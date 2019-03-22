美國送的兩顆外交彩蛋，給了蔡英文力保太平洋友邦的最佳合作舞台

2019年3月18日，美國駐巴布亞紐幾內亞大使館的臉書刊出兩張看似無奇的照片，照片中幾位穿著南島風夏威夷衫的男子們站在風景宜人的小山丘上。照片說明很簡單：

國安會資深主任Matt Pottinger在索羅門群島與我們相互的友邦及夥伴為了一個自由且開放的印太一起努力。

National Security Council Senior Director, Matt Pottinger in the Solomon Islands working with our mutual allies and partners for a free and open Indo-Pacific.

沒注意看，這則臉書貼文還真是平淡無奇。但仔細一瞧，這則新聞藏著兩顆彩蛋。

第一顆彩蛋跟台灣有關，因為台灣的外交部政務次長徐斯儉赫然站在裡面，也就是說，美國白宮國安會負責亞洲事務的資深主任與台灣的外交次長同框，而且地點在台灣的南太友邦索羅門群島共和國。

臉書提到友邦跟夥伴，台美既然沒有邦交，那「夥伴」一詞指的就是台灣。這究竟是釋放什麼訊息？在美國駐巴紐大使館臉書公開貼文之後，台灣的媒體以及外交部臉書也紛紛轉載。

但第二顆彩蛋，卻沒有任何一家台灣的媒體注意到。陪著Matt Pottinger訪問索羅門群島的，除了台灣的外交政務次長外，還有一位美國白宮新國安成員，他叫做Alexander Gray。美國國安會最近新成立了一個負責大洋洲及印太安全的主任職位，上任的正是這位Gray老兄。

印太戰略是川普政府的核心外交政策，瞄準的正是中國這個對手。長期以來，大洋洲並非美國的優先外交重心，但隨著印太戰略的出爐，川普的國安團隊開始調整並增加在大洋洲的重心。

在Alexander Gray新職位之前，美國國安會從未有專責負責太平洋國家業務的職位（Matt Pottinger負責的是亞洲），大洋洲業務向來就是其他單位兼轄。為了確實執行印太安全戰略，白宮國安會重新調整組織架構，並首創負責大洋洲及印太安全的主任（Director for Oceania and Indo-Pacific Security）。

回過頭看美國駐巴紐大使館臉書這則貼文，實在有趣。首先，美國在索羅門群島並未設大使館，所以Pottinger是專門飛過去跟台灣外交官員見面，他們站在索羅門群島的小山丘上談論印太安全，對手還能有誰？當然就是中國。

川普國安團隊對大洋洲國家的提高重視，恰恰給了台灣力保太平洋六友邦（請注意，不要再說「南太六友邦」了，因為帛琉位於北緯7到9度，屬於北太平洋）一個最佳的合作舞台，看戲的觀眾（也就是中國）想必看得不是滋味。

Photo Credit:Reuters/達志影像

除了重整國安會組織架構並新設專責大洋洲業務的主任一職之外，其實國務卿龐畢歐（Mike Pompeo）在今年2月19日就已經釋放出不尋常的訊息。

龐畢歐在密克羅尼西亞總統高峰會（Micronesia Presidents’ Summit）的書面演說中（請注意，是書面演說，龐畢歐本人並沒有飛去帛琉出席這個峰會，許多台灣媒體引用這段時寫「龐畢歐出席峰會」是不準確的寫法），罕見高調大篇幅提及台灣，稱台灣是個可信賴的夥伴（有興趣的朋友可以參考我之前的分析）。

咦？可信賴的夥伴（a reliable partner）一詞怎麼聽起來很耳熟？沒錯，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen）在3月19日走進了中華民國外交部，跟時常「撿到槍」的外交部長吳釗燮共同召開記者會，宣布台美成立「印太民主治理諮商」（Indo-Pacific Democratic Governance Consultation）機制，酈英傑處長在記者會上用中文清清楚楚地說：

台灣是美國在推動自由且開放的印太地區方面最好的夥伴。

講到這，讓我們稍微整理一下。

川普國安團隊最近在三個不同場合用三種非傳統（unconventional）的方式將台灣的戰略重要性放在印太戰略下。這三次，美國都稱台灣為partner。

這三個場合是：帛琉、索羅門群島、台北。

而三個非傳統的方式是：國務卿用書面演說的方式在原本不該提到台灣的「密克羅尼西亞總統峰會」上高調提及台灣；國安會資深主任專程飛到索羅門群島跟台灣的外交次長會晤，事後還主動發臉書照片；AIT/T處長主動提議並走進台灣外交部召開記者會。

美國政府這些不尋常動作，中共看在眼裡，台灣的邦交國當然也看在眼裡。

今天（3月21日），「辣台妹」蔡英文總統就要飛去大洋洲展開「海洋民主」訪問。台灣跟中國的外交戰，正在大洋洲的藍色海洋上不帶煙硝地上演著，而川普國安團隊以印太安全戰略之名，正不疾不徐出手參戰。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航