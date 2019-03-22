【2019年大港開唱】早鳥、鐵鳥，眾鳥雲集，朝聖大團也該來看點小團

2019年的大港開唱即將開始（3/25-26），今年創下最早門票完售紀錄，在完整表演名單公開的兩天門票就售罄。除了各項周邊活動的發布，近日內大港官方臉書也開始各種換票宣傳，就怕去年換票大排長龍的狀況又再度發生。

值得注意的是，盡管這幾年獨立音樂聽眾擴散、聲勢高漲，但比起主流、商業的娛樂產業，在人數上仍然是小眾，為何大港能夠創下這樣過人的成績。觀察這幾年大港的發展，就能發現因為大港不僅僅將眼光放在小眾的獨立音樂族群。

在大港，不管你屬於怎麼樣的社群，都能找到屬於你的位置。

給朝聖者：結構完整的祭典盛事

大港開唱無疑是一場盛事，一場已經為期11年的大典。在各層次上都已經是相當成熟的展現，表演類型的多元，指標性的存在，獨樹一格的表演空間－各式音樂空間、貨櫃、大船、遊艇、穿過橋才能到的最大舞台。大港開唱上是一場驗收，在這一年又有多少樂團推出新的創作走出新的風格。

大港開唱也是一個開始，在大團之間也該去看點小團，那種草創的熱情，那種剛開始的莽氣，往往不小心就被圈粉了。手上的手環是一個紀念，紀念獨立音樂的發展歷史又前進了一點，而你離這裡的熱血又更進了一些。摘下手環之後，期待你再帶著那樣的熱情去接近各種不同的音樂空間。

給黏著度最高的獨立樂迷：大團雲集與老團出現

對於已經是指標性音樂祭的大港開唱，獨立樂迷自然有不能不到的黏著度，這些人是所謂的早鳥、鐵鳥。這樣型態的樂迷有兩種，一種是朝聖型態，在兩天之內一口氣看到許多樂團，並看到一定要到音樂祭現場才能看到，別於聽音樂或Live House的特殊演出。一種則是同學會心態，大港開唱至今已經是第11屆，許多人從學生聽到結婚生子，每年就是在這場音樂祭中相見。像這樣的族群，光景消逝這樣停工已久難得有表演的樂團，就能成為他們懷舊話當年的好場合。

給新鮮人：給表演藝術的嘗試

除了大港女神會找許多主流女歌手和獨立樂團軋歌，大港開唱近年來更是找一些極具話題性的表演者，例如去年邀請上班不要看的阿傑造成旋風。今年找的是長青藝人黃子佼與新科議員邱威傑（呱吉），吸引不同族群的人前來大港開唱。除了讓大港開唱的整體內容更加豐富，更吸引了許多其他的族群加入大港開唱，更成為其他音樂祭陸續效的節目。

給憤青文青覺青知青就算是左膠：議題攤位

社會議題一直是許多獨立樂團創作的核心關懷，社會議題的社群和樂迷也往往重疊，因此每年的NGO議題攤位也是熱門景點。也有許多議題組織會在這裡發送相關的文宣或是宣傳品。在大港，耳朵可以聽的不只是音樂，也可以聆聽並認識這塊土地的許多議題與問題。本年度也加入了高雄的在地導覽，別再說高雄又老又窮！穿透媒體與謊言，自己來認識這塊熱情的土地。

就只想放鬆啊：美食與大港湯牡熊

沒有目的的來也可以，沒有任何動機就是來大港開唱最好的動機之一。大港有許多的特色活動，每年都比上一年更北爛的大港湯牡熊，從空氣吉他、金屬大風吹到大頭貼機。今年也別忘了去荒謬一波，看看可以有多尷尬！

美食攤位也不是亂選，財大氣粗的烤肉攤位是一訂有的，嬌聲嬌氣的酒促走過來不管賣什麼都給我來一點，以及各式小農、手做特色攤位。大港今年也推出鹽埕區美食巡禮湯匙料理！同時大港位處的駁二，更是海港、貨櫃、文創園區、博物館的知名觀光景點。歡迎腦袋空空的來，肚子飽飽的回去。

那幾天我在大港

這樣的大港開唱沒有理由不來，甚至沒有理由就是最好的理由。就算真的沒有買到門票，大港開唱從第一屆開始就有免費舞台的演出，小團一樣有很好的表演。只聽大團從來不是獨立樂迷會做的事情！加上旁邊有許多波希米亞風格般的小攤位，你就是能找到一個舒服的位子好好放鬆。

當別人問起你這個周末在幹嘛，就跟他說「那幾天我在大港」吧！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航