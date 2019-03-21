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紐西蘭恐攻後不到一週，總理宣布槍枝管制「立即生效」
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總理阿爾登說，下一階段改革將涵蓋「槍枝登記」與「執照」，她預計新法將在4月11日上路，並對禁用武器推出買回計畫，估計將花費高達新台幣42億。
（中央社）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布，紐西蘭禁止販售攻擊步槍與半自動武器，禁令立即生效，火速兌現加強槍枝管制的承諾，立刻被網友推爆，美國議員也讚揚這才是真能阻止暴力的行動。
紐西蘭基督城不到一週前發生大規模槍擊案，一名「白人至上」主義者15日闖進兩座清真寺，朝做禮拜的穆斯林開槍掃射，造成50人死亡，引發全球強烈譴責。
阿爾登（Jacinda Ardern）在記者會上說：「上週五這起恐怖攻擊使用的每項半自動武器，在我國都將禁用。」
《中國時報》報導，兇手曾於2017年11月取得槍枝執照，透過合法途徑，取得包括2支半自動步槍、2把手槍以及1支連珠式步槍等5支槍枝，當時就計畫用於恐怖攻擊。紐西蘭原本對槍枝管制相對寬鬆，凡是年滿16歲、經過警方例行身家調查與接受安全訓練後，即能申請時效10年的一般執照，且法規並不強制擁槍者向政府登記註冊手上槍枝，當局也無法掌握每人擁有幾把槍，也難以追蹤槍枝流向，而兇手犯案所用的槍枝及彈藥也不在管制名單上。
阿爾登說，除了攻擊步槍（assault rifles）與軍用半自動武器（military-style semi-automatic guns），這項禁令也涵蓋高容量彈匣與類似撞火槍托的裝置，這種設備可將一般步槍改裝為幾乎等同是半自動槍枝的武器。
紐西蘭國會4月初召開時將推動立法，但這項臨時措施意味著，禁止購槍的命令實際上已經上路。
清真寺槍擊案發生後，紐西蘭民眾仍餘悸猶存，對阿爾登頒布禁令的反應都很正面。
在努爾清真寺（Al Noor）槍擊案逃過一劫的54歲民眾阿布拉班（Kawthar Abulaban）告訴《法新社》說：「這是好事，為什麼家裡需要這類槍枝？半自動槍枝，屋內為什麼要有這種武器？」
紐西蘭人口不到500萬人，槍枝估達120萬到150萬支，其中約1萬3500支是軍用類半自動武器（MSSA）。
綜合《衛報》、《NOWnews》和《蘋果》報導，阿爾登還進一步指示官員，為已經擁有此類武器的人制定「槍支回購計劃」，她表示將為此支付「公平合理的賠償」，政府也估計這將花費1～2億紐幣（約台幣21億至42億），軍警則豁免於該法外，阿爾登對擁有此類槍枝者表示，「今日所宣布並非針對諸位，我們的行動是代表所有紐國人民，確保未來不再會有類似案件發生」。
對於目前持有半自動槍枝的民眾，官方給予三周過渡期，呼籲民眾盡快繳交手中的半自動槍枝。三周過後若仍持有，便是違法，將面臨起訴。最高可被罰款4000紐元（約8.5萬台幣）及監禁3年。
這個太平洋國家的農夫，大多數都擁有槍枝，用來獵殺有害的小動物，像是袋貂與野兔等，並開槍擊斃受傷的家畜。獵鹿、豬與羊的休閒狩獵行動，是受歡迎的運動與食物來源，槍枝俱樂部與射擊場也散布在紐西蘭各地。
代表數以千計農民的紐西蘭農夫聯盟（Federated Farmers）支持改革，旗下的農村安全發言人安德森（Miles Anderson）在聲明中說：「這可能不會受到部分會員歡迎，但我們認為這是唯一實際的解決辦法。」
相關的調整措施排除了兩種一般用在狩獵、害蟲管制、農場家畜管理及獵鴨的槍枝種類。
總理阿爾登說，下一階段改革將涵蓋「槍枝登記」與「執照」，她預計新法將在4月11日上路，並對禁用武器推出買回計畫，估計將花費高達2億紐元（約新台幣42億元）。
美國國會議員促「跟進」
紐西蘭禁令看來將使槍管辯論更形激烈，阿爾登一宣布禁售攻擊步槍後，網友馬上在推特（Twitter）稱讚阿爾登行動迅速，美國槍枝支持者不干示弱，呼籲保障憲法明言的擁槍權。
美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）與聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也同聲讚揚阿爾登的禁令。
桑德斯推文說：「這才像是真正能阻止槍枝暴力的行動。我們必須跟隨紐西蘭的腳步，挑戰全國步槍協會（National Rifle Association），禁止美國販售與分配攻擊武器。」
到底美國的槍枝問題有多嚴重？《關鍵評論網》曾經整理過幾個數字：
- 美國只有全世界5%的人口，但卻有全世界將近50%的私有槍枝，估計在三億把上下，平均幾乎每人一把。
- 美國每年有超過3萬5千人死於槍擊，其中大約三分之二是自殺，三分之一是他殺。
- 算起來，被別人開槍打死的機率，竟然比死於車禍還要高，而且也在先進國家當中高居第一。
- 美國每年發生多少起大規模槍擊案呢？其實沒有一體適用的法定標準，如果用最嚴格的定義來算，過去5年來，平均每年發生超過7起、單一事件單一兇手造成4人以上死亡的槍擊案。
- 但可能最讓人害怕的數據是，美國史上死亡人數最多的前10大槍擊案，就有一半發生在最近5年，難怪讓人覺得頻率越來越高。
新聞來源：
- 基督城恐攻後6天 紐西蘭嚴管槍枝被網友推爆（中央社）
- 火速通過！紐西蘭槍枝新法規定 這類槍支全被禁（中時）
- 槍擊案過後 紐西蘭宣布即刻禁止使用半自動槍枝（NOWnews）
- 清真寺血案未滿一周 紐西蘭火速祭新槍支管制（蘋果）
- Jacinda Ardern bans all military-style semi-automatic guns and assault rifles – as it happened（衛報）
- Jacinda Ardern: 'A leader with love on full display'（BBC）
核稿編輯：楊之瑜