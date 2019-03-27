《科學脫魯法》：應該叫它「沒有力」——意志力的可悲現實

文：艾美・奧康（Amy Alkon）

應該叫它「沒有力」——意志力的可悲現實

最好的意圖常常一點屁用也沒有。

舉例來說，如果有誰很懂大啖含糖碳水化合物的危害，那就是我的朋友麥克・伊德斯（Mike Eades）。

伊德斯的正式名號是麥克・伊德斯醫師。他和妻子瑪麗丹・伊德斯醫師兩人是飲食醫療的先鋒，我在第七章提過他們對於養成新習慣的建議。一九八〇年代，他們開始建議病人吃低醣飲食，當時的一般觀念是，如果吃進一丁點菲力牛排，可能會立刻心臟病發作。

但是伊德斯醫師夫婦始終明白，問題出在碳水化合物，這包括糖、麵粉、含澱粉量高的蔬菜例如馬鈴薯，甚至是蘋果汁。碳水化合物促使胰島素分泌，進而造成脂肪堆積，並且導致一大堆健康問題。

當然，作為飲食治療醫生，有時候就要扮演行為大師，伊德斯醫師夫婦在他們合著的低醣飲食《紐約時報》暢銷書《高蛋白質飲食完全手冊》（Protein Power）中，針對抑制吃的衝動，分享了這個妙方：

「可惜，甜食吃了一個之後，通常會想吃第二個，而且不健康的吃糖嗜好會延續終身。好消息是，如果不理會這種誘惑，渴望會很快消失。試試看，等個十分鐘，然後重新考慮一下。」

很聰明吧？了解到這種不舒服的感覺會過去，就等這種感覺過去，這種方法對我有效。曾經有毒癮、酒癮、性成癮的艾美・崔絲納，也用這個方法來保持神智清醒及行為不脫軌。

有一天，麥克在他的部落格上抱怨，瑪麗丹向一個募款的孩子買了一盒巧克力：「為什麼她不乾脆給那個孩子五美元，然後說『糖果你留著』，我真不明白。」

瑪麗丹把那盒巧克力放在抽屜裡，麥克很少用那個抽屜，那盒巧克力就待在那裡好幾個月。

瑪麗丹很會做菜，有一晚的晚餐她做了肋排。麥克寫道，用完晚餐之後他覺得「吃飽了而且滿足」，但是「不曉得為什麼，我知道那些糖果就在那裡」，這個念頭開始盤據在他腦中。

還好他可以採用自己的建議，等待這股渴望過去。

但是麥克承認：「我打開了盒子，盡快吞下五、六片巧克力。」

滿口廢話的小引擎

我們經常很軟弱，不管是面對欺負人的同事，或是向你招手的巧克力。

意志力是會被擊垮的，麥克・伊德斯就是絕佳的例子。雖然我們可以竊笑連專家也做不到自己的建議，但這不是我提出這個例子的原因。軟弱的懶人經常被欲望拉出軌，但是伊德斯大概是反例。

伊德斯不僅用功讀完醫學院，通過執業資格檢定，成為令人敬重的醫生以及暢銷書作家，他還和瑪麗丹創辦了一些成功的公司，有些甚至在國際上也取得成就。

開展這些事業通常是因為麥克對某件事感到好奇，例如他和瑪麗丹在一家飯店住宿時，吃了一份非常棒的豬排。事實上，那份豬排幾乎是令人意想不到地出色。於是他去廚房問廚師怎麼做。答案很簡短：從法國來的一台又大又貴的精緻水中烹調的什麼東東。好了，經過幾年在自家倉庫裡敲敲打打，麥克和瑪麗丹創造出家庭用的烹調神器，超級舒肥機（SousVide Supreme）非常暢銷，還鋪貨到全世界的商店，甚至還在某個廚具展上得到最佳新廚具大獎。

