台東將在「知本濕地」鋪滿161公頃的「太陽能板」，部落族人要求撤回標案

台東縣政府規劃，在知本卑南族卡大地布部落的傳統領域上，開發太陽能光電，但因沒有跟部落族人諮商、尋求同意，引發部分族人不滿，卡大地布部落今（21）日上午聚集行政院前面抗議，要求台東縣政府退回標案，納入族人意見，重新規劃。

卡大地布部落今天上午，聯合環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟等團體，聚集行政院前，抗議台東縣政府將在知本濕地推行「太陽能光電」。「卡大地布部落光電因應小組」召集人陳政宗表示，卡大地布部落的「卡納魯汎」地區（Kanaluvang，即「知本溼地」）原為部落族人的耕地，但30多年前，台東縣政府為了開發遊樂區，徵收土地，遊樂區最後因縣政府與BOT廠商有合約糾紛，沒能開發成功。

但2017年，台東縣政府為了配合中央政府的綠能政策，計畫在原本遊樂區的預定地，開發總面積達226公頃的太陽能光電區，雖然其中65公頃濱海的生態濕地將維持原樣，預定建設太陽能光電板、包含草澤區、灌叢濕地區域則是共161公頃，佔比超過7成。

簡稱為《原基法》的《原住民族基本法》規定，利用、開發原住民土地必須與原住民諮商、取得原住民同意。但陳政宗表示，「光電開發案市值大約幾十億，開發當初完全沒有找部落協商」，僅單向地在2017年6月僅行一場說明會，之後在2018年1月進行一場座談會，之後便在同月份公告招標，最後在2018年4月由新加坡商「韋能能源公司」（Vena Energy）的子公司「盛力能源股份有限公司籌備處」得標，「這一年多來，部落針對這塊土地的思維、想法，跟部落對土地累積起來的文化軌跡，（台東縣政府和廠商）都沒有納入。」

Photo Credit： 知本建康段太陽光電教育及示範專區開發計畫先期作業 圖中紅框處，即為知本光電計畫的範圍。

Photo Credit：知本建康段太陽光電教育及示範專區開發計畫先期作業

「諮商同意」不只是辦場說明會，而是一起討論、一起規劃

長期關注原住民議題、到場聲援的「原住民族青年陣線」（原青陣）成員Savungaz Valincinan批評，「現行法規不完備，等於放任地方政府和廠商在部落開發。」

Savungaz說，根據聯合國〈原住民族權利宣言〉，所謂「諮商同意權」應該是「自由、事先、知情」的同意權。「原青陣認為，諮商同意權不是單次的程序，應該體現在所有的開發案和政府政策的每個階段和步驟，反覆地跟部落討論、取得共識、進一步才能取得同意並進行。」

「但是現在的諮商同意辦法，只規範部落怎麼同意或不同意，但沒有規範開發廠商怎麼跟部落對等協商、跟部落合作、尊重部落主權。」她說「知本光電案是它（台東縣政府）把所有的程序都跑過了，案子都提出來了，廠商得標了，才拿著他們已經決定的東西，來問原住民說你們同意嗎？」

Savungaz Valincinan氣憤表示，「每次中華民國政府要發展能源、要經濟起飛、要進步的時候，要蓋電廠、要蓋飯店的時候，每一次都要我們原住民犧牲。」她舉例，從蘭嶼核廢料、台東縣達仁鄉南田低階核廢料貯存場選址、宜蘭縣大南澳的高階核廢料永久儲存場選址，都在原住民的土地上。

部落不反對再生能源，反對的是縣政府讓部落「沒有選擇」

Savungaz也強調，「今天任何的爭議問題，都不是支持綠能跟不支持綠能的問題，就是尊重部落的主權。」她舉例，也有部落主權與能源轉型雙贏的例子，「台東縣卑南鄉達魯瑪克部落自主成力綠能公司，並且和公司協力發展。馬來西亞的沙巴，也有在地的原住民族自主發展微型的水力發電系統，並將這樣的技能輸出給其他部落，並培訓其他部落的族人，這才是尊重原住民族主體的方式。」

