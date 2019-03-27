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《別扯工作意義，先交出我的加班費！》：「社畜」的五種分類學，及其簡易處方籤
我們想讓你知道的是
聽到了，聽到了，廣大社畜的滿腹牢騷，作者日野瑛太郎都聽到了。他針對勞資雙方立場不對等的職場環境，提出第一手觀察，並說明新鮮人是如何一步步變成完美社畜。
文：日野瑛太郎
社畜的分類學
這本書將社畜定義為「無法將公司和自己分開思考的上班族」。
我們從這樣廣泛角度來思考社畜的意義，就會發現單是「社畜」這一個詞也分成很多種類型。因此，我想在這裡嘗試將社畜分類。
不止分類，我也把如何脫離社畜的簡易處方籤一併附上，請各位務必參考看看。
奴隸型社畜
［特徵］
「奴隸型社畜」如字面上所示，就是像「奴隸」一樣被公司呼來喝去的社畜。
被迫免費加班、請特休會遇到重重阻礙，在完全不顧慮勞基法的公司裡，被迫宛如奴隸般地工作。
奴隸型社畜之所以會像奴隸一樣被迫工作，大致有兩種情況。其一是因為有房貸或者要養家，就算想辭職也辭不了。其二是本來就不太知道勞工有哪些權利。
因為日本有很多認為「遵守勞動基準法的話，公司一定會倒」這種不要臉的經營者，所以就會有一些人，對於被當作奴隸使喚這件事，只能設想「工作本來就很辛苦，去哪一間公司都一樣」然後放棄抵抗。
［處方籤］
強迫員工免費加班等罔顧勞工權益的狀況，顯然是違法行為，必須活用律師等專家的協助。可以嘗試向勞工團體等非營利機構諮詢。
對於違法情事，絕對不能用「大家都這樣，沒辦法啊！」的態度放棄努力，這一點很重要。日本是法治國家，無論在任何情形中都不能將違法行為正當化。
「和三年沒見的大學同學去喝一杯，結果包含我自己在內，大家都在抱怨工作。」（二十五歲 公業務）
忠犬小八型社畜
［特徵］
所謂「忠犬小八型社畜」就是深愛公司、強烈相信自己會和公司一起成長，對公司擁有高度忠誠心的社畜。
如果在以前，這種態度可能是日本上班族的完美典範，但現在已經不會有任何對等的回報了。大多數的狀況，都是以員工對公司的單相思畫下句點。
忠犬小八型社畜，因為對公司忠誠度過高，所以無法客觀地判斷公司的狀況。在公司業績惡化時，會比平時更加倍努力試圖挽救，但是沒藥醫的時候，怎麼樣都救不回來啊！這種時候明明應該換搭另一艘船求生，但忠犬小八型社畜就是做不到，只能和公司一起沉入大海。
忠犬小八型社畜不顧自己只不過是一介員工，堅持用「經營者的角度」看待工作。當員工和公司的利益有所衝突時，總是理所當然地站在對公司有利的一方行動。
忠犬小八型社畜，大部分都會和後面描述的殭屍型社畜合體。認為公司全體員工都應該像自己一樣，站在「經營者的角度」為公司鞠躬盡瘁，深信這是壯大公司最好的方式。
［處方籤］
暫且抽離「公司」，試著思考自己的人生吧！
「因為人事異動上司換了一個人之後，工作頓時變得驚人地流暢。」（三十歲 公務員）
寄生蟲型社畜
［特徵］
「寄生蟲型社畜」就是無論發生什麼事都要緊抓住公司不放的社畜。他們徹底依賴公司。工作能力沒有特別好，甚至對公司來說，其實很困擾。
他們擁有其他社畜沒有的「徹底利用公司！」的氣魄，但是利用的對象一旦倒閉，自己也跟著倒楣。若宿主死亡，寄生蟲也活不下去，剛好就跟這個類型一模一樣。
如果是公司能保證長期穩定經營的時代也就罷了，但現在這個時代，用這種方式生存風險很高。甚至可以說是近似賭博的行為。
［處方籤］
徹底巴著公司乍看之下很簡單，其實很辛苦。就算現在的工作很輕鬆，但也隨時可能被調到很累的部門。情況時時刻刻在轉變。接下來的時代，變化更加迅速。
遇到關鍵時刻，仍然只有「緊抓不放」這個選項，將會變得非常悽慘。反正都要緊抓不放了，就先確保最糟的時候有逃亡的退路再盡情巴著公司吧！
我建議趁公司沒問題的時候，學會一些在其他地方也能通用的專業技能。
「工作之後前輩給的第一個忠告是『用第一份薪水去買一個短時間也能睡著的好床』。」（二十四歲 顧問）
馬屁型社畜
［特徵］
「馬屁型社畜」就是拚命對上司和前輩阿諛奉承，盡全力保住自己公司內部職位的社畜。
保住公司內的職位，在過去終身僱用・年功給薪理所當然的社會中，是非常重要的能力。因為公司是一生中待最久的場所，所以曾經有不少人認為在公司出人頭地，就等於獲得一個成功人生。
