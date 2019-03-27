《別扯工作意義，先交出我的加班費！》：「社畜」的五種分類學，及其簡易處方籤

文：日野瑛太郎

社畜的分類學

這本書將社畜定義為「無法將公司和自己分開思考的上班族」。

我們從這樣廣泛角度來思考社畜的意義，就會發現單是「社畜」這一個詞也分成很多種類型。因此，我想在這裡嘗試將社畜分類。

不止分類，我也把如何脫離社畜的簡易處方籤一併附上，請各位務必參考看看。

奴隸型社畜

［特徵］

「奴隸型社畜」如字面上所示，就是像「奴隸」一樣被公司呼來喝去的社畜。

被迫免費加班、請特休會遇到重重阻礙，在完全不顧慮勞基法的公司裡，被迫宛如奴隸般地工作。

奴隸型社畜之所以會像奴隸一樣被迫工作，大致有兩種情況。其一是因為有房貸或者要養家，就算想辭職也辭不了。其二是本來就不太知道勞工有哪些權利。

因為日本有很多認為「遵守勞動基準法的話，公司一定會倒」這種不要臉的經營者，所以就會有一些人，對於被當作奴隸使喚這件事，只能設想「工作本來就很辛苦，去哪一間公司都一樣」然後放棄抵抗。

［處方籤］

強迫員工免費加班等罔顧勞工權益的狀況，顯然是違法行為，必須活用律師等專家的協助。可以嘗試向勞工團體等非營利機構諮詢。

對於違法情事，絕對不能用「大家都這樣，沒辦法啊！」的態度放棄努力，這一點很重要。日本是法治國家，無論在任何情形中都不能將違法行為正當化。

「和三年沒見的大學同學去喝一杯，結果包含我自己在內，大家都在抱怨工作。」（二十五歲 公業務）

忠犬小八型社畜

［特徵］

所謂「忠犬小八型社畜」就是深愛公司、強烈相信自己會和公司一起成長，對公司擁有高度忠誠心的社畜。

如果在以前，這種態度可能是日本上班族的完美典範，但現在已經不會有任何對等的回報了。大多數的狀況，都是以員工對公司的單相思畫下句點。

忠犬小八型社畜，因為對公司忠誠度過高，所以無法客觀地判斷公司的狀況。在公司業績惡化時，會比平時更加倍努力試圖挽救，但是沒藥醫的時候，怎麼樣都救不回來啊！這種時候明明應該換搭另一艘船求生，但忠犬小八型社畜就是做不到，只能和公司一起沉入大海。

忠犬小八型社畜不顧自己只不過是一介員工，堅持用「經營者的角度」看待工作。當員工和公司的利益有所衝突時，總是理所當然地站在對公司有利的一方行動。

忠犬小八型社畜，大部分都會和後面描述的殭屍型社畜合體。認為公司全體員工都應該像自己一樣，站在「經營者的角度」為公司鞠躬盡瘁，深信這是壯大公司最好的方式。

［處方籤］

暫且抽離「公司」，試著思考自己的人生吧！

「因為人事異動上司換了一個人之後，工作頓時變得驚人地流暢。」（三十歲 公務員）

寄生蟲型社畜

［特徵］

「寄生蟲型社畜」就是無論發生什麼事都要緊抓住公司不放的社畜。他們徹底依賴公司。工作能力沒有特別好，甚至對公司來說，其實很困擾。

他們擁有其他社畜沒有的「徹底利用公司！」的氣魄，但是利用的對象一旦倒閉，自己也跟著倒楣。若宿主死亡，寄生蟲也活不下去，剛好就跟這個類型一模一樣。

如果是公司能保證長期穩定經營的時代也就罷了，但現在這個時代，用這種方式生存風險很高。甚至可以說是近似賭博的行為。

［處方籤］

徹底巴著公司乍看之下很簡單，其實很辛苦。就算現在的工作很輕鬆，但也隨時可能被調到很累的部門。情況時時刻刻在轉變。接下來的時代，變化更加迅速。

遇到關鍵時刻，仍然只有「緊抓不放」這個選項，將會變得非常悽慘。反正都要緊抓不放了，就先確保最糟的時候有逃亡的退路再盡情巴著公司吧！

我建議趁公司沒問題的時候，學會一些在其他地方也能通用的專業技能。

「工作之後前輩給的第一個忠告是『用第一份薪水去買一個短時間也能睡著的好床』。」（二十四歲 顧問）

馬屁型社畜

［特徵］

「馬屁型社畜」就是拚命對上司和前輩阿諛奉承，盡全力保住自己公司內部職位的社畜。

保住公司內的職位，在過去終身僱用・年功給薪理所當然的社會中，是非常重要的能力。因為公司是一生中待最久的場所，所以曾經有不少人認為在公司出人頭地，就等於獲得一個成功人生。

然而，現在就算為了保住公司內的職位而努力，也不會有什麼好事發生。在上司或前輩身邊當馬屁精的能力，在某種層面上也不是不能說他善於待人處世，但組織或派系等先決條件一旦消失，就一點意義也沒有了啊！要是公司解散，什麼職位都毫無價值。

