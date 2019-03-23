障礙者的保險困境：那些被拒於門外的精障者和重障者

文：何品緯（礙的萬物論 The Theory of Disability編輯）

在台灣，商業保險模式的運作已行之有年，大眾對於保險觀念與時俱進，人手一張保單已司空見慣。而保險的出現，使每一位保戶遭遇重大災變時能運用理賠金渡過危機，形成保障機制。

保險的運作機制

保險為何能分散風險？保險的運作機制便是透過眾人之力，以平時繳納保費的方式形成一個安全網，在發生急難時能有理賠金支應。因此，關鍵便在於被保險人出意外的風險高低與保費收受的價錢高低，若所有被保險人風險過高，頻繁的高額理賠金會造成保險機制無法順利運作。

但是，並非所有人都能如願被保險保障。在台灣擁有117萬人口數、佔全體人口5%的身心障礙族群，被保險公司「拒絕納保」或是「加收保費」都是家常便飯。

保險業的改進──為身心障礙族群所設計的保險

經過各團體的呼籲與努力，保險業紛紛推出「微型保險」，針對弱勢族群提供低保額、低保費且保障內容簡單之保險；2018年，第一張專屬於身心障礙之終身醫療險也順利問世。

但是，身心障礙者能因此獲得充足的保障嗎？

保單內容的缺失──那些不被接受的一群

打開醫療險以及微型保險的保單條款，裡頭對於被保險的定義除了明確指出「特定於輕度、中度身心障礙者」，也限定納保障別為「視覺、聽覺、聲音機能或語言機能、肢體、顏損障礙」。

也因此，重度、極重度以及重器臟（第四五六類）、精神相關之身心障礙者直接被排除於納保範圍內。他們所能做的，似乎是被動祈禱自身一生不要有重病症與龐大醫藥費的發生。

造成精障者被排除的原因

精神障礙者被保險公司明定排除原因，可以追溯至《保險法第107條》修正前的條文。原定於「精神障礙者」與「受監護宣告者」除喪葬費用補助之外，其餘死亡部分給付無效。隨著時間經過，修正為僅規範受監護宣告者。

此條文的修正，讓精神障礙族群權利有了小幅度「意義上」的進步。雖然《保險業招攬及核保辦法第7條》明定保險公司不得因被保險人為身心障礙者而有不公平待遇，但仍可以保險精算及統計資料作為基礎估計。換句話說，保險公司仍依據其被保險人之身體、精神等狀況拒絕保險。

保險公司的缺失──主管機關的檢討

此外，依照106年度金管會保險局決算書表示：

身心障礙者投保人壽保險，可以增加保費方式，或出具除外責任同意書（註：在某些特定意外發生時，保險公司可不必理賠。），以避免日後事故發生時的爭議。但多數保險業務員或因教育訓練不足，或因公司內部作業標準模糊不明，往往以身心障礙為由拒絕承保。

〈漠視人權 身心障礙者怒嗆保險業〉這篇文章也說明，根據99年保險業務發展基金管理委員會進行的「身心障礙者投保相關法令與實務問題之檢討」研究報告指出，國內十一家壽險公司坦承，因承保身心障礙者的契約數量有限，至今尚未進行任何經驗分析，對各類身心障礙者也沒有辦法拿出精算統計資料。

保險公司與身心障礙族群

站在保險公司的角度而言，為保持其承擔風險與保費收益能符合比例，保險公司會依據被保險人之年齡、身體狀況、性別、生活習慣等因素，收取不同保費，甚至拒絕承保。且依照民法所賦予的契約自由原則，本就可依不同人選擇契約及差別待遇。因此，對於高風險族群，收取較高保費，甚至拒絕承保，尚能理解。

但若站在身障族群而言，此契約自由卻成了他們無法納保原因，在面對生活重大事件時，無法有效地藉由保險分攤風險。再者，《身心障礙者權利公約》第25也明文規定：「於提供健康保險與國家法律許可之人壽保險方面，禁止歧視身心障礙者，該等保險應以公平合理之方式提供。」

「契約自由」與「平等保護」的拉扯

若是依照契約自由原則，身障者無法納保卻有違國際公約的精神；但若不管控風險的高低，有可能造成保險機制的運作不良。「契約自由」與「平等保護」便是在討論身障與保險議題時的難處。

隨著時間推進，身障者的保險承保率逐漸提高，但不可否認的是，身心障礙族群的承保率依舊低於大眾。雖然依舊有精神障礙者，或是重度、極重度身障者被保險公司承保的案例，可是無明確統一的納保標準仍讓多數人拒於保險門外。

在這議題上，契約自由是一項重要的精神，但在契約自由背後，是否還隱藏了更多尚未明朗的核保標準？

參考資料

延伸閱讀

本文由礙的萬物論 The Theory of Disability授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航