然而，現在就算為了保住公司內的職位而努力，也不會有什麼好事發生。在上司或前輩身邊當馬屁精的能力，在某種層面上也不是不能說他善於待人處世，但組織或派系等先決條件一旦消失，就一點意義也沒有了啊！要是公司解散，什麼職位都毫無價值。
［處方籤］
為了脫離馬屁型社畜，必須從客觀了解自己的人才價值開始。
抽離現在公司的觀點，用更宏觀的角度來評估自己的能力吧。必須時時刻刻注意，自己離開這間公司之後能不能在其他地方混得下去？不要受公司立場與職位束縛，請針對專業能力與公司以外的人脈，重新審視自己的價值吧！
如果離開這間公司就活不下去的話，比起經營公司內部的人際關係，還不如把時間投資在提升自己的專業能力，如此一來，不但選項增多，未來也會比較輕鬆。
「前輩命令我『用當志工的心情』負責招待客戶。我想都沒想就馬上去搜尋志工的定義是什麼。」（二十八歲 商社員工）
殭屍型社畜
［特徵］
「殭屍型社畜」意指不只自己當社畜就好，沒把其他人也變成社畜就會不甘心的類型。
殭屍會傳播殭屍病毒，讓周遭的人也像自己一樣變成殭屍，而殭屍型社畜也會把自己的價值觀灌輸給非社畜的同事，把他們也變成像自己一樣的社畜。
殭屍型社畜對他人絕不寬容。如果自己免費加班，就要拖著別人也一起免費加班。如果有同事想準時回家，就會教訓對方：「大家都在忙，你一個人先回家都不會覺得不好意思嗎？」無法忍受在相同組織當中出現非社畜的人類，總之就是強制週遭的人也必須和自己一樣變成社畜。
支持殭屍型社畜的基本思想就是「我這麼辛苦，只有你這傢伙這麼輕鬆，不可原諒！」對他人絕不寬容，轉化為強迫他人接受自己價值觀的力量。
殭屍型社畜在社畜當中是非常麻煩的類型。
只要不強迫別人怎麼做，在某個層面上來說，選擇什麼樣的工作方式只能說是個人的自由，但殭屍型社畜卻會對周遭產生不好的影響。
被殭屍型社畜支配的組織非常悲慘。想要在這種組織中順利工作，只有自己也變成社畜或者逃走，除此之外沒有其他選項了。
［處方籤］
最需要的就是對他人寬容。
大多數的情況中，忌妒別人通常都會衰到自己。譬如責備別人準時回家，那自己想準時回家的時候當然也會被罵啊！一旦拿出「只有你一個，太狡猾了！」這種態度，可能當下會覺得很爽，但長期下來衰到自己的情形會比較多。
對他人絕不寬容、強迫他人接受自己價值觀，到頭來只是互相扯後腿而已。
書籍介紹
本文摘錄自《別扯工作意義，先交出我的加班費！》，新樂園出版
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作者：日野瑛太郎
譯者：涂紋凰
觀念不改變，一輩子當社畜！
「我打從進公司以來，沒有一天沒加班，準時回家根本就是都市傳說啊！」
「和三年沒見的大學同學去喝一杯，結果包含我自己在內，大家都在抱怨工作。」
聽到了，聽到了，廣大社畜的滿腹牢騷，作者日野瑛太郎都聽到了。
他針對勞資雙方立場不對等的職場環境，提出第一手觀察，並說明新鮮人是如何一步步變成完美社畜。
為什麼職場這麼鄉愿呢？加班為什麼這麼理所當然？
提高工作效率，不加班就準時回家的人反而沒有好評價，甚至被認為是「每天不加班準時回家的懶惰鬼」。
只要公司不停止用扭曲的評價方式——勞動時間愈長，表示這個人愈努力。用低產能工作的員工，只會多不會少。
扭曲的勞動環境，簡直是勞動犯罪的天堂
- 組織內瀰漫著「很難請特休」的氛圍。
- 強迫員工免費加班。
- 不能比老闆先走的潛規則，有事嗎？
- 服務業為了維持高品質服務，往往犧牲從業人員。
社畜的五大種類
1. 奴隸型社畜
像「奴隸」一樣被公司呼來喝去的社畜。
2. 忠犬小八型社畜
深愛公司、強烈相信自己會和公司一起成長，對公司擁有高度忠誠心的社畜。
不過，大多數的狀況，都是以員工對公司的單相思畫下句點。
3. 寄生蟲型社畜
無論發生什麼事都要緊抓住公司不放的社畜。他們擁有其他社畜沒有的「徹底利用公司！」的氣魄。
4. 馬屁型社畜
拚命對上司和前輩阿諛奉承，盡全力保住自己公司內部職位的社畜。
5. 殭屍型社畜
不只自己當社畜就好，沒把其他人也變成社畜就會不甘心的類型。見不得別人不是社畜。
擺脫社畜怎麼做？八大守則記起來
- 千萬別被「工作意義」束縛！
- 只要覺得太辛苦任何時候都可以開溜
- 請保持「員工的角度」看待工作
- 不要執著於公司的人際關係
- 請把公司當作「客戶」
- 客觀掌握自己的勞動市場價值
- 盡量不要負債
- 重視自己的價值觀
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九