租房子必備詞彙：房型、租押金、水電費的英文怎麼說？

還記得剛上大學時,離家到了另一個縣市那種緊張又興奮的心情嗎,想著新學期會遇見的同學、屬於自己的新生活,還有可能會非常要好的室友們,一切都讓人非常嚮往啊!不過,要是事與願違,你遇上的室友屬於影片中任何一種的話,那可能會讓你十分頭痛喔。

而如果你是準備要到國外求學或是工作的話,首先必須確認的事情就是——住的地方。找房子真的費心費神,除了符合預算以外,還需要確認許多事情,包含有沒有附家具、水電費怎麼算,以及押金多少等等。今天快來跟我們一起了解這些必須「喬好」的事情應該怎麼表達,才能無憂無慮在國外展開新生活喔!

首先,國外出租的房子格局與台灣的不太一樣,台灣有分那種獨立衛浴設備的套房,以及衛浴設備與其他人共用的雅房,但是國外租房的種類常見的則是:

studio apartment / condo / unit

其中apartment / condo / unit都是指公寓的意思,那studio apartment / condo / unit這是房型中比較小的單位——只有一個房間,各個區域像是床、客廳,廚房等是沒有隔間的喔。

one-bedroom apartment / condo / unit

這種是比studio更大一點的單位,表示你會有一間臥房,而這房間與客廳、廚房是有隔間的。那再大一點,如果有兩間臥房的話,就叫two-bedroom。

classified (ad) 分類廣告

在網路開始大量普及之前,大家要找房子或甚至找工作都是在這種 classified 上面開始搜索的喔。所以你可以這樣說:

Most people nowadays seldom use classified ads to post their housing rentals.

(現在大多數人很少用分類廣告來刊登他們的待租房子。)

afford 負擔

瀏覽分類廣告的最大一項標準就是看自己是否能負擔得起租金(rent),也就是找符合自己預算(price range)的房子。那如果這個金額是你可以負擔的話,可以說affordable(負擔得起的)。例如:

A: I really like this apartment!(我真的很喜歡這公寓!)

B: Then why don’t you get it?(那你為什麼不租下來?)

A: The rent is too high. I can’t afford it.(房租太貴了。我無法負擔。)

furnished 附傢俱的

有些房子有附上傢俱,在廣告上就會寫上這個字,那如果是沒有附傢俱的話,就是unfurnished。像是:

My boyfriend and I need an apartment that is furnished.

(我男朋友跟我需要一間有附傢俱的公寓。)

split / share the rent 分房租

在國外租屋有時候租金是一個人無法負擔得來的,這時候就需要找個室友(roommate)來一起分房租啦,那你可以這樣說:

A: Do you have any friends that need a place to live?(你有任何需要一個住的地方的朋友嗎?)

B: Yeah. I think so. Why?(嗯。我猜有吧。怎麼了?)

A: I just moved into a new apartment, and I need to find a roommate to split the rent with me.(我剛搬進一間新公寓,而我需要找一個室友來跟我分房租。)

utilities bill 水電瓦斯等費用

如果你要說這些費用的「加總」的話,可以用in total「總共」。像是:

The utilities bill for this month is two hundred dollars.

(這個月水電等費用的帳單是兩百塊美金。)

lease / contract 租約

實際看完中意的房子之後,如果各方面都還滿意的話,就可以跟房東(landlord)簽約囉。你可以這樣說:

Remember to bring a friend with you when you sign the lease.

(當你要簽租約的時候,記得要帶一個朋友去。)

security deposit 押金

房東為了保障房客在入住期間不會蓄意破壞屋況或設施,通常都會要求房客繳納押金。例如:

A: How much is the security deposit?(押金多少?)

B: It’s two months’ rent.(兩個月的租金。)

move in 入住

當一切都確認妥當後,就可以準備入住啦!相反地,要是租約到期而你沒有續約(renew the lease)的話,「搬出」就是move out。你可以說:

A: When can I move in?(我什麼時候可以入住?)

B: The unit will be available starting October 1.(公寓從十月一號開始可以使用。)

move-in ready 隨時可入住的

例句:I’m looking for a move-in ready condo.

(我在找一間隨時可入住的公寓。)

延伸閱讀:【英文學習APP】想用手機學好英文?這款APP做到了!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈租房子必須知道的那些事,「租金」、「押金」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航