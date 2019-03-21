首位獲頒「數學諾貝爾獎」的女性：就算不是完人，也能有所成就

挪威科學與文學院（Norwegian Academy of Science and Letters）20日公布，美國數學家伍倫貝克（Karen Uhlenbeck）研究偏微分方程成就卓著，獲選成為本年度阿貝爾獎（Abel Prize）得主，也是首位獲得此殊榮的女性，阿貝爾獎有「數學諾貝爾獎」之稱。

為紀念19世紀挪威數學家阿貝爾（Niels Henrik Abel），並補足諾貝爾獎沒有數學獎的遺憾，奧斯陸政府於2002年設立阿貝爾獎，表揚其在數學領域有重大貢獻、卻未獲得諾貝爾獎的科學家。

伍倫貝克是第一位贏得這個獎項的女性，過去19位得獎人（有三年由兩人共同得獎），全部都是男性，包括電影「美麗心靈」描述的男主角納許（John Nash Jr.）。伍倫貝克將獲600萬克朗（約新台幣2170萬元）獎金。

伍倫貝克目前在普林斯頓大學擔任客座資深研究學者，同時為世界著名理論研究機構「高等研究院」（IAS）客座研究員。同時，她也是科學與數學界的性別平等提倡者，她是該研究所女性和數學計劃（Women and Mathematics, WAM）的共同創辦人，該計劃於1993年創立，旨在招募和培養女性在其學術生涯的各個階段完成數學研究。

根據美國普林斯頓大學發布聲明，伍倫貝克表示：「我認知到自己身為數學界年輕女性楷模的事實。」

「但是要成為模範是件困難的事，因為你真正要做的是告訴學生，就算不是完人也能有所成就⋯⋯我可能是傑出的數學家，更因此得名，然而我也是人。」

現年76歲的伍倫貝克從小就夢想成為一名科學家，她主要的貢獻之一，是用科學語言描述肥皂薄膜複雜的形狀，而不是用一般形容洗澡缸裡泡沫的文字。她發明的「測量」理論用在量子物理，可以說明粒子的行為不該因為觀察者的位置變動而改變，也就是說，物理學的定律，不該受到實驗場所的變動（左右或旋轉）而改變。

物理學界原本認為，不同位置可能改變觀察結果，所得結果變得無限多，但伍倫貝克的數學理論就有辦法把「無限」變為「有解」。

她在幾何分析方面的研究與發明，替物理界研究量子力場論奠定了堅實的數學基礎，讓物理學家得以描述粒子與力場互動的基本情況。

阿貝爾委員會（Abel Committee）主席孟特-卡斯（Hans Munthe-Kaas）透過聲明表示：「伍倫貝克榮獲2019年的阿貝爾獎（Abel Prize），是因為她在幾何分析和規範場論（gauge theory）的紮實研究，顯著地改變了數學領域。」

「她的理論讓我們對像是肥皂泡組成的極小曲面，和更高維度裡廣泛的極小曲面（minimal surfaces）的理解，產生革命性影響。」

歷來拿下科學研究獎項的女性仍少之又少。根據諾貝爾獎官網，1901年至2018年間頒布和物理、化學或醫學相關的607個獎項中，僅19名女性受獎。只有一位女數學家曾獲頒重要的國際數學大獎，伊朗裔教授米爾札哈尼（Maryam Mirzakhani）得到2014年的「費爾茲獎」（Fields Medal）。

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核稿編輯：楊之瑜