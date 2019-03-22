義大利將簽「一帶一路」同時，歐盟首次討論「抗中」十大對策

中國國家主席習近平昨（21）日抵達義大利，雙方有望趁機簽署「一帶一路」協議備忘錄，與此同時，歐盟28國領導人高峰會也在昨晚登場，並提出10項應對中國的方案，包括阻擋中國企業參與5G基礎建設、禁止中國補貼國有企業等，這也是歐盟首次討論如何共同面對中國問題，並將中國定調為「經濟」和「體制」的全面競爭對手。

不顧美德法反對，義大利可能成為第一個加入一帶一路的G7國

雖然美國反對、德國和法國也都對義大利提出警告，不過義大利加入一帶一路似乎已經勢在必行，《中央社》報導，中國國家主席習近平從21日出訪義大利、摩納哥及法國，義大利極有可能趁習近平到訪正式加入中國的「一帶一路」計畫，成為7大工業國集團（G7）中，第一個做出此決定的國家。

中國企業近年大舉對歐洲國家投資，其中標的不乏港口等重要基礎設施及具戰略價值的產業，歐洲內部對中國態度頗有分歧，有的歡迎，有的警戒。



根據美國企業研究所（AEI）數據表示，過去10年間，在歐洲國家中，義大利是接受中資最多的第3名，累計達230億歐元。

《蘋果日報》報導，對義大利而言，加入一帶一路意謂著開放中國投資公共建設，第里雅斯特市政府期盼中國國營企業，例如中國交通建設集團，可投資競標公共建設特許權。中國則盼獲關稅優惠，與歐陸有更快的貿易通道，直接透過鐵路把貨物運進歐盟。

《中央社》報導，習近平在義大利媒體表示，中國願與義大利共建「一帶一路」，發揮歷史、文化、區位等優勢，把「一帶一路」建設與義大利「北方港口建設計劃」、「投資義大利計劃」對接。

中國除在軍事上向南海擴張發展尖端武器硬實力，另從經濟滲透取得政治影響力，2008年歐洲金融危機後，中國在捷克、希臘、匈牙利、波蘭、葡萄牙等國影響力持續增強。

《中央社》報導，中國也試圖限制資金流出，去年對歐洲投資減少約4成，但這些投資都與全球地緣政治戰略有關，且越來越多國家企業，如中國遠洋運輸集團（Cosco）、中國交通建設公司（CCCC）、中國中信集團（Citic）等，專門投資戰略性基礎建設、品牌及尖端科技產業。

歐洲的態度逐漸轉變，開始視中國為競爭者，甚至是「影響全面的對手」，而非單純的夥伴。在此脈絡下，義大利決定加入「一帶一路」，在歐洲國家間引起緊張。

在歐洲與中國的交往中，人權是重要議題之一。根據《費加洛報》，在義大利推動加入「一帶一路」的是副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）和國務秘書葛拉希（Michele Geraci），他們有留意到要排除讓歐洲各國意見不一的「5G中資」議題，但卻沒多考慮政治面。

「一帶一路」協議遲早會以支持中國政策為代價；義大利前經濟暨財政部次長波利羅（Gianfranco Polillo）指出，希臘、葡萄牙、匈牙利都沒能成功讓「企業歸企業、政治歸政治」，尤其是須在人權議題上採取立場的時刻。

結束「天真」階段，歐盟統一戰線對中

（中央社）歐盟今天將召開高峰會討論對中新戰略。過去，歐盟與中國的關係主要靠國與國的關係來推動，往往步調不一，如今各國領導人首度聯手為中國政策背書，在歐盟歷史上可說是史無前例。

德國與法國是歐盟這次調整對中政策的主要催生者。正如法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的顧問波恩（Clement Beaune）所言，過去歐盟成員國應對中國時，過於天真而且莫衷一是，「現在天真的階段要結束了」。

