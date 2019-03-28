台灣第一位黨外縣長：見證國代選舉亂象，余登發終其一生不願入國民黨

文：八卦寮文教基金會

當選第一屆國民大會代表

1945到1949四年間，台灣正處於開始地方自治的階段。國民政府次第成立村里民大會、鄉鎮（縣轄市）民代表會、縣（市）參議會。1946年4月，全省八縣九市參議會間接選舉出二十九位省參議員；8月舉行國民參政員選舉。台灣選出八名參政員赴南京開會，這在當時是最高參政議政機構。11月，蔣介石在南京召開「制憲國民大會」，台灣選出制憲國大代表與會，參與《中華民國憲法》的制定。

1947年11月，台灣舉行第一屆國大代表選舉，台灣每縣市選出一名，八縣九市要選出十七名，另再加婦女保障名額兩名，以及八名由職業、婦女團體選出的人選，總共二十七席。選舉的方式依國民大會選罷法規定，為普通、直接、無記名投票法，選民直接把欲選之候選人姓名寫在選票上。

高雄縣推出了七位候選人，每位都是地方上頭角崢嶸的人物，包括高雄縣農會理事長吳見草、高雄縣商會理長朱漢耀、省府委員劉兼善、省參議員洪約伯及制憲國代林璧輝等。而代表岡山區參選的余登發，最後卻打敗群雄，在總投出票數19萬6643票中，得到3萬8032票，脫穎而出，成為唯一當選人。

余登發雖自認在七位候選人中地位最低、參政資歷最淺，但最後卻能得到最多的選票，足見其被選民認可的程度。一般認為，是余登發在過去的里長、鄉長任內，自掏腰包為民眾裝設路燈等嘉惠地方的政績，讓民眾感念在心；另一方面，也因余氏所屬的岡山區，是各區之中人口最多的一區，且岡山區長黃應樞不因余登發非國民黨黨員的身份而不支持他，反而極力為他奔走，都是余登發大獲全勝的原因。

到南京開國民大會，見識選舉亂象

1948年3月23日，余登發隨同其他二十六名台灣選出的國民大會代表，搭乘飛機到南京，參加3月29日舉行的第一屆國民大會。本屆國民大會原應選出三○五四位代表，但因內戰等因素，實際只選出二九六一人參加開會，這次會議的主要任務是選出正、副總統。

余登發躬逢其盛，帶著旺盛的學習心情見識祖國的一切。想不到才到南京的國民大會堂，就見到十幾副棺材排放在大門口，簡直令他驚愕之至。原來，1947年12月底在大陸選舉國大代表時，由於當時大陸未曾有過選舉，選民的教育程度低，投票不踴躍；且不識字的選民佔多數，導至選舉過程發生很多違法舞弊，黨提名之候選人即使票數少也能當選，黨外之提名者票數多反而落選，因此引發很多人的不滿，激烈者甚至抬棺到國民大會堂的門口抗議。這看在日據時期就經歷過多次正當選舉的台灣國代而言，實在是匪夷所思的事，然而更令余登發瞠目結舌的怪象還在後頭呢。

國民大會先以壓倒性的多數選舉蔣介石為中華民國總統之後，隔了兩週，開始選副總統。當時的候選人包括孫科、李宗仁、于右任、程潛、莫德惠、張君勱；原本孫科最被看好，因為他在國民黨的地位與蔣介石十分相當；在第一輪、第二輪及第三輪選舉後，陸續淘汰了幾位，最後只剩孫科和李宗仁一爭長短。抗日名將李宗仁志在必得，據余登發在南京的聽聞，李宗仁從安徽省主席那裡以卡車運來大量鈔票和金條活動，終於在4月29日的第四輪選舉中，以微弱的多數贏得選戰。

對中國政府徹底失望，終身不願入黨

這趟南京之行讓余登發大開眼界。雖然只停留短短一個月的時間，且只在國民大會的現場見識投票而己，但余登發亦從夜裡的宴飲中看到各路人馬的協商折衝、送禮宴客的金錢加暴力的惡風和亂象，這些見聞，在余登發心裡造成極大的衝擊，也讓他對新政權徹底失望。後來他決定不加入國民黨，這次的南京行是關鍵性的主因。

台灣的國大代表們並未參加5月25日的正副總統就職大典，五月初在遊覽了中國的蘇州、杭州景點之後就先行返台了。回台之後，余登發撤回已經上繳的國民黨入黨申請書，不惜違背了努力拉攏他入黨、當初在國代選舉時大力支持他的岡山區長黃應樞的盛情。而且余登發不只是在這個時間點退卻，終其一生，他都不願入黨，永遠和國民黨的政治文化逆向而行，以其個人剛正且近乎剛愎的性格，不妥協、不圓滑、不變通也不退縮的方式，執行自己的政治理想。

當選高雄水利會第一屆民選主任委員

1949年的5月25日，橋頭鄉長的任期屆滿前一個月，余登發參加高雄縣農田水利會第一屆民選主任委員的選舉，結果擊敗兩位官派縣長、包括現任縣長毛振寰及黃劍棻，當上主任委員。