這個麥克・伊德斯投入相當多努力及自制力，成為獲獎的廚具界大亨；而那個麥克・伊德斯卻會一時失去意志力，敗給一盒巧克力。

很鮮明的對比，是吧？

然而，這種自制力會失敗，其實並不令人驚訝，對麥克・伊德斯或我們其他人來說都一樣。我們要想想，意志力有一些不幸的現實面向。

意志力（也就是自制力）是在當下打敗誘惑，並像遇到海難而攀在浮木上的老鼠一樣緊攀著長期目標的能力。

在抵擋誘惑的戰爭中，你對抗的是兩個陣線：渴望及「迴避」。在其中一個陣線，你明知道有些對你無益的事（或至少不夠理想），但你很想做這些事，所以你要對抗自己的欲望。在另一個陣線，你要像個成年人一樣去面對責任，雖然很害怕，但是你很清楚那是你應該要去做的事，例如在你的屁股大到足以派遣聯合國代表之前，要去健身房運動，你在對抗的是迴避去做這些事的衝動。

當然，誘惑在招手的時候，一般人會叫你應該「把持住！」，他們說這句話的意思是：「拜託，你就做那個正確的事就好了嘛。」意思好像你只是忘記要這樣做而已。

這些人會這樣想是因為有個常見的誤解：意志力可以隨我們呼之即來，供應不竭。我們只要打個電話給內在的粉紅點點（Pink Dot），叫一份六罐裝的意志力外送，就能阻止自己吃蛋糕，或是從事可能致病的性交。簡單得不得了。

是啊，沒錯。

這並不是說，我們不應該把持自己或自己的人生，剛好相反。但是如果要說意志力在哪方面可靠，那就是，它經常不可靠。

有個原因是，情緒是我們心理上的先遣部隊，通常跑在理性前面。心理學家丹尼爾・康納曼及阿莫斯・特維斯基（Amos Tversky）表示，我們有兩個大腦系統，一個是快速反應的情緒系統，另一個是稍微慢一點的理性系統。理性系統通常是在我們已經掃光半打甜甜圈，或是把某段人際關係地毯式轟炸殆盡之後，才會進來參一腳。

研究自制力的學者珍娜・麥特卡芙（Janet Metcalfe）和華特・米歇爾（Walter Mischel），兩人都用了類似說法「熱」和「冷」，來描述這種迅速和緩慢的系統。我們火熱的情緒系統會立刻跳出來，觸發我們對食物、性或其他誘人事物的飢渴感受，也觸發恐懼及防衛反應，以保護我們不被生吞活剝。麥特卡芙和米歇爾把這些反應稱為「上！」（Go!）行為，而這些火熱的情緒對於後果所顯示的興趣，就和我對克里夫蘭騎士隊哪個球員被交易到公羊隊的興趣差不多（假設這兩個球隊是打同樣的運動。不，文字編輯先生，不用幫我改掉，我是沾沾自喜根本不在乎，可別讓你破壞了）。

麥特卡芙以及米歇爾解釋，這個火熱情緒系統的對立面，就是冷靜自制的認知系統，這對於「未來取向的決定」以及成功貫徹自制力至關重大。欲望、追尋、渴求這些「上！」行為，是由杏仁核以及它的低層次「理性」夥伴驅動，另一方面，冷靜系統則「主要以前額葉皮質為中心」，這是高層次的理性部門。

你可能會想，「嗯，好吧，那我就把冷靜的理性系統，用在火熱情緒起伏的時候吧。」可惜，情況通常不是這麼簡單。即使你非常有意識地打電話給你的理性系統，請它幫你一把，不要讓你把自己丟進一大包多力多滋裡面，但這個理性系統經常把你的來電接到語音留言信箱。

為什麼會這樣，研究意志力的學者有各種分歧的解釋。有一個長久以來被接受的詮釋，是由社會心理學家羅伊・鮑梅斯特（Roy Baumeister）提出，他表示，意志力有點像一種限量供應貨物——一種會用完的自制力燃料，就和一桶汽油或一罐柳橙汁一樣。