歐盟各國為何形成一致陣線，對中國更加防備？原因除了中國大動作的投資和併購，也與中國沒有如西方所願走向民主和開放，影響力卻大到難以忽視有關。

打開歐盟執委會為本次峰會預先準備好的文件「歐中關係戰略展望」（EU-China–A strategic outlook），第一頁就出現關鍵字：歐盟視中國為追求科技領導地位的「經濟競爭者」，以及推動另一種治理模式的「體制對手」。後面這句話翻譯成白話文，指的是：

中國正在將國家力量主導的資本主義和威權體制輸出到全世界，與西方的自由市場經濟和民主體制形成競爭關係。為了確保獨裁統治，中國在國際上捍衛利益時毫不手軟，對歐洲的統合已經構成一大挑戰。 在捷克、匈牙利、塞爾維亞、希臘、葡萄牙、義大利等急需外資的東歐和南歐國家，中國的影響力尤其與日俱增。名為「一帶一路」的基礎建設投資，表面看來雙贏互惠，事實上是趁虛而入，藉機擴大對歐洲的政治影響力。

以希臘為例，2009年，希臘國債危機高峰之際，中資買下希臘重要海港彼里夫斯港（Piraeus）。2017年，中國成功施壓希臘投下反對票，阻止歐盟在聯合國譴責中國人權。

中國還號召11個中東歐的歐盟國家和巴爾幹半島的5個國家，定期召開16+1峰會，與歐盟互別苗頭。

中國用投資和貸款來換取影響力，歐洲隨時有被分化的危險，東歐民主化的努力甚至可能因此化為烏有，讓歐盟高度警覺。

其次，在「中國製造2025」大旗的指引下，中國在德國等科技先進國家大舉併購能源、通信、電網、交通等基礎建設和高科技企業，反之中國自己卻遲遲沒有履行開放市場的承諾。

其中最著名的例子就是德國機器人大廠庫卡（Kuka），2016年被中國美的集團併購。背後有政府撐腰的中國財團，竟然砸大錢買德國的核心科技，讓德國開始注意中國如何利用歐洲市場的開放來策略性地磁吸技術，對歐洲的技術領先地位造成威脅。

歐盟在這份歐中關係的文件中，因此建議各會員國建立有效的審查機制，控管外國投資基礎建設和關鍵科技的「安全風險」，反應出歐洲當前對中資的戒心。

這份篇幅一共11頁的文件措辭清晰，與以往類似政策文件的含糊不清不同，透露出歐盟對中國的立場已經轉硬。歐盟各國領導人在這次峰會上討論後，如果釋放出團結一致的訊號，將是統合中國政策重要的一步，為即將在4月初舉行的歐盟中國峰會打下基礎。

根據文件中，歐盟共同討論出10項對中方案如下：

雙邊合作：在人權、和平與安全、發展三大領域，強化與中國合作 氣候變遷：呼籲中國致力對抗氣候變遷，達成《巴黎氣候協定》設定目標 伊朗核武：與中國在《伊朗核協議》議題上深化參與 遵守原則：加大力度運用與中國簽署的現有雙邊協議，致力遵守共同原則 平等競爭：要求中國履行承諾，停止對中國國企的補貼和強迫外國在中企業技術移轉 提升互惠：提升雙方互惠關係，敦促中國進一步開放市場 投資審查：提高外國投標廠商和商品在歐盟市場的准入標準 打擊不公：處理外國國企和國家補貼制度造成的市場扭曲 捍衛國安：抵擋5G等核心數位基礎建設恐造成的安全顧慮 風險意識：針對外國投資核心的科技、基礎建設提升安全風險的意識

《蘋果日報》報導，這是歐盟繼天安門事件後，首次再度討論出一套應對中國的整體戰略，1989年天安門事件鎮壓民運人士，歐洲共同體（歐盟前身）12個成員國當時對中國祭出武器禁運等制裁措施。時至今日，中國已成為世界第二大經濟體，歐盟也在中國的威嚇利誘下出現裂痕，能否再度協調出應對中國威脅的共同立場令人憂心。

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核稿編輯：羊正鈺