就像競選國大代表時有岡山區長黃應樞的鼎力助選，此次余登發競選水利會主委，亦有一位重量級的人士出面為他遊說，終能助他擊敗勁敵，異軍突起。這位強力的助選員就是時任省參議員的郭國基。郭國基向水利會的代表們說：「縣長已經夠忙了，哪裡有功夫處理水利會業務。我在省參議會，一再疾呼起用本省人來當主委。政府讓我們自己選，我們都不選本省人，予人笑柄太大了。余登發先生身任國大代表，六年才開一次會，每天閒著能為大家服務，而且他是一位剛正廉介的人，他支領國代薪水，乘車免費，頭銜顯赫，定能為貴會造福，這種人不選，到那裡去求人才呢？」這番平實且真誠的說辭，確實發揮了很大的助選效果，讓余登發以首位本省人的身份，入主過去由中國官僚把持的水利會。

出售私有稻穀，以發放水利會員工薪水

高雄農田水利會的轄區甚廣，包括高雄縣及屏東縣，幅員遼闊，歷史淵源也相當悠久。早在1873年時，鳳山縣令曹謹即開鑿圳路，引入下淡水溪的溪水灌溉舊鳳山縣轄內的五千多甲田地，使成沃野，是為高雄農田水利之濫觴。

日本據台後，即在全台各地成立三十二個公共埤圳組合，積極介入台灣的農田水利事業，曹公圳公共埤圳組合即為其中之一。戰後，1945年的11月，謝東閔出任官派高雄縣長時，兼任水利會組合長；其後，黃達平、毛振寰及黃劍棻，也都以縣長身份兼任會長或主任委員。但因這些縣長兼任的主委是官派，所以都唯上級之意是瞻，枉顧人民的利益，等於重蹈了日本殖民統治時期的剝削榨取之覆轍。

水利會因為管轄的範圍大，會務龐雜，歷任兼任的主委根本無暇多顧，余登發主委於1949年7月1日到職後，發現水利會的公庫僅剩一元五角，連員工的薪水都無法發放。余登發新官上任，立刻將個人私有的稻穀五萬多斤出售，得款悉捐給水利會，作為發放員工薪水之用。

整頓會務，正常收租

水利會的財務狀況如此惡劣，除了因為戰後以來的台灣，物資吃緊、物價飛漲，以及國民政府接收政權後無限制地印發紙鈔，造成人為的惡性通貨膨脹等環境因素外，最主要的，還是內部管理階層的人謀不臧。水利會雖有偌大產業，但卻沒有產出正常的效益。例如，水利會在左營的蓮池潭有一百多公頃的魚池出租供人養魚，但在幣制改革之後，魚池的租金竟然還是以舊幣值收取。當時的舊台幣四萬元才折合新台幣一元，如此一來，魚池的租金有收跟沒收差不多。為什麼會如此？就是因為承租人向水利會總幹事潘葛送過紅包，之後水租就一直沒再調整。

過去的官派縣長兼任水利會主委，根本沒有辦法管到水租的調整及收取的問題，而且政商勾結，不願得罪地方上的富商巨賈。水利會的財庫之所以空虛，就是歷任主委與承租大戶淘空公庫的結果。大戶帶頭不繳正常的水租，小戶當然比照處理。余登發上任之後，發現這個財務漏洞，便著手調整魚池之租金，並嚴格催收農田水利費。

余登發首先親自登門向大地主、高雄市前市長陳啟川及前第一銀行董事長陳啟清兄弟催收水租。余登發不怕得罪人，他理直氣壯、不講人情，而且也不怕麻煩，三番兩次上門。大戶人家經不起這樣被催債的場面，終於把積欠的水租都繳納了。大戶被收服了，其他人也只好乖乖按時交租，就這樣，先打穩了水利會的財務基礎。

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書籍介紹

本文摘錄自《大時代的故事：台灣第一位黨外縣長余登發》，前衛出版

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作者：八卦寮文教基金會策劃、阮愛惠主編

橋頭事件40週年紀念專書

1979年的橋頭事件，真是一場影響深遠的歷史事件。

它改變一個政治家族的命運。

它凝聚一群黨外力量的集體意志。

它推進一個國家的民主步伐。

橋頭是自由的灘頭堡，高雄更是台灣民主的聖地。

余登發先生是臺灣民主運動的先知先行者。余登發的參政歷程，即是臺灣民主運動發展史的縮影。他從日治時期開始即以素人身份從政，終其一生除了對抗執政者的不公不義以外，並建立起余氏家族三代擔任高雄縣長的佳話，在南臺灣政壇創下了個人色彩濃厚的政績。

重建歷史是我們這一代的責任。1979年橋頭事件的故事，在過去的威權統治之下，留下許多空白。希望藉由這本書的出版，能夠重建起這段歷史的完整面貌，並讓更多民眾理解臺灣民主化的歷史軌跡，並帶動社會的公共對話，珍惜並守護我們共同的民主與人權價值。

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航