根據鮑梅斯特的解釋，意志力是有限的資源，在某一天之內，你把一罐意志力果汁喝掉越多，剩下的就越少。沒錯，這表示每一次你過度發洩「我要！」或「我不要！」的情緒，就越削弱你去健身課程的決心，或者是不要一直傳訊息給爛前任的決心。

更糟的是，意志力不只是「在你的腦袋裡」，它更是一種心理以及身體上的反應，屬於另一個「體現認知」的例子，也就是「心靈比頭腦更廣大」。因此，餓了或是累了，會讓你更難抵擋誘惑，包括避免做任何決定的誘惑。（避免做決定，就讓事情維持原樣，會讓你覺得你已經決定說不。）

飢餓及疲累對意志力的影響有個很棒的例子，這是認知神經科學家沙依・丹齊格（Shai Danziger）及行銷研究者強納森・勒法福（Jonathan Levav）所做的研究。他們研究以色列假釋委員會法官會決定釋放哪些犯人，哪些人被放了之後又會再度入獄。

對法官來說，假釋犯人有風險，因為他們可能會再犯。法官必須在公共安全與人道處置之間求取平衡，這要花費許多認知心力，要評估事實，要根據這些事實來做預測，然後做出公平理性的決定。總之，照理說，應該是要這樣做。

但是，研究者發現，最先在一大早就被帶到法官面前的犯人，得到假釋的機率是六十五％。接近午餐的上午時段，獲得假釋的機率就降到二十％。但是午餐之後，假釋率又回升了，幾乎接近一大早那個時段。到了當天快結束時……好吧，申請假釋的犯人比較可能得繼續待在牢房裡。

換句話說，是否會被假釋，比起那個人犯案的細節，似乎和法官的肚子是否在怒吼，還有漸漸下降的體能狀況有關。

現在我們多半認為，勞累的工作是農場勞動之類，而不是在室內坐在舒服的椅子上從事的工作。但是，花費心力的工作，也就是非常需要認知能量的工作，例如解決問題，以及在各種令人分心的事務當中必須勉力保持專注（哈囉，「開放空間辦公室」這件蠢事！），這種型態的工作非常容易吃掉自制力。可惜的是，「解決問題」指的不只是在歐洲核子研究組織（CERN）試著修好粒子束加速器，還包括使用你的心智能量，在超市從三十四種稍有不同的巴薩米可醋醬汁中選出一種。

殘酷的是，與頑強的情緒纏鬥，似乎更難維持自制力。鮑梅斯特及共同研究者發現，被冷落時會幹掉我們的意志力，剛剛被拒絕的你，因此更容易埋頭猛嚼餅乾。（令人難過的是，我在做我的布朗尼療法時，發現這個辦法不會撫平你的悲傷，只會讓你穿的褲子加大一號。）

相關書摘 ►《科學脫魯法》：要你喜歡你自己，根本沒有演化上的好理由

書籍介紹

本文摘錄自《科學脫魯法：贏回你的主控權，活得有種，打造理想人生！》，新樂園出版

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作者：艾美・奧康（Amy Alkon）

譯者：林麗雪

魯蛇不是命中注定

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她驚覺，習慣自己是魯蛇的念頭和行為，導致身邊的人都當她是魯蛇。

她開始不再像隻搖尾乞憐的狗，開始說不，行為舉止開始像個有尊嚴的人，身邊的人對她的態度開始改變。她有了真正的朋友、愛她的男友，自信的人生。

你本來就有能力，只是沒有發揮而已

艾美在重生的過程中，發現了重要的關鍵字：體現認知。

你是什麼樣的人，不只是你怎麼思考，還包括了言行舉止，因此只要持續改變行為，就能轉換你對自我的感受、別人看你或對待你的方式。

本書以行為科學為基礎，援引學術期刊和教科書，以微妙精細的手法，引介認知神經科學及人類演化學，並加上作者令人捧腹大笑的經歷，教你如何改變自己的舊習，蛻變為最好的自己。

Photo Credit: 新樂園出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九