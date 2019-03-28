林達陽《蜂蜜花火》：駱駝站在工業區前，彷彿是半透明的虛構之物

文：林達陽

彷彿停在這裡（駱駝）

駱駝站在工業區前，彷彿是半透明、可以穿透的虛構之物。

大路上沙塵飛揚。駱駝瞇著眼睛，幾乎是閉起眼睛那樣瞇著，迷茫又很自得的樣子。隔著路，我也一樣瞇起了眼睛，仔細去聽。遠處的廠房裡，夾雜在機械轟轟運轉的聲響中，是不是傳出了細微而溫柔的歌聲？

這是我們年少時候常來的地方，不為工作，也不為了消遣，大概是為了——為了對人生的想像吧。是想像嗎？在我們紛紛離家、到外地去唸書或求職以前，這裡的一切，是我們對「巨大」、「科學」、「機械」、「力量」等許多詞彙最初的理解——對世界滿懷好奇的青少年，沿著港畔的小路騎著借來的車，加快速度，心裡大聲唱歌，四周是轟轟然巨物運行的聲響，塊狀的金色大風四下盤桓，偶爾撞上我們後無聲碎散，復又在我們身後聚合，風裡瀰漫著奇異的氣味、以及彷彿由夕陽崩解而來的細瑣飛沙……

這就是我所初步認識的「力量」了：臨海不遠的工業區，科學與意志共同構築的龐大建物群，佔去整片平原上最好的位置，人與車頻繁、規律且沉默地進出，全力運轉，彷彿向著更廣大的世界不懈地提問、乃至試圖還手。我們逃離家庭和課堂，大老遠來到這裡，用身體和想像，去體會虛無的巨獸在此漫長搏鬥。

我們常來。但其實我並不喜歡這裡，或者比較精準的說法是，在這裡我總覺得不知所措——我確實感覺到自由了，離開熟悉的環境，自由的規格與邊界隨著我的移動不斷拓寬，但是，我好像也隱隱察覺自己更多的不快與不耐。比如說，我討厭夕陽下山、滿載砂石的大車轟轟然駛出門閘。我討厭晚風裡的氣味，討厭在那樣的氣味裡像小男孩一樣打著噴嚏的自己。我也討厭騎著車魚貫進出的大人們臉上木然沒有表情，厭惡他們永遠急急忙忙前進但不說話的樣子，騎車不是一件自由的事嗎？我討厭不自由，但或許也討厭變得比較自由的我發現，全然的自由很可能並不存在。我討厭別人決定故事的方向，我甚至好像有點討厭故事是有方向、會繼續前進的。但我也討厭原地打轉。我討厭故事周而復始，討厭永遠待在故事裡的同一個位置，也討厭我在周而復始的故事裡空蕩蕩地幽靈一般沒有位置。

厭惡卻不甘心，一再前來，又怕又好奇，一邊理解一邊挑釁，什麼都想看看但什麼都不想要，這是懷著年少意氣才會做的事情，也是懷著年少意氣的人才能有的遭遇。在那麼多的討厭裡，從來沒有人來勸導我或制止我。沒有人試圖傷害我，干涉我，理會我。所有的人都看見我了，卻又好像沒有。我彷彿是不存在的。但不知道為什麼，坐在工業區前的大路邊咬著飲料的吸管，聽著所有的聲音交織在一起，往往我感覺到的不是冷漠，而是若有似無的溫柔……

好奇怪啊，但這樣的地方，竟然就成為我那段日子的祕密基地了。建築在轟轟然的沉默裡的祕密基地。一個穿著制服的中學生，徘徊在上班時間的工業區外頭，卻不曾受到盤問，或驅趕。那是很多很多的冷漠所致，還是很多很多的體諒與寬容？

我就是在那段時間遇見駱駝的。駱駝總出現在工業區的門前，有時來回踱步，有時就動也不動站在那裡，繁忙大路邊上，彷彿靜物。印象裡他比我們一般在動物園看見的駱駝更壯碩，也更巨大，每每騎車經過，總帶給我震撼、想要迴避的感覺。原來駱駝的體型這麼大嗎？但也可能只是當時錯覺。或許單純是我靠得太近了？又或許是駱駝出現在那樣的情境裡太奇怪了，以至於吸引了我全部的注意和重視？

好多年沒見了，沒有想過能再次看見駱駝。隔著大路，今天的駱駝看上去像是病了，毛色斑雜，而且——而且比從前矮小好多。是因為我們離得太遠、保持著太過安全的距離嗎？還是駱駝真的變小了？

總之是有點不一樣了。其實整個工業區都不太一樣了。廠房周遭，零零星星蓋起了高樓，看上去應該都是近幾年的新建物。是它們使駱駝看起來變小了嗎？我向四處看看，不太確定。但比起高樓，以往巨大的、彷彿無盡的天空，應該會使駱駝看起來更渺小吧。

