參見者日減，殊失人心」。

Photo Credit: *christopher* @ CC BY 2.0 第14世達賴喇嘛丹增嘉措

達賴喇嘛「不再轉世」的意義

第14世達賴喇嘛，曾多次公開說過，認為轉世制度應該有優化與改革的空間。近年來，他也一再說到，他可能不會轉世，或是會轉世為金髮女孩等等。這些言論看似前後矛盾，不過換一個視角，就能完整瞭解其意涵：

他不再轉世

達賴喇嘛的轉世，本質上就是「西藏元首」的轉世，只是其他政府的元首是繼承制（英國）或是選舉制（法國），而這一個政府的元首是轉世制。達賴喇嘛並非其教派的領袖（如前所說，其教派的領袖是宗喀巴大師的代理人，是用共和制產生的）。

而這一代達賴喇嘛本人，已在2011年卸下元首職務，交付海外藏人社會民選的領袖——司政，其扮演的角色已經變成「虛位元首」。基於藏人對他的情感，他仍然是西藏的精神領袖，但是，要不要在其過世後認證其轉世，本質上就是一個選擇：海外西藏人民，希望他們的政府是「民主共和制」（元首由人民選舉，如法國etc.）或是君主立憲制（虛位君主世襲／轉世，如英國etc.）的選擇。

這也是為什麼他一直說，達賴喇嘛要不要轉世，取決於西藏人：他們是希望仍然有這樣的虛位君主呢？或是能接受這就是「末代達賴」。

他會轉世為金髮女孩

這句話的理解，要回歸到最簡單的佛法思考上，撇開管理問題不談：大乘佛法認為，積極利他的菩薩們，都會選擇「自在地轉世」來到此世界，不停地為他人付出，而到底要用什麼形式來利他，當然是沒有既定形象的，包括金髮女孩在內，都是一種選擇。

概言之，就算他是末代達賴，他仍然會積極地再次轉世而利他，只是不再叫做「達賴喇嘛」。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航