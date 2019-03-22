【圖表】「山老鼠」最愛在國有林地裡做什麼？挖樹根

全台灣土地有將近6成是被森林所覆蓋，林木資源豐富，也引發被稱為「山老鼠」的盜伐者覬覦。通常一想到盜伐者，總是聯想到一整棵樹木應聲而倒，但根據林務局所公布資料，其實最常發生的盜木行為竟然是在「挖樹根」。

根據林務局所公布2011-2018年間的山老鼠案件，第一多佔了65%的就是盜取過去日治時期到民國70年代期間伐木後所遺留樹根基部（樹頭殘材）。盜伐一整棵活樹（生立木）的案件，則是排行第二，佔所有案件的12%。另外還有三種不同類型的盜採案件，分別是盜採樹木以外的自然資源如牛樟芝、漂流木、以及可以做成園藝奇木盆栽的樹木。

林務局將其中1383起有座標地點與被盜伐樹種的案件資料公開，從中可供大眾瞭解，那些地區比較容易發生盜伐案件，以及山老鼠偏好盜取哪些樹種。

根據林務局所公布1383起山老鼠盜伐的資料，「盜採樹頭殘材」這類型案件最常被盜的樹種是牛樟、扁柏、肖楠等樹種，因為這些樹種紋理特殊又有香味，較受民間喜好。而且體積較小容易搬運，所以這些犯案成本低又有獲利的樹種，就成為山老鼠覬覦的目標。這類案件較常發生的地點在嘉義阿里山鄉、新竹尖石鄉、桃園復興鄉等交通便利的山區鄉鎮。

盜伐整顆活樹（生立木）的案件中，香杉、牛樟、相思樹、七里香是較常被山老鼠盜採的樹種。近年因為牛樟芝的流行，所以能用來培育樟芝的香杉與牛樟等樹種，就成為山老鼠盜伐的目標。而盜取相思木，則是為了培育其他菇類使用。苗栗泰安鄉、新竹尖石鄉、高雄桃源鄉等地較常發生這類案件，也是因為這些地點是交通較便利的山區鄉鎮。

牛樟菇、金線蓮屬於森林樹木以外的自然資源（森林副產品），因價格較高也成為山老鼠覬覦的目標。因為牛樟菇生長於牛樟樹與香杉上，所以山老鼠會在生長有牛樟樹與香杉的地區尋找。

往往在颱風過後，山林中的樹木可能會倒下變成漂流木，而被溪流沖刷到下游或出海口。其中不乏有紅檜、扁柏、肖楠、牛樟等高價樹木，所以也成為山老鼠的目標。

園藝奇木案件較常發生在屏東的滿州鄉、恆春鎮與車城鄉等地。因為這些鄉鎮位於恆春半島，長年有強勁的落山風，會將樹木雕塑成獨特的形狀。所以山老鼠會到這些地區尋找造型獨特的樹木，轉賣給人們作為庭院造景樹材。

從以上的案件資訊來看，山老鼠是因為民間有需求才進入國有林盜採自然資源。所以如果要建議大家不要購買來路不明的奇木藝品或樟芝產製品，藉此杜絕山老鼠的銷贓管道。而林務局有規劃在今年將推出台灣木材的產銷驗證制度，好讓民眾能夠辨識購買的木材與相關商品是否合法。

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資料來源：林務局國有林盜伐樣態與高風險地點開放資料

核稿編輯：楊之瑜