而長期推動能源轉型及綠能的「綠色公民行動聯盟」副秘書長洪申翰也到場聲援，他說，「台東知本濕地的光電案並沒有進到中央政府推動再生能源時管考的範疇裡面，時間上不是最緊迫的，因此應該有重新調整－或就像部落說的－有退回的空間。」

他說，「部落不反對再生能源，但希望是對部落的發展有幫助、而且是真正的發展，不是像之前台東縣政府找了個廠商要把知本濕地填滿，最後只問我yes or no。」他說，「綠能光電和部落主權同樣重要，希望這個案子不要變成眾矢之的，能變成好好跟部落溝通的典範。」

最後，陳政宗總結卡大地布部落的3個訴求

要求台東縣政府，退回光電案，重新與部落諮商、審慎規劃。 請原民會儘速修正《諮商同意辦法》 中央政府應該督導各地政府，朝友善、多贏的綠能目標前進

記者會最後由行政院能源及減碳辦公室主任蔡倩傑，代表接下卡大地布部落的陳情書。

台東縣政府：座談會辦過很多次

針對「諮商同意」不足的指控，台東縣政府發出聲明表示，「現階段進行部落諮商同意之程序，部落意見及想法皆可提出，縣府及廠商會依法及合約與部落進行會商」、「部落不同意就不會開發。」

負責發標光電案的台東縣政府財政及經濟發展處長盧協昌也回應，「縣政府開的座談會不只一場，每次開會到部落做說明的時間點，有發正式的聲明，跟部落聯繫的時候，我們也都有留相關紀錄。」盧協昌甚至說，2018年時，縣政府擔心部落資訊不夠流通，「怕有些人知道有些人不知道，於是發函到部落的住宅、各家戶。」但當《關鍵評論網》記者問到，到部落舉辦的座談會、與部落討論的實際次數，盧協昌說，「這個⋯⋯不必在這點上再做語言做交鋒啦，但絕對不只一次。」

盧協昌也提到，縣政府是到「初步評估」結束後，才與部落聯繫，「縣政府組不能空口白話去，必須有一定的評估或可行性，看有沒有足夠成功的因素，才下去做說明。」

但針對這點，卡大地布部落聯絡人呂宏文不以為然，「我個人的想法是，如果想在傳統領域做開發，應該企劃的時候就跟我們談，把部落的意見納入『初步評估』。」他也重申，縣政府「2017年有做了一場單向的說明會，之後沒有跟部落討論，後來廠商就直接規劃了，1月再開一場座談會，之後就招標了，」族人在意的是，「這中間完全沒有諮商。」

而關於第二點訴求，原民會早在2017年就表示將修正《諮商同意辦法》，但原民會土地管理處處長杜張梅莊處長今日受訪時表示，目前還在彙整意見，只說「這次卡大地布部落的狀況也會列入討論，」但沒有明確告知何時會完成修法。

廠商提出給族人的「部落回饋」，部落領袖：廠商根本沒真的修改計畫

盧協昌受訪時也提到，廠商有提供部落「一部份土地，讓部落共管，也有一些實質回饋、工作機會等。」得標的盛力能源股份有限公司籌備處沒有回應電話，但知本光電開發案支持者建置的粉絲專頁「天使Power」貼出一份懶人包，提到今年3月6日廠商開了一場座談會，包括卡大地布部落的三大家族的祭司長（祭司長是卑南族部落的傳統領袖）都有參與，會中廠商承諾，會提供10公頃土地回饋部落，並替部落興建農電或畜電設施，且會規劃文化、生態的教育示範區。

但呂宏文表示，詢問過參與會議的代理祭司陳政宗，「這些都不是部落族人提出的要求，只是廠商口頭承諾的內容，沒有與部落達成任何協議，廠商也沒有實際將這些承諾落實在計畫書中、真的修改計畫書。」呂宏文説，目前族人最希望改變的，「最基本是框定的面積，希望它能縮小」。

核稿編輯：楊之瑜