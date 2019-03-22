北市1280月票屆滿一週年，市政的大劫難即將臨頭

文：林柏勛（樹黨）

2019年4月16日是很重要的日子，身為台北市民的你知道是什麼日子嗎？沒關係，因為連台北市政府也未必記得，不信記者打電話去問（誤）。台北市政府就像是忘記情人節的負心漢，只管到手了不顧感情的維持，當市長在3月評論國際「親美友中」戰略時，卻不知道市政的大劫難即將臨頭。

4月16日，是的公共運輸1280月票政策的一週年，施行之初來得突然，沒有預先編列預算，於是用停管基金的5億來支付，2019年將要滿一週年，年度編列是9億。還好台北市議會還有良心，1280政策施行半年的時候，有議員對政策健檢，卻發現運量只增加不到2%，於是在交通局長也在議事殿堂時半推半就，決定增長未滿3%，將不得支用補助款。

但是這個議員不久之後就離開市議會了。設身處地想想，如果今天這個當初被說「買票政策」的1280月票，如果2019年因為運量沒有達標而被取消，這會是多麽大的一個政策影響，不就是讓政府「坐實」了當初的買票政策的指控嗎？所以台北市政府一定是想方設法去優化台北市公車吧？沒錯吧！

可是，台北市幹了什麼事？台北市印製了十萬本「精美印製」的公車路線手冊，台北市還提高機車停車格費率，沒收費的格子增加收費，台北市想要增加「推力」，說直白一點就是要「逼」市民去搭公車、捷運。

捷運不擔心，她的運量持續增長，而且明亮、乾淨、有取締車廂不得飲食的捷運，但銜接捷運系統的公車，就像是棉襖裡沒有棉花，反而被塞芒草的養子，2019年的公車搭乘體驗，依舊是不及格，而且可以說是非常危險的交通工具。

公車系統的問題出在哪裡？有一百個問題，但絕對不是費用的問題。

話雖如此，台北市政府不顧眾人反對，硬要用一個簡單的金額補貼，解決複雜的運量問題，就像是難吃的餐廳不改菜色只知道要減價。台北市公車花大錢買了「高科技低底盤公車」，但是從不緊靠月台，根本無用白花錢了。

而且，這高科技遇到兩種人就馬上失效，一種人是違規停在公車站的汽車駕駛，另外一種人是懶惰的公車司機。問題昭然若揭，但一來公車營運公司，甚至是主管幾關公運處睜一隻眼閉一隻眼，二來道路維持的警察執法機關也是鬆散。公車一但無法靠近月台讓乘客上下車，會讓車道直接少掉一條，車流馬上梗塞。乘客要冒險走到馬路上搭車，冒著鑽車被撞擊的風險，而且依據《道路交通安全規則》第111條規定﹝略以﹞:「……，臨時停車時，應依車輛順行方向緊靠道路右側，但單行道應緊靠路邊停車。其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾六十公分，但大型車不得逾一公尺。」

明顯違法。但這根本是無用的裝飾法律，因為沒有人執法。

使用者體驗這麼差，怎麼會增加運量？

還記得電影《破壞之王》的何金銀怎麼打敗斷水流大師兄的嗎？就是靠一個字「鎖」，還為了要練習，把自己鎖在高速行駛的貨車上，最終變態的打敗了斷水流大師兄，獲得阿莉的愛情。台北市敬老卡讓長輩用點數搭乘公車，鼓勵長輩搭乘，但台北市的公車急煞，猛起步，在人還沒有站好坐好的時機就狠狠的加速度，於是長輩在公車上的傷害居高不下，一年可以有200個人在公車上跌倒，但公運處只會用「緊急避險」來做為藉口，更在公車上瘋狂增加握把，但瑞凡，握把要先握好站好，才有用好嗎？任何加速度期間都不應該有任何移動，但是公車像是F1賽車進站，不知道在趕什麼？

勞動條件這麼差，開車怎麼會好？

公車很趕，是因為勞動條件以及規範不健全，業者必須付極大的資任，沒有監督的主管機關也是該負責任，而且2016年，勞基法修法後，台北市到現在都還沒有付給司機加班費。跑幾趟不應該視為一個考核標準，安全的優先順序例如跌倒率，優先次序應該是更前面，甚至柯文哲本人都「差點」跌倒，但他說好險他是比較聰明的老人所以沒事。筆者配掛運動用攝影機搭乘公車，紀錄公車的各種違法樣態，打開G力紀錄功能，可以測得甚至飆破2G的離心力！這居然是台北市的公車，真的讓我大吃一驚，而且我們的長輩就是在這樣的搭乘環境下移動的！

再說一次，任何加速度中，所有人都不應該也不可以移動！簡稱「依桿禁動」，早知道何金銀搭乘台北市公車練功就好了，何必去租貨車。

公車缺失舉不完：過站不停、車體是262但內裝是299路線毫無262任何告示、同一站名同一側距離超級遠、後門車門夾人、不先下後上司機員也不勸導，車上出現小蟑螂、數位動態顯示的倒數到站資訊不準確、公車不減速進站月台積水噴乘客、專用道月台太短導致明明紅燈了但是無法下車、數字改幹線、幹線改數字，最後再把數字拿掉換成中文字....太多複雜問題全部「無視」，只用1280大法，難道是用1280當作聲東擊西的遮羞布嗎？

最近小黃議題跟UBER吵得震天尬響，但，公車站停靠的計程車還是不動如山，正是那杜甫八陣圖的「江流石不轉」，真的沒有在怕，既然你敢停，我就敢公開！警察執法在哪裡？說好的重罰呢？實務上的警察卻是不積極，也許是因為沒有工會使然，但卻又另一方面對於民眾的檢舉百般刁難，今年年初通過拒絕匿名檢舉的新法，但在台北市「單一陳情」平台上，鼓起勇氣願意露出自己真實資料、姓名勾選「我願意提供資料給承辦單位」，卻又被警察說「匿名」無法受理，此時過了7天，承辦警員明明有民眾電話又不致電種種情事不勝枚舉。

以上所述，在在都表現了台北市政府的優化公車決心，就是沒有決心，看看信義區威秀商圈，台北市政府的「天子腳下」違法停靠公車站的情形，依舊在2019年的每個早上晚上發生，無人聞問。好像台北市最弱勢種族就是公車族，路權階級最低。

4月，如果9億不得支用，將嚴重衝擊柯文哲市政成績單，衝擊當初連柯文哲自己一度說是買票，但後來改口說「福利政策」的政策，尤其是很多無法搭轎車、買不起車的通勤族的衝擊會是更大，以此推論，任何阻檔運量的都是讓1280月票終結的幫兇，所以每一台停在公車站的汽車機車，不取締的警察，都是讓1280月票政策無法靠邊的主要原因，導致運量低落，更進一步影響柯文哲的聲勢。

要改變公車系統的弊病，要先知道公車問題在哪裡，建議公運處跟公車使用者對話，開公聽會、研討會，不要再讓沒有搭過公車的人來做決策了！那些有車階級他們根本「不在乎你在乎的事」，對話、溝通、透明政府，拒絕上對下的菁英施政，讓公車系統優化，才有機會讓柯文哲解開四月16日的極大民生危機，解開跨越意識形態的政治震撼彈。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航