《科學脫魯法》：要你喜歡你自己，根本沒有演化上的好理由

文：艾美・奧康（Amy Alkon）

要你喜歡你自己，根本沒有演化上的好理由

關於自尊，把過去所有你知道的都丟掉。

長久以來，心理學家把自尊定義為你對自我價值的整體評估。基本上就是說，你覺得自己多好或多壞。

這個定義造就了自尊產業，產業又造就了書籍、研討會、分數膨脹、有參加就有獎，以及個人主題曲，例如「我很特別」（歌詞配著「兩隻老虎」的曲調來唱）。然而，無數人跌跌撞撞撲上這條自尊心裝配線，還是覺得自己和以前一樣爛。

所有人都被告知要努力做到「我喜歡我自己」，大家都說，這是我們得到幸福的第一要務。但是，其實它沒有什麼功能上的意義。

大多數心理學研究人員以及治療師，都沒有去問演化心理學拋出的問題「為什麼？」：你喜歡你自己，為什麼有演化上的優勢？就因為你光坐在那裡說「我很棒！來親親我尊貴的手！」嗎？

真正幫助我們的遠祖生存下來並交配繁衍的原因，是因為其他人喜歡他們——意思是尊敬他們，也許想和他們性交，而且想把一塊多餘的肉分享給他們。

當然，有一個說法是感覺有自信心，有助於讓別人相信你是有價值的，不管你的目的是什麼。而且，確實有些沒自信的人會裝得很有自信，還有一些人，嗯，該怎麼說呢，這些人看待自己有點太寬宏大量。可能因為這樣，他們從別人的眼光中又多獲得一點信心，至少在其他人發現真相之前。

但是，自信和自尊不一樣。真正的自信並非只是一種感覺，而且是由行為驅動的。自信，是你根據過往表現預測在某些情況下你會怎麽做、你會感覺怎樣，並且據此行動。換句話說，「我可以」這種自信的感覺，沒有辦法假裝。另一方面，鼓吹自尊的人一直說，我們需要的就是「我喜歡我自己！」，這種念頭無根無據，和自信非常不一樣。

然而更瘋狂的是，自尊產業的教條說，如果你在乎別人怎麼看你，就表示你在心理上是個壞掉的玩具。

再說一次，我們人類本來就會非常在乎別人怎麼看我們，這是演化而來的，我們是因為這樣才能生存下來。

自尊真的應該改名為「人家怎麼看我」

壞心眼女生之海牙國際法庭，也就是所謂的初中，即使你畢業了還是沒有結束。

人類就和雞一樣，啄來啄去，而且是有順序的，也就是有社會階級，我們不間斷的排序再排序，排列某個特定團體中每一個人和其他人的關係。而且，遠古祖先的生活環境沒有汽車旅館和便利商店，他們需要生活在一個團體裡才能持續得到保護，所以對他們來說，怎樣融入團體很重要，這可以讓他們對自己的社會地位做出任何必要的修復或調整。

人類學家傑若姆・巴考（Jerome Barkow）著眼於這一點，他觀察到我們人類似乎有一套內部監控系統來告訴我們，和同伴在一起時該站在哪裡才對。巴考的結論是，這個監控系統是透過我們支配與威望的程度，來追蹤我們的社會位階。

支配，是讓人產生恐懼感的事（「我可以踢你的屁股喔」），是保持在上位的殘忍方式。文化人類學家喬瑟夫・韓瑞屈（Joseph Henrich）形容支配是要別人強迫服從，在非人類社會中比較能發現這種因子，但也會出現在人類社會裡，例如遊戲場霸凌、監獄、市街幫派，以及酒吧打架。不過，人類的社會位階和威望比較有關，也就是說，你必須贏得別人的服從——服從某人不是經由強迫，而是出於敬佩讚賞其聰明才智、樂善好施，甚至外表好看等等。

無論是經由支配或威望，人類通常傾向於在社會位置的階梯往上爬。但是，巴考表示，往上爬這種驅力並不是「單一的人類動機」，而且也不是對我們所有人都有相同的影響力，甚至在個人的一生中，其影響力也不會一直持續。

我們所有人一生當中一直都需要的感受，其實是歸屬感。巴考認為，人類會不時監測社會階層中的支配與威望程度，社會心理學家馬克・利瑞（Mark Leary）則擴展這個概念，他認為，我們有一套內在追蹤系統，讓我們密切觀察「其他人接受及排拒我們的程度」。

為了命名這套接納／排斥的追蹤系統，利瑞使用了前綴詞「社會的」（socio-，這個詞表示「和社會有關」），字尾則接上「測量計」（meter），發明出「社會測量計」（sociometer）一詞。不過，這個詞聽起來比較像社會科學家專用的直腸溫度計，不太像用來定出你未來幸福程度的東西，所以我們還是把這個社會監測玩意兒還原稱為：接納－排拒測量計（accepto-rejecto-meter）。

這個接納－排拒測量計基本上是一個指標工具，能夠測量出其他人覺得我們是被管的還是管人的，方法是監看社會環境中跟我們立足地位有關的暗示。這個測量計對負面暗示特別敏感，例如冷漠、厭惡、拒絕，這些都能指出其他人對我們的接受度可能變弱了。

不過，監測別人怎麼看待我們，只是整個過程的第一個部分。接納－排拒測量計接收到的資訊會引起我們的情緒——我們對自己的感覺是正面或負面，亦即人們長久以來所謂的「自尊」。當然，如果你認為周遭的人喜歡你、欣賞你，你會感覺良好；若你感覺到他們把你放逐到「遜咖村」，你會覺得很糟。

