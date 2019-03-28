林達陽《蜂蜜花火》：沒有人注意到河中那龐然大物，又或許是沒有人在乎

文：林達陽

龐然大物（水怪）

夜裡走過靠近港口的長橋，橋下波光粼粼的河面上，發現了彷彿沉船一般的龐然大物。

沉沒在河中的大物露出背部，月光下泛著金屬光澤，像是隆起的脊骨。粼粼的水波輕輕推向它，再返回，彼此交錯。那讓我想起博物館裡示範聲納如何運作的古代海洋生物模型。靠近它四周的河水波紋格外紊亂，光影蕩漾，小浪湧動，好像有什麼隨時就要浮出。

聽說為了疏濬河道而開來的怪手與重型機具，現在還浸在漲潮的運河道裡。那該不會也是怪手之類的工程機械吧？但似乎比怪手大上許多。況且，怪手真的能直接這樣駛進河道裡嗎？我有點懷疑，目光沿著河岸搜尋，遠遠看見施工處用圍籬架起的區域，水淺淺的，抽水馬達已停止運作，但裡頭空無一物。

彷彿巨獸一樣的大物只微微露出一部分在水面上，水下體積難以想像。只知道確實是龐然大物，很穩定地停留在河央，就在越過運河的橋下，距離橋墩不遠的地方。水波中，或許是燈光倒影的錯覺，偶爾似乎也會隨著波浪晃動一下，又一下。

那會是傳說中的水怪嗎？

已經很多年沒有聽說這樣的事了。童年的時候，聽過兩個不同的版本，故事給我的感覺很像，但情節是相反的：在城市港口附近、河海交界的地方，早年大港開通以前，曾經發生過許多事情，一個版本是會迷惑人拉人下水，另一個則是人們想方設法要誘捕上岸。兩個故事都毫無根據，但都令當時的我深信不疑。好奇與恐懼就是全部的原因了。一個關於水鬼，另一個則是水怪。

現在想起那樣的傳聞，不禁緊張了起來。真的會有水怪嗎？我小心將上半身探出橋去，向下俯視，或許是因為重力的關係，感覺自己離「水怪」好近好近，彼此只是一個翻身的距離而已，得非常用力撐住橋的護欄，才能免於墜入那樣巨大的不安。

但那也只是我的感覺而已。事實上，「水怪」始終停在那裡，近乎靜止，難以一窺全貌。橋下的河沉浸在更寬闊的黑夜裡面，風吹過來，水波層層疊疊，像是一本散亂的舊書。我覺得自己好像站在巨大的知識體系生物圖鑑之前，攤開的這頁之下，林林總總不知道還記載著、存在著什麼。這個世界上，那麼多的河流大港，近海遠洋，怎麼——怎麼可能完全沒有水怪呢？

我拉回上身，轉身小跑步下橋，想從河邊靠近一點。我想親眼看見水怪的樣子，或許我會是城裡第一個看見水怪的人。橋邊的公園步道有許多散步的人，情侶，爸媽與小小孩，彼此說話，練習騎車和溜冰，沉浸在各自的世界，每個人都很快樂的樣子。

沒有人注意到河中那龐然大物，又或許是沒有人在乎。我與他們錯身而過，邊跑，邊想起從前為了確定「到底有沒有水怪呢」而日日去圖書館翻書、瘋狂閱讀各種水怪故事的日子。

現在想來，或許我也不是那麼在意有沒有水怪。或許我只是著迷於尋找某種未知之物的感覺。我也不在乎那些試圖證明水怪存在的推論：聲納探測，魚群減少，生物痕跡。很多時候，我在意的好像是：還有人相信水怪是存在的嗎？還有沒有人願意承認，我們仍有無法理解的事情？比起已經知道了什麼，我更渴望的，是想要知道什麼的那種欲望。

不只是水怪，或許我更在意的是我自己。想要站在沒有前人抵達的邊界，為了重新命名世界，發明新的詞彙字眼，懷著好奇與恐懼，繼續努力前進……

跑過小公園，往河邊的步道跑去，已經可以聽見水波拍擊河岸的細瑣聲響。這時河中正巧有巡邏的快船駛過，船尾帶起的浪，和風，一陣陣湧過來，伴隨著淡淡的、不知從何而來的煙味。