還是就只因為我們，真的長大了嗎？

駱駝站在醒目的、人來人往的大路邊，什麼都無所謂似地時不時嚼著嘴巴，像在喃喃自語，不曉得反芻著什麼。駝峰還是飽滿的，在不缺水的季節和不缺水的城市，駝峰似乎毫無用處。但駱駝站得直挺挺的，從以前到現在，總是如此，醒目的駝峰彷彿才是他的存在之處。那是多麼不合時宜的存在啊，我在心裡小聲嘀咕。灰濛濛的駝峰，看上去像是更遠處低矮起伏的山巒之中，幾可亂真的一部分。

其實我已經很久沒有回來這裡了。工業區這裡的一切，現在都讓我覺得陌生。有點像是換了一個角度去看舞台上的布景那樣：所有東西是同樣的，只是與心裡殘留印象的比例和尺寸相比，有些錯亂失真。說起來，駱駝只是其中很小的一部分。我很難忽視駱駝的原因，單純是我總覺得駱駝是巨大健壯存在著的。我不曉得，原來駱駝只是其中很小的一部分。

沒有人在乎、沒有人注意的駱駝，也會覺得孤單和寂寞嗎？還是會覺得這樣也好、孤單是身為一隻巨大的駱駝理所當然的命運呢？

我左右張望，決定穿越八線道的馬路往工業區的大門口走過去，想靠近一點看個仔細。經年累月的人車、風雨、事故，讓空氣裡漫著噪點一般的細微塵埃，那感覺好舊好舊，無風的時候像是氤氳水氣，整個工業區彷彿是沼澤地帶的廢墟。但每當強風吹來的時候，大車疾疾駛過的時候，或是——或是我奔跑過街的時候，飛沙走石的質地，又讓我一瞬間回到童年不切實際的冒險想像當中——大漠蒸騰，紗麻質地的布料和熱風摩損著我，那些滄桑的場景與其說是痛苦的，不如說是幸福的試煉。那時的我多麼喜歡往危險之處去啊，好像只要一次又一次走進厄運之中，就會自然而然變得更加堅強，而永遠不會真正受傷……

通過馬路，可以看見大門口的守衛室已經廢棄了，無人看守，也無人出入，只聽見背景中機器碌碌運作的聲響。從前頻繁出入的人們都去哪了？我離門口更近，但駱駝還是離我好遠好遠。我的臉被風沙刮得有些疼，痛是真實的，但心裡一點都不覺得堅定。縮得小小的他們，和我們，對「強大」的想像，還是從前的那個樣子嗎？

霧霾籠罩、風沙飛揚的時刻，無人在場，只充斥著無名機具運作的聲音，什麼都沒有，除了——除了那匹非常不真實的駱駝。如果有人也曾和我一樣經歷過這些，多年以後站在這裡，或許也會想起當年對駱駝的印象，而感到奇怪的熟悉和疏離吧。

那駱駝呢？我瞇著眼睛往前望，像駱駝一樣。好像又聽見廠房裡傳出了從前那種溫柔的歌聲。風沙揚起的時候，永遠守著工業區的駱駝，會感覺到比較真實的孤獨，還是比較真實的幸福呢？

相關書摘 ►林達陽《蜂蜜花火》：沒有人注意到河中那龐然大物，又或許是沒有人在乎

書籍介紹

本文摘錄自《蜂蜜花火》，三采出版

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作者：林達陽

詩人林達陽 全新散文創作

42篇奇幻動物 ╳ 溫柔書寫

「更遠的地方傳來大船的汽笛鳴聲，

隱隱約約，好像有著什麼穿過透明的海風，

終於抵達了我們所在之處，

在陽光中，綻放出燦爛而乾淨的光芒。」

青春的祕密是我認真看待每件事，小聲告訴你，

即使你不懂，但只要你在並願意聽，一切就已足夠。

寫給已經長大、但心中還住著純真年少的你；

也寫給仍身在青春，卻深深困惑的你。

關於愛與友情，關於善意與純真，

關於通往夢想的種種可能路徑，

那些屬於年少的祕密基地，那些奇蹟一般的相遇與好運，

你還記得嗎？

陌生美麗的動物，魔幻迷人的場景，

看似最神祕、最不可解的，

卻往往最貼近你我最柔軟的內心。

蜂蜜色的時光，一閃即逝的熾燦花火，緊貼著心臟輕聲提問：

「我們最初天真相信的那些事情，還有成真的機會嗎？」

關於封面設計

年少是帶著漸層的海藍色時光，

尚未長大的我們，像透著光的奇幻動物，

純淨天真且張敞。

青春裡，抬頭看見藍鯨遊過城市上方，

夢裡的那隻獨角獸不斷奔跑，被現實扎傷，

而看似不馴的貓，卻欺近身來溫柔舔拭。

書封採用微微粗糙、具手感的細紋映畫美術紙，

映上深淺不一的藍色，象徵年少時光的背景色，

魔幻般的場景，動物像是還相信天真夢想的自己，

而書名使用特別色，像夾在憂傷裡的明亮，

蜂蜜花火般的青春，受傷有時，熾綻有時，

因為此刻，一點點的了解，都是天搖地動，

在彼此乾淨的眼睛裡，都有著真心相信的事情。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九