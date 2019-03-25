滿清容許「一國兩制」？看雍正皇帝如何「改土歸流」

最近二十年，有關「何為中國人」和「内亞史觀」的討論日盛，漸有對比滿洲人統治和漢人統治的分析。一些人認為，滿洲人對「一國兩制」和「容忍多元化」的態度，遠比漢人要好。比如，八旗出版社總編富察就在臉書上寫道：

古代東亞大陸政權的羈縻州府，大致是類似今天的香港，當然香港也很可能「郡縣之」，變成皇權直接延伸之地。這是因為傳統東亞的憲制結構使然，他們活在單一政治結構裡太久，早就喪失了各種想像力。一國兩制這種東西，對於大清皇帝而言簡直是小兒科；可對鄧老先生而言已經是大膽創新。

他的意思是，滿清皇帝早就想到了「一國兩制」，比「傳統東亞」下的漢人統治者（鄧小平）要領先很多。

這種說法當然有一定道理，但抽離了其他歷史脈絡，就會得出過分簡單化的結論。實際上，滿人統治下的「一國兩制」並非富察等人形容得那麽好。

說它有一定道理，是指在滿清帝國的滿洲人治下，蒙古、西藏、當然還有龍興之地滿洲都實行與漢地不同的制度。

滿洲由皇帝派盛京將軍、吉林將軍、黑龍江將軍直接管轄，人選大都是皇族宗室，實行八旗制度。

蒙古是與滿洲人通過聯姻而結盟的地區。分為内屬蒙古與外藩蒙古。内屬蒙古歸「流官」統治，實行蒙古八旗制度。

外藩蒙古又依據結盟時間，分内札薩克蒙古（即現在内蒙古）和外札薩克蒙古（即大致上現在的蒙古）兩類。内札薩克蒙古基本由王公自治，外札薩克蒙古名義上還由烏里雅蘇臺將軍管理，但實際上也自治。

西藏則同樣基本自治，駐藏大臣在大部分時間只起到儀式上的作用。

以上地區的制度與在漢地的制度都不同，都相當「一國兩制」（甚至一國多制）。

但在另一方面，滿清對鎮壓對新疆的蒙古人和回人（即後來的維吾爾人）都非常殘酷。所謂一國兩制也非常「縮水」。

新疆的蒙古人，一開始屬於準噶爾汗國，與滿清作戰，最後準噶爾被滅國，幾乎所有準噶爾蒙古人都被滿洲皇帝種族滅絕。

位於天山南路的回人則數次被鎮壓，在擊敗大小和卓之後，乾隆在回疆部署大量軍隊，由伊犁將軍管轄，轄區下有十六個駐區，派遣駐劄大臣，各駐劄大臣有很大權力，是當地人的太上皇。乾隆還改革了原先回人沿用的伯克制。廢除伯克世襲，轉為流官。所有伯克均歸當地駐劄大臣管轄，又實行伯克迴避制度（即本地出生的回人，不得在本地擔任伯克）。

這樣，在回疆實行的制度與蒙古和西藏的制度有很大區別，本質上說，這最多算是半自治制度。於是，到了19世紀70年代，左宗棠「平定回疆」之後，回疆被滿清改編為「新疆省」。這不是沒有歷史淵源的，原因就在於回疆此前的「一國兩制」形式大於實際（與蒙藏相比）。

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更有甚者，在漢人統治的明朝的中國界内，本身就存在「一國兩制」，即西南地區（雲貴川等）的長期保持土司制度。承認各民族的世襲首領地位（即土司），給予其官職頭銜，讓其自治。

雖然明朝也有「改土歸流」事件，比如較著名的就是萬曆年間播州（現貴州遵義）的楊氏土司被攻滅，但總體而言，規模很小。絕大部分土司都平安渡過整個明朝。

正是滿清雍正時期，土司被大規模「改土歸流」了。

富察在解釋「為什麽一國兩制對滿洲皇帝是小兒科，卻要改變一國兩制的土司制度」時，認為「因為中國士大夫官僚一直鼓吹大一統啊！雍正想了想，也罷，在你們中國西南部的土地和人民，就照你們中國的制度去治理吧。」

這種「歷史浪漫主義」的想法沒有什麽根據，事實上、實際上，對改土歸流最熱心的，就是滿人鄂爾泰。

鄂爾泰是滿洲鑲藍旗人，康熙年間即與李衛、田文鏡三人並列雍親王心腹。雍正上臺後，在雍正三年任雲南巡撫管雲貴總督事宜，即積極籌謀改土歸流，多次上疏。雍正四年，他上奏《改土歸流疏》，推行全面改土歸流，曰：「雲貴大患，無如苗蠻，欲安民，必制夷，欲制夷，必改土歸流。」

雍正立即讚許，「邊看奏摺，變批『好』字」，最後還批道：「朕心中嘉悅，竟至於感矣，有何可諭？勉之。」為了提高鄂爾泰的聲望，他不但實授鄂爾泰雲貴總督，還特地把廣西從兩廣總督下劃出來，歸鄂爾泰管轄，還把一些原先屬於四川總督的地區也劃入雲南，以便鄂爾泰統一籌謀，全面主持改土歸流。

滿洲人雍正和鄂爾泰如此積極推行改土歸流，哪裡有一點像是被「漢人士大夫官僚」推著走的樣子？此後主事改土歸流的，分別是鄂爾泰、張廣泗、哈元生。張廣泗是漢軍旗人，哈原生是回人。大力推動改土歸流的還有漢軍旗人雲貴總督高其倬，他在雍正元年已經奏請在麗江改土歸流。這些都不是富察口中宣稱的「正宗漢人」（比如富察認為漢軍旗人的曹雪芹算是滿人）。

倒是標準的漢人當地官員，廣西巡撫李紱、雲貴總督楊名時均是改土歸流的反對者。當時還有不少漢人加入土司反改土歸流的鬥爭中，被雍正稱為「漢奸」（即漢族人奸細）。《清實錄．世宗憲皇帝實錄．卷二十》中，雍正二年五月辛酉條有：「然土司之敢於恣肆者，大率皆由漢姦指使。」《大義覺迷錄》中有雍正六年的硃批：「就其言論天下時勢光景、朕之用人行政，一些不知未聞之人，非是苗疆內多年漢奸，即系外洋逆黨。」可見，不少漢人均反對「改土歸流」這種大一統的做法。

可以斷言，正是雍正時期，在滿洲人主導下的大規模的改土歸流，消滅了西南地區的「一國兩制」。

可見，滿洲人是不是喜歡「一國兩制」，是不是「容忍多元化」，這是因對象而定。對滿人、蒙古人、藏人，這些被視為親近的族裔，滿洲皇帝確實是允許他們「一國兩制」，也支持其「多元化」，但對漢人、回人、西南各民族等，滿洲人就沒有所謂「一國兩制」和「容忍多元化」一說。

因此，所謂滿洲人能容忍多元化的說辭，即便能部分成立，歸根到底，其背後不過是民族優越和民族歧視思維的產物而已。

責任編輯：羅元祺

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