你的這些感覺不是用來裝飾而已，你的感覺具有很重要的目的：促使你採取行動，對你的社會地位做一些修補；如果你表現很好，那就會鼓勵你繼續保持下去。

再說一次，這些長久以來被稱為「自尊」的感覺，是社會監測過程的結果，它只是整個過程的一部分而已。說到底，自尊是一個由情緒驅動的行為導航系統，很可能是避免我們被踢出社交小島而演化來的。

簡單來說，自尊是我們感知到別人怎麼看待我們，而這一點會引發我們對自己的感受，因而讓我們產生動機去試著修補或維持我們的社會地位。

把上述這些解釋列成步驟，你就可以看到自尊包含三個部分：

有一個暗示告訴我們，我們在社交方面表現如何。 我們的情緒因為這個資訊而湧現。 我們採取了由情緒驅使的行動，以求融入得更好，或是繼續保持在本來的地位。

暗示－情緒－行動，整套過程可能是這樣展現的：

暗示 ：我注意到你對我的態度輕蔑。

：我注意到你對我的態度輕蔑。 情緒 ：你對我輕蔑，我感覺很糟。

：你對我輕蔑，我感覺很糟。 行為：我聞聞腋下，確認除臭劑沒有提早退休。

自尊基本上是自我的家戶保全系統

既然你了解自尊實際上是怎麼運作的，那麼某些文章建議你改變看待自己的方式，例如「提升自尊的十個方法！」，你就知道這種文章有多麽白癡了。因為，問題不在於你覺得自己怎麼樣；這只是你對你的社交成績單的反應，就在監測及修正社會地位三部曲系統的中途點而已。

基於這一點，再加上演化上的理由，演化心理學家李・柯派翠克（Lee Kirkpatrick）及布魯斯・艾里斯（Bruce Ellis）指出，低自尊其實不是一件「壞事」，而高自尊也不是什麼「好事」。你的自尊高低程度是「有適應性的」，意思是說它是一種反應，就像有竊賊打破窗戶時，家戶保安警示系統會啟動，促使你做出一些行為，以免被綁在椅子上拷打逼問保險箱的密碼。

換句話說，按照柯派翠克和艾里斯的解釋，只幫助人自我感覺良好，只是「治標不治本」。沒錯，過去幾十年來，治療師所給的無數建議，其高超之處在於「勸告駕駛人在汽車過熱時要感覺良好，而不是建議他們停下來給散熱器加點水」。

自尊是個監測系統，這就表示你不會永遠是爛咖

自尊應該改名為「人家怎麼看待我」，這表示每個人都有希望爬出社交上的垃圾堆。

和無數治療師給的建議相反，這不需要花好幾年的時間做心靈柔軟操。想要停止社交排拒的傷痛，需要的是改變其他人看待你的方式，要讓他們不再把你視為魯蛇。你只要做出不同的行為，也就是說，行為舉止就像那些被別人尊崇的人一樣。

最棒的是，你的新行為會讓別人喜歡你，甚至尊敬你，這會從他們如何對待你反映出來。於是你會觀察到別人對自己變得比較好，然後你就會對自我感覺比較好，這又會加強你繼續採取這些新的行為。

在其中發揮作用的還包含「一起被激發的神經元會連結在一起」，你重複進行的行為會變得更自動化。因此，你在一段時間內重複多次的新行為，將會變得更像你自己的行為。到了某個時候，你不必再刻意想起，你做出來的行為就是那些新行為，因為那已經變成你了。

所以，當然啦，用約翰・羅頓（Johnny Rotten）的話來說，現在「你有麻煩了，麻煩就是你。」不過，你也有解決方法，解方也是你。

相關書摘 ►《科學脫魯法》：應該叫它「沒有力」——意志力的可悲現實

書籍介紹

本文摘錄自《科學脫魯法：贏回你的主控權，活得有種，打造理想人生！》，新樂園出版

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作者：艾美・奧康（Amy Alkon）

譯者：林麗雪

魯蛇不是命中注定

用行為來改變大腦，活出最棒的人生！

一個人做了什麼，就定義這個人是誰，成功者就有成功者的樣子和思維。

現在就做「有科學根據的建議事項」，人生開始進化！

如果你有以下狀況：

因為怕別人討厭，所以不敢說不。

靠著不斷付出換取友誼，逃脫不了工具人宿命。

新年的願望是完成前年、去年的願望？

靠著意志力減肥老是失敗？

老是覺得自己不好，總是鞭打自己的錯誤。

快聽聽忠告女神艾美・奧康實證有效的脫魯建議。

以前，她是好用的工具人，現在的她，活出自信且滿意的人生。究竟是什麼力量讓她脫胎換骨，展開新生？

作者艾美從小就是魯蛇，她總是一直討好別人來交換友誼，不敢說不，也一直不敢表達真實的感受，總是委屈自己的她，在人際關係上卑微如塵土，曾經她以為自己永遠是魯蛇，直到有一天，她因為搬家找不到幫手，在紐約市的傾盆大雨中了悟：自己連一個真正的朋友都沒有。

她驚覺，習慣自己是魯蛇的念頭和行為，導致身邊的人都當她是魯蛇。

她開始不再像隻搖尾乞憐的狗，開始說不，行為舉止開始像個有尊嚴的人，身邊的人對她的態度開始改變。她有了真正的朋友、愛她的男友，自信的人生。

你本來就有能力，只是沒有發揮而已

艾美在重生的過程中，發現了重要的關鍵字：體現認知。

你是什麼樣的人，不只是你怎麼思考，還包括了言行舉止，因此只要持續改變行為，就能轉換你對自我的感受、別人看你或對待你的方式。

本書以行為科學為基礎，援引學術期刊和教科書，以微妙精細的手法，引介認知神經科學及人類演化學，並加上作者令人捧腹大笑的經歷，教你如何改變自己的舊習，蛻變為最好的自己。

Photo Credit: 新樂園出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九