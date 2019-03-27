租房子必備詞彙：房型、租押金、水電費的英文怎麼說？

還記得剛上大學時，離家到了另一個縣市那種緊張又興奮的心情嗎，想著新學期會遇見的同學、屬於自己的新生活，還有可能會非常要好的室友們，一切都讓人非常嚮往啊！不過，要是事與願違，你遇上的室友屬於影片中任何一種的話，那可能會讓你十分頭痛喔。

而如果你是準備要到國外求學或是工作的話，首先必須確認的事情就是——住的地方。找房子真的費心費神，除了符合預算以外，還需要確認許多事情，包含有沒有附家具、水電費怎麼算，以及押金多少等等。今天快來跟我們一起了解這些必須「喬好」的事情應該怎麼表達，才能無憂無慮在國外展開新生活喔！

首先，國外出租的房子格局與台灣的不太一樣，台灣有分那種獨立衛浴設備的套房，以及衛浴設備與其他人共用的雅房，但是國外租房的種類常見的則是：

studio apartment / condo / unit

其中apartment / condo / unit都是指公寓的意思，那studio apartment / condo / unit這是房型中比較小的單位——只有一個房間，各個區域像是床、客廳，廚房等是沒有隔間的喔。

one-bedroom apartment / condo / unit

這種是比studio更大一點的單位，表示你會有一間臥房，而這房間與客廳、廚房是有隔間的。那再大一點，如果有兩間臥房的話，就叫two-bedroom。

classified (ad) 分類廣告

在網路開始大量普及之前，大家要找房子或甚至找工作都是在這種 classified 上面開始搜索的喔。所以你可以這樣說：

Most people nowadays seldom use classified ads to post their housing rentals.

（現在大多數人很少用分類廣告來刊登他們的待租房子。）

afford 負擔

瀏覽分類廣告的最大一項標準就是看自己是否能負擔得起租金（rent），也就是找符合自己預算（price range）的房子。那如果這個金額是你可以負擔的話，可以說affordable（負擔得起的）。例如：

A: I really like this apartment!（我真的很喜歡這公寓！）

B: Then why don’t you get it?（那你為什麼不租下來？）

A: The rent is too high. I can’t afford it.（房租太貴了。我無法負擔。）

furnished 附傢俱的

有些房子有附上傢俱，在廣告上就會寫上這個字，那如果是沒有附傢俱的話，就是unfurnished。像是：

My boyfriend and I need an apartment that is furnished.

（我男朋友跟我需要一間有附傢俱的公寓。）

split / share the rent 分房租

在國外租屋有時候租金是一個人無法負擔得來的，這時候就需要找個室友（roommate）來一起分房租啦，那你可以這樣說：

A: Do you have any friends that need a place to live?（你有任何需要一個住的地方的朋友嗎？）

B: Yeah. I think so. Why?（嗯。我猜有吧。怎麼了？）

A: I just moved into a new apartment, and I need to find a roommate to split the rent with me.（我剛搬進一間新公寓，而我需要找一個室友來跟我分房租。）

utilities bill 水電瓦斯等費用

如果你要說這些費用的「加總」的話，可以用in total「總共」。像是：

The utilities bill for this month is two hundred dollars.

（這個月水電等費用的帳單是兩百塊美金。）

lease / contract 租約

實際看完中意的房子之後，如果各方面都還滿意的話，就可以跟房東（landlord）簽約囉。你可以這樣說：

Remember to bring a friend with you when you sign the lease.

（當你要簽租約的時候，記得要帶一個朋友去。）

security deposit 押金

房東為了保障房客在入住期間不會蓄意破壞屋況或設施，通常都會要求房客繳納押金。例如：

A: How much is the security deposit?（押金多少？）

B: It’s two months’ rent.（兩個月的租金。）

move in 入住

當一切都確認妥當後，就可以準備入住啦！相反地，要是租約到期而你沒有續約（renew the lease）的話，「搬出」就是move out。你可以說：

A: When can I move in?（我什麼時候可以入住？）

B: The unit will be available starting October 1.（公寓從十月一號開始可以使用。）

move-in ready 隨時可入住的

例句：I’m looking for a move-in ready condo.

（我在找一間隨時可入住的公寓。）

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈租房子必須知道的那些事，「租金」、「押金」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航