好像某一段特別迷人的時代，忽地迎面而來，讓你分心恍神，即使只是一瞬間——

浪頭過去，水面恢復平靜。原先露出水面的……水怪，竟然就不見了。

我有點錯愕，快步跑到岸邊，沿岸來回走，探出身去，往河中尋找。但真的不見了。原先浮出水面的那個東西完全消失了，所在之處波紋蕩漾如常，粼粼發光，沒有一點異狀。但不知道是不是心理作用的關係，總覺得河央不遠處，似乎有一龐大的水下暗影，比夜裡的河水更暗，正悄無聲息地晃動著，完全不著痕跡，一點波紋也不掀起，快速向港口的方向移動。

河水靜靜流著，出海口就在不遠的地方，那是我們都熟悉的港口，輪船貨櫃作業區，機械懸臂充滿力量的矗立在遠方的天空中，夜裡燈火通明，持續緩慢工作著。從河這端遠遠望去，隔著淡淡的霧氣，像是善泳的巨獸群在那裏悄悄上了岸，坐下來，圍著營火，正壓低了聲音，低調而平靜地整理著隨身存糧，以及各種不成比例的小小家當……

如果真的有水怪，他或許也正往那個方向前進著吧？我收回目光，望向前方的河面，但連剛剛彷彿在河水中快速掠過的巨大黑影，好像也已經不存在了。更遠處，巨大的貨輪正準備要出港，鋼鐵般的龐大的意志，穿過寧靜而冰涼的港灣水域，不知道是從這裡出發要前往遠方，或是來自哪個遙遠的異國海港，終於完成了工作，正要離開這裡、通過大洋回家。

那也是曾經青春、不安、充滿衝動與熱望、摸黑逃家的我們，永遠無解的懷念與想像。離開之前渴望離開，離開之後渴望回來。海堤盡頭的燈塔閃著燈，像是指引方向的星星一樣。

如果真的有水怪，那樣龐大的水怪，在更巨大無邊的海洋裡，哪裡才是他真正想去的地方？

相關書摘 ►林達陽《蜂蜜花火》：駱駝站在工業區前，彷彿是半透明的虛構之物

書籍介紹

本文摘錄自《蜂蜜花火》，三采出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：林達陽

詩人林達陽 全新散文創作

42篇奇幻動物 ╳ 溫柔書寫

「更遠的地方傳來大船的汽笛鳴聲，

隱隱約約，好像有著什麼穿過透明的海風，

終於抵達了我們所在之處，

在陽光中，綻放出燦爛而乾淨的光芒。」

青春的祕密是我認真看待每件事，小聲告訴你，

即使你不懂，但只要你在並願意聽，一切就已足夠。

寫給已經長大、但心中還住著純真年少的你；

也寫給仍身在青春，卻深深困惑的你。

關於愛與友情，關於善意與純真，

關於通往夢想的種種可能路徑，

那些屬於年少的祕密基地，那些奇蹟一般的相遇與好運，

你還記得嗎？

陌生美麗的動物，魔幻迷人的場景，

看似最神祕、最不可解的，

卻往往最貼近你我最柔軟的內心。

蜂蜜色的時光，一閃即逝的熾燦花火，緊貼著心臟輕聲提問：

「我們最初天真相信的那些事情，還有成真的機會嗎？」

關於封面設計

年少是帶著漸層的海藍色時光，

尚未長大的我們，像透著光的奇幻動物，

純淨天真且張敞。

青春裡，抬頭看見藍鯨遊過城市上方，

夢裡的那隻獨角獸不斷奔跑，被現實扎傷，

而看似不馴的貓，卻欺近身來溫柔舔拭。

書封採用微微粗糙、具手感的細紋映畫美術紙，

映上深淺不一的藍色，象徵年少時光的背景色，

魔幻般的場景，動物像是還相信天真夢想的自己，

而書名使用特別色，像夾在憂傷裡的明亮，

蜂蜜花火般的青春，受傷有時，熾綻有時，

因為此刻，一點點的了解，都是天搖地動，

在彼此乾淨的眼睛裡，都有著真心相信的事情。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九