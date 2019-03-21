紐西蘭恐攻後不到一週，總理宣布槍枝管制「立即生效」

（中央社）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布，紐西蘭禁止販售攻擊步槍與半自動武器，禁令立即生效，火速兌現加強槍枝管制的承諾，立刻被網友推爆，美國議員也讚揚這才是真能阻止暴力的行動。

紐西蘭基督城不到一週前發生大規模槍擊案，一名「白人至上」主義者15日闖進兩座清真寺，朝做禮拜的穆斯林開槍掃射，造成50人死亡，引發全球強烈譴責。

阿爾登（Jacinda Ardern）在記者會上說：「上週五這起恐怖攻擊使用的每項半自動武器，在我國都將禁用。」

阿爾登說，除了攻擊步槍（assault rifles）與軍用半自動武器（military-style semi-automatic guns），這項禁令也涵蓋高容量彈匣與類似撞火槍托的裝置，這種設備可將一般步槍改裝為幾乎等同是半自動槍枝的武器。

紐西蘭國會4月初召開時將推動立法，但這項臨時措施意味著，禁止購槍的命令實際上已經上路。

清真寺槍擊案發生後，紐西蘭民眾仍餘悸猶存，對阿爾登頒布禁令的反應都很正面。

在努爾清真寺（Al Noor）槍擊案逃過一劫的54歲民眾阿布拉班（Kawthar Abulaban）告訴《法新社》說：「這是好事，為什麼家裡需要這類槍枝？半自動槍枝，屋內為什麼要有這種武器？」

紐西蘭人口不到500萬人，槍枝估達120萬到150萬支，其中約1萬3500支是軍用類半自動武器（MSSA）。

這個太平洋國家的農夫，大多數都擁有槍枝，用來獵殺有害的小動物，像是袋貂與野兔等，並開槍擊斃受傷的家畜。獵鹿、豬與羊的休閒狩獵行動，是受歡迎的運動與食物來源，槍枝俱樂部與射擊場也散布在紐西蘭各地。

代表數以千計農民的紐西蘭農夫聯盟（Federated Farmers）支持改革，旗下的農村安全發言人安德森（Miles Anderson）在聲明中說：「這可能不會受到部分會員歡迎，但我們認為這是唯一實際的解決辦法。」

相關的調整措施排除了兩種一般用在狩獵、害蟲管制、農場家畜管理及獵鴨的槍枝種類。

總理阿爾登說，下一階段改革將涵蓋「槍枝登記」與「執照」，她預計新法將在4月11日上路，並對禁用武器推出買回計畫，估計將花費高達2億紐元（約新台幣42億元）。

美國國會議員促「跟進」

紐西蘭禁令看來將使槍管辯論更形激烈，阿爾登一宣布禁售攻擊步槍後，網友馬上在推特（Twitter）稱讚阿爾登行動迅速，美國槍枝支持者不干示弱，呼籲保障憲法明言的擁槍權。

美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）與聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也同聲讚揚阿爾登的禁令。

Sandy Hook happened 6 years ago and we can’t even get the Senate to hold a vote on universal background checks w/ #HR8.



Christchurch happened, and within days New Zealand acted to get weapons of war out of the consumer market.



This is what leadership looks like ⬇️ https://t.co/TcdR63anBt — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) March 21, 2019

桑德斯推文說：「這才像是真正能阻止槍枝暴力的行動。我們必須跟隨紐西蘭的腳步，挑戰全國步槍協會（National Rifle Association），禁止美國販售與分配攻擊武器。」

This is what real action to stop gun violence looks like. We must follow New Zealand's lead, take on the NRA and ban the sale and distribution of assault weapons in the United States. https://t.co/lSAisDG9Ur — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 21, 2019

到底美國的槍枝問題有多嚴重？《關鍵評論網》曾經整理過幾個數字：

美國只有全世界5%的人口，但卻有全世界將近50%的私有槍枝，估計在三億把上下，平均幾乎每人一把。 美國每年有超過3萬5千人死於槍擊，其中大約三分之二是自殺，三分之一是他殺。 算起來，被別人開槍打死的機率，竟然比死於車禍還要高，而且也在先進國家當中高居第一。 美國每年發生多少起大規模槍擊案呢？其實沒有一體適用的法定標準，如果用最嚴格的定義來算，過去5年來，平均每年發生超過7起、單一事件單一兇手造成4人以上死亡的槍擊案。 但可能最讓人害怕的數據是，美國史上死亡人數最多的前10大槍擊案，就有一半發生在最近5年，難怪讓人覺得頻率越來越高。

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核稿編輯：楊之瑜