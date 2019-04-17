辦場婚禮要花120萬台幣，「地獄朝鮮」年輕人越來越晚婚

大家有沒有想過幾歲結婚呢？27、28歲，還是30歲過後呢？且陪伴我們的伴侶年紀，是否想過要比自身年長或年幼呢？甚者，是否有把結婚當作自己人生清單之一呢？

但不可諱言的是，現代人越來越晚婚了。

舉例而言，2017年韓國「世紀婚禮」，最著名莫過於是宋仲基與宋慧喬「雙宋戀」，同時也是一場修得正果的「姊弟戀」姻緣，兩人走上禮堂的幸福身影，除了羨煞他人外，在當時社會內也興起了一陣「姊弟戀」風潮，當年宋仲基為33歲，而宋慧喬則是37歲，雙方相差四歲的「不用去看宮合也行啊！」（궁합을 안 봐도 된다.），絕配的佳緣盛傳一時。

但像宋仲基與宋慧喬兩人晚婚現況，其實常見於臺韓兩國一般老百姓生活內。

我們先從結婚人數看起吧——根據統計數據顯示，儘管韓國2017年有著雙宋的「世紀婚禮」，但當年度結婚人數又往下降，降至26萬4500對，相較前一年下滑了6.1％，此指數比較起10年前，2007年踏入禮堂近35萬對新人，少了將近10萬對，也為1970年開始有此記錄來的最低點。

然而，韓國男女為何不結婚？根據《Quartz》指出，認為主因是經濟因素，其中包括低薪、工作保障不佳、缺乏可負擔住宅等；同時，這份資料也指出，韓國人結婚前後所花的費用也很可觀，諸如男女新人拍攝婚紗、預約婚禮場景、宴請親人朋友等事宜，2017年一場婚禮下來，平均所花的成本約為4萬美元（約120萬新台幣），對新人而言，也是一筆不小的開銷。

但結婚人數減少的社會現象，其實也並非從最近這幾年才開始的，早從近幾年來男女「晚婚」傾向，即可看出端倪。根據韓國〈統計廳〉數據表示，韓國男性「首次結婚」（초혼）平均年齡，由1990年的27.8歲，於2005年突破30.9歲大關，之後指數皆是保持在30餘歲上下，等來到2017年，已經上升至32.94歲為歷史新高。而女性首次結婚的平均年齡走向，也是如此，從1990年的24.8歲，於2005年來到27.2歲，等來到2017年也已突破30大關（2016年即已突破），則為30.24歲，如果換算下來，2017年首婚的韓國男女，相差2.7歲。

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那麼，擺開「首婚」不言，這幾年結婚（包含二次再婚人數）的才子佳人，年紀大多相差幾歲呢？同樣根據當地〈統計廳〉2016年所釋出資料，顯示出1996年男性平均年齡為28.4歲、女性為25.5歲，相差2.9歲，2006年男性為31歲、女性為27.8歲，相差3.2歲，而2016年男性為32.8歲，女性為30.1歲，相差2.7歲——其實雙方年紀差異並不大，且大多是男性年紀大於女性，但離雙方最理想的不用看宮合，絕對相配的「四歲」，可說仍有段距離。

然而，有趣的是，並非首都圈首爾如此，連位於南部大城釜山也是如此。據〈釜山CBS〉2016年11月7日，引用〈釜山發展研究院〉數據報導，指出釜山男女首次結婚年齡，於25年間（1990－2015年）皆往後推了近5年之久——男性由原先28.0歲，推延到32.9歲才結婚；女性則是原先25.0歲，推延到30.5歲才結婚。

很多學者推斷，之所以會產生此晚婚現象，主因有二，一為男女雙方「教育水準提高」——如1990年的男女生就讀大學，能接受高等教育的比例約只有32.2％，但到2015年，已經高達74.3％，成長近2.3倍。二為「經濟水平」（抑或「經濟獨立」）提高也有所關連——如1990年，釜山每位居民於此處的總生產值由376.8萬韓圜（折合新台幣約10.7萬元），等來到2015年，提升到215.93萬韓圜（折合新台幣約61.6萬元），25年間成長5.7倍，導致釜山男女晚婚。且因教育水準提高、經濟工作忙碌等許多因素，連帶使得當地嬰兒出生率也下降不少，從1990年生育率的1.65位，到2015年已下滑至1.14位。

反過來看看臺灣，根據臺灣內政部戶政司2018年統計，同樣指出國人男女平均結婚年齡年年攀升，特別是2017年再創新高，男性為34.5歲、女性為31.7歲，相差2.8歲，相較10年前2007年的男性為33歲，女性為29.2歲，相差3.8歲，短短10年間，結婚年齡往後近2年。

若細部點來看，男女首次結婚的年齡也是如此——2007年臺灣人初婚年齡，男性平均31歲、女性28.1歲，相差2.9歲，而2017年的數據，則是男性平均32.4歲、女性30歲，相差近2.4歲，顯示現代人越來越晚婚了。

且報導還指出，生活在台北男女，只有26％的人，把結婚規劃入人生清單，且臺灣最不想結婚的城市，居然是非大都會區的嘉義市（16％）。

從兩國晚婚現況看來，似乎相差不遠，然而，其中所衍生出來的許多當代社會議題，諸如高齡產婦、出生率低落、育嬰議題，甚至老年長照等等，都是值得我們後續探討。

最後，值得一提的是，在我創作此文，來到韓國著名相親網站「듀오」一看，此網站根據底下眾多會員資料，於2018年釋出認為最成功的結婚男女搭配數據，於年齡指數也是呈現雙漲局面，如下表所列：

Photo Credit: 陳慶德提供

我們在上表可以清楚看到「結婚男女最佳典範」，比起如官方〈統計廳〉資料，相親網站「듀오」更為「現實地」把雙方外在身高、學歷，甚至最為重要的「年收入」也標示出來，而在年齡方面，由最原先2006年男女雙方相差近3.1歲，於2018年小漲到相差近3.2歲，男女結婚年紀逐年增高外，從第一次相遇到步入禮堂結婚，所花的時間也越長，看來大家對於各自人生大事，考量的時間也越來越長了，然而相愛容易結婚難，晚婚雖是兩國不可避免之趨勢，但還是希望大家，都能找到自己的真愛，相陪一生的另外一位。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航