［處方籤］

為了脫離馬屁型社畜，必須從客觀了解自己的人才價值開始。

抽離現在公司的觀點，用更宏觀的角度來評估自己的能力吧。必須時時刻刻注意，自己離開這間公司之後能不能在其他地方混得下去？不要受公司立場與職位束縛，請針對專業能力與公司以外的人脈，重新審視自己的價值吧！

如果離開這間公司就活不下去的話，比起經營公司內部的人際關係，還不如把時間投資在提升自己的專業能力，如此一來，不但選項增多，未來也會比較輕鬆。

「前輩命令我『用當志工的心情』負責招待客戶。我想都沒想就馬上去搜尋志工的定義是什麼。」（二十八歲 商社員工）

殭屍型社畜

［特徵］

「殭屍型社畜」意指不只自己當社畜就好，沒把其他人也變成社畜就會不甘心的類型。

殭屍會傳播殭屍病毒，讓周遭的人也像自己一樣變成殭屍，而殭屍型社畜也會把自己的價值觀灌輸給非社畜的同事，把他們也變成像自己一樣的社畜。

殭屍型社畜對他人絕不寬容。如果自己免費加班，就要拖著別人也一起免費加班。如果有同事想準時回家，就會教訓對方：「大家都在忙，你一個人先回家都不會覺得不好意思嗎？」無法忍受在相同組織當中出現非社畜的人類，總之就是強制週遭的人也必須和自己一樣變成社畜。

支持殭屍型社畜的基本思想就是「我這麼辛苦，只有你這傢伙這麼輕鬆，不可原諒！」對他人絕不寬容，轉化為強迫他人接受自己價值觀的力量。

殭屍型社畜在社畜當中是非常麻煩的類型。

只要不強迫別人怎麼做，在某個層面上來說，選擇什麼樣的工作方式只能說是個人的自由，但殭屍型社畜卻會對周遭產生不好的影響。

被殭屍型社畜支配的組織非常悲慘。想要在這種組織中順利工作，只有自己也變成社畜或者逃走，除此之外沒有其他選項了。

［處方籤］

最需要的就是對他人寬容。

大多數的情況中，忌妒別人通常都會衰到自己。譬如責備別人準時回家，那自己想準時回家的時候當然也會被罵啊！一旦拿出「只有你一個，太狡猾了！」這種態度，可能當下會覺得很爽，但長期下來衰到自己的情形會比較多。

對他人絕不寬容、強迫他人接受自己價值觀，到頭來只是互相扯後腿而已。

書籍介紹

本文摘錄自《別扯工作意義，先交出我的加班費！》，新樂園出版

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作者：日野瑛太郎

譯者：涂紋凰

觀念不改變，一輩子當社畜！

「我打從進公司以來，沒有一天沒加班，準時回家根本就是都市傳說啊！」

「和三年沒見的大學同學去喝一杯，結果包含我自己在內，大家都在抱怨工作。」

聽到了，聽到了，廣大社畜的滿腹牢騷，作者日野瑛太郎都聽到了。

他針對勞資雙方立場不對等的職場環境，提出第一手觀察，並說明新鮮人是如何一步步變成完美社畜。

為什麼職場這麼鄉愿呢？加班為什麼這麼理所當然？

提高工作效率，不加班就準時回家的人反而沒有好評價，甚至被認為是「每天不加班準時回家的懶惰鬼」。

只要公司不停止用扭曲的評價方式——勞動時間愈長，表示這個人愈努力。用低產能工作的員工，只會多不會少。

扭曲的勞動環境，簡直是勞動犯罪的天堂

組織內瀰漫著「很難請特休」的氛圍。

強迫員工免費加班。

不能比老闆先走的潛規則，有事嗎？

服務業為了維持高品質服務，往往犧牲從業人員。

社畜的五大種類

1. 奴隸型社畜

像「奴隸」一樣被公司呼來喝去的社畜。

2. 忠犬小八型社畜

深愛公司、強烈相信自己會和公司一起成長，對公司擁有高度忠誠心的社畜。

不過，大多數的狀況，都是以員工對公司的單相思畫下句點。

3. 寄生蟲型社畜

無論發生什麼事都要緊抓住公司不放的社畜。他們擁有其他社畜沒有的「徹底利用公司！」的氣魄。

4. 馬屁型社畜

拚命對上司和前輩阿諛奉承，盡全力保住自己公司內部職位的社畜。

5. 殭屍型社畜

不只自己當社畜就好，沒把其他人也變成社畜就會不甘心的類型。見不得別人不是社畜。

擺脫社畜怎麼做？八大守則記起來

千萬別被「工作意義」束縛！ 只要覺得太辛苦任何時候都可以開溜 請保持「員工的角度」看待工作 不要執著於公司的人際關係 請把公司當作「客戶」 客觀掌握自己的勞動市場價值 盡量不要負債 重視自己的價值觀

Photo Credit: 新樂園出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九