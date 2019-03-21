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2019/03/21, 生活
【插畫】髮量少的女子的各種悲哀
少女阿妙
我們想讓你知道的是
髮量少的麻煩多多，從扁塌、造型、到若隱若現的髮際線都是困擾，但髮量多的人也有不少難處，最重要的，還是要找到最適合自己的造型。
唸給你聽
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髮量少的女子，生活真的很悲哀，很多種髮型都NG，不是撐不起來就是看起來不蓬鬆，只要天氣一熱或是太陽一曬，頭油掉看起來就特別明顯，頭髮貼著頭皮，超級狼狽。
留長髮時，如果髮量少加上頭型很平，側面看起來就會變成可怕的直角，就算特別花錢燙了大波浪捲，也會在一週內塌掉。
不僅如此，別人綁包包頭時有朝氣又可愛，髮量少綁起來卻一秒變古人，好像準備要投江一樣，不如歸去。最困擾的就是，如果另一半比自己高，靠近自己的時候就會覺得自己的髮際線很明顯，很怕一直被盯著看。
不過，髮量多又自然捲的人，也有頭髮亂翹、壓不平，隨時都像是剛睡醒的問題，而且洗頭和造型的時候都得花更久的時間。
每個人都不一樣，或許最重要的，還是要找到最適合自己的造型吧！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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