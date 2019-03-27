打造監理沙盒，邁入智慧醫療新世界

撰文者：創新法規沙盒工作小組

處在高科技、數位化醫療的時代，「智慧醫療」（註1）不再只是夢想中的名詞，而早已實現於你我的生活之中，使傳統醫療逐步邁向創新的醫護模式。據統計，全球醫療照護支出每年成長4.2%，預計到2020年挹注金額將到達8.7兆美元（註2），而科技業對於醫療領域研發的相關佈局，早已如火如荼展開。

隨著智慧醫療領域快速發展更新，此類創新模式或產品可能與傳統醫療產業有所摩擦、互相衝擊。而跨機關、跨部會的協調溝通及繁複的監管措施可能使智慧醫療產業從開發、審核到上市，必須歷經一段漫長的時間及流程。此時，如何建構有效協助業者進行跨機關溝通協調的機制就扮演了極重要的角色。

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因此，國際間先進國家開始試圖以監理沙盒做為工具，降低產業成長時面臨之既有法規限制，協助智慧醫療產業發展。如南韓日前修訂四部法規（註3），針對各領域之監理沙盒制定相關規範。而醫療領域監理沙盒生效後不久，南韓產業通商資源部（MOTIE）即允許一家公司對自行使用消費者基因檢測（DTC）裝置進行安全測試，而不受現有法規的限制。此裝置應用於癌症和失智的基因分析，消費者無需親自去醫院，可自行使用DTC裝置，透過唾液進行檢測（註4），而此創新醫療安全測試即為南韓醫療類型監理沙盒之體現。

而新加坡衛生部（Ministry of Health）也於2018年4月18日啟動認證實驗和調適機制（Licensing Experimentation and Adaptation Programme, LEAP），即為俗稱的醫療沙盒。該部會表示，該試驗初階段將以遠距醫療（telemedicine）作為醫療沙盒首次應用類型，以適行創新的醫療健保服務（註5）。新加坡衛生部補充，患者可因LEAP制度而提早自創新的健保模式受益，同時亦可確保相關安全和風險，後續患者和遠距醫療的業者亦可自實驗結果受惠。最重要的是，採用醫療沙盒制度之業者最終將透過政府核准而得合法營運。