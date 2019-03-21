柯文哲說「親美友中」是國家戰略，再拋「為何不從貨貿開始」？

台北市長柯文哲訪美行程來到華盛頓，除了拜訪國務院、國防部和國安會，還有不少智庫，而在華府智庫「傳統基金會」發表演說時，柯文哲再度提到，「親美友中」才是台灣最適當的國家戰略，此外也強調「不管是國民黨還是民進黨，和大陸方面是『完全沒有辦法對話』⋯⋯」

柯文哲的訪美行程從紐約到華盛頓，除了也發布一張「白宮照」，他第一次拜訪「雙橡園」，該處曾是中華民國大使館駐地，後由為駐美代表處購回，柯文哲在拜訪國務院、國防部、國安會及智庫後後在直播中指出，「美國有很多的智庫，老實講他們對台灣的了解，可能比我們自己還清楚，太可怕了！」

不過，參加駐美代表高碩泰在雙橡園舉辦的晚宴時，柯文哲除了再度提出「5個互相」，也致詞表示「美國是台灣最重要的盟邦」，台美共享價值、信念，能更堅固走在一起。

柯文哲隨後來到華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）發表演說，談及兩岸、美中台關係等議題，由傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）主持，美國方面除有國務院人員到場聆聽外，包括民進黨駐美辦公室主任彭光理（Michael Fonte）與美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）也出席。

關於「兩岸問題」

柯文哲指出，台灣與中國間最大問題是雙方「沒有互信」，他提到國民黨的「九二共識」是「一中各表」，但中國的「九二共識」只有「一中」，而民進黨的總統蔡英文講「維持現狀」，但中國只看到「去中國化」、「去蔣化」還是不高興。

「有一句話講說what is important is not what you say or do is what I feel.（重點不是你說了什麼、做了什麼，而是中國感受到了什麼？）今天很大的問題是，不管是國民黨還是民進黨，大概跟大陸方面是完全沒有辦法對話。」

「我們不要幻想在很短的時間可以解決所有問題。但是是這樣，善意，這也是作為一個醫生的信念。我們當醫生，我們對病人好，病人不一定對我們有善意，99.5%的事。所以我們活在世界上不要為了0.5%放棄了99.5%。」

柯文哲還提到，很難在世界上找到經濟如此緊密、政治上如此敵對的例子，台灣有38多萬的陸配，有200萬台灣人在中國，去年台灣對中國的出超有850億美金，「兩邊有相當緊密的來往。在這個狀態下，如果雙方都是用那種互相仇視的態度，對兩岸之間不是好事。我倒覺得是這樣，開始對話、重新建立互信才是第一步，開放和友善的態度，透過交流才會有信任，當彼此沒有信任的時候，做什麼都沒有用。」

關於「台美關係」

柯文哲說自己跟美國智庫的人提到，台灣的硬體是中國做的，但是軟體是美國做的，也就是說我們跟中國可能是同文同種，可是我們的價值理念是和美國比較接近，台灣的位置尷尬。

柯文哲強調，對台灣來說，最適當的國家戰略就是「親美友中」，「親美友中，態度上親美，但也不要把中國當敵人，是台灣最適當的國家戰略。」他還將日本與美國劃在一起，並增述台灣的國家戰略應該是「親美日、友中」，他的「台灣價值」就是在台灣已實現且和美國共享的許多「普世價值」。

「美中對抗那是一個局面，但是台灣應該想的是說，我們如何survive，而不要說有什麼leverage，這個是在國內的政治當中。人民的福祉還是最優先考量，如果沒有把人民的福祉放在第一優先，而是在想說政黨怎麼去用這個美中對抗來當leverage，對台灣不利。」

不過，柯文哲又提到，美國政壇整體態度是「防中」，那台灣跟中國要談什麼？他認為當初服貿協定會搞砸，為何不從貨貿開始，是因為把財團的利益或是政黨的利益放在第一線。

「事實上並沒有人反對台灣跟中國有貿易往來，可是台灣的民眾在太陽花學運真正反對的是，那種雙方貿易往來的利益，被少數買辦把持，那才是台灣人民會生氣的地方。所以坦白講回到服貿，太陽花學運引起的事件，為什麼當時是服貿先而不是貨貿先，因為到底是為了誰的利益？所以到底才會引起太陽花學運。所以還是那句話，台灣的政治人物能夠把人民的利益、福祉擺在第一順位，其實很多問題可以避免掉。」

對於柯文哲提到要以開放及友善態度，多和中國溝通，民進黨駐美辦公室主任彭光理認為，聽來就像是柯文哲「不知道中國對台灣的立場是什麼，這是真的嗎？」「他真以為多溝通就能緩和兩岸關係？」彭光理指出，聽到柯文哲這麼說有點難以置信。

彭光理表示，「對中國那邊友善，中國那邊有沒有對台友善，好像都沒看到？」彭光理認為柯文哲的主張，只是淪於口號，無法在現實環境中實踐。

美國密歇根大學政治博士候選人、也是「菜市場政治學」共同編輯陳方隅則認為，柯文哲迴避了諸多關鍵問題，「他一直說要繼續兩岸交流，那交流之後，如果沒改變呢？中國不放棄武力統一台灣，台灣如何『友中』？智慧的對外政策，具體包括什麼內容呢？」

對於彭光理的質疑，柯文哲今天回應，將秉持「5個互相」處理，而兩岸關係最麻煩的就是沒有互信，「什麼都玩不下去」；而截至目前為止，台北市政府在處理兩岸關係上是穩紮穩打，沒有太大差錯，「至少我們講的，還做得到」，「用英文來講是so far so good」，表示在他任內，從世大運到雙城論壇，兩岸關係到現在為止都還好，還能繼續走下去，不是僵局。

台北市長柯文哲（左）在華府智庫傳統基金會（HeritageFoundation）發表演說，右為主持人傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）｜Photo Credit: 中央社

不過，主持研討會的傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼則說，這是他第一次見柯文哲，留下「良好印象」。

對於柯文哲在兩岸上是否有拿出實際「政策」？羅曼回覆，柯文哲是陳述現實情況，中國就是台灣最近鄰居，「台灣沒辦法搬家」，但這不代表中國怎麼說、台灣就要怎麼做，而必須認清的現實是，雙方得有某種「可運作的兩岸關係」，在柯文哲演說中，他沒看到有任何違反這一現實的陳述，至於如何打交道、要有哪些妥協，是另一問題。

對於中國是否會願在無「九二共識」下、以「兩岸一家親」與柯文哲對話，羅曼則說，他不知道，他不確定「兩岸一家親」是否就是柯文哲要與中國打交道的架構，但柯文哲點出「九二共識」的效力問題是很「有意思」的觀察。

不論中國是否會和柯文哲打交道，羅曼說，他認為柯文哲在兩岸關係上似乎有「合理觀點」。而柯文哲如果要追求更高職位，在他看來，中國似乎應該明智地與柯文哲打交道，但他同樣也認為中國應該要與蔡英文總統打交道，但中國沒這麼做。

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核稿編輯：楊之瑜