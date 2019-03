洩密、說溜嘴、蒙在鼓裡⋯⋯七個與「秘密」相關的英文用語

與好朋友閒話家常是再正常不過的事情了,而當講到一些秘密的時候,我們總會有耳提面命要好朋友答應絕對不說出去,又或是當你不想要洩漏秘密來源的時候,你會說「某人說...」來輕輕帶過。究竟在英文當中,這些與秘密相關的片語或常用語有哪些呢?

a little bird told me 某人跟我說

字面上是說「有一隻小小鳥告訴我。」但其實這是很常用來表示「某人跟我說...」或是「有人說...」的用法喔!當你不想洩漏消息來源,就可以這樣說:

A little bird told me that you have a new boyfriend!

(某人跟我說妳交新男友了!)

Mum’s the word. 不可以說出去喔。

其中mum 有「沉默」的意思,那Mum’s the word. 字面上說「沉默就是那個字。」其實就是要人保守秘密,不可以說出去。

I don’t want anybody else to know this. Mum’s the word. Got it?

(我不希望其他人知道這件事。不可以說出去喔。懂嗎?)

one’s lips are sealed 讓某人嘴巴封起來

Sealed有「密封的」的意思,那某人的嘴巴被封起來,就表示秘密不會被說出去。

A: I have a huge secret to tell you, but you have to promise me you won’t tell anybody else.

(我有一個大秘密要跟你講,但你必須向我保證你不會告訴任何人。) B: Don’t worry. My lips are sealed.

(不要擔心。我的嘴巴封起來了。)

It’s between you and me. 只有我跟你知道而已。

如果你要強調某件事情只有彼此知道,只可以對彼此說的話,就可以這樣用喔:

This is very personal, so I hope this is between you and me.

(這件事非常私人,所以我希望這只有你跟我知道而已。)

spill the beans 洩密

字面上是指「豆子灑出來了」,那其實這是用來表達「祕密被洩漏」時可以用的說法喔。 My younger brother can’t keep any secrets. He spills the beans every time.

(我的弟弟不能保守任何秘密。他每次都洩漏秘密。)

let the cat out of the bag 不小心洩密

字面上雖是說「讓貓跑到袋子外」,但其實這跟貓一點關係都沒有喔,它是指「不小心洩漏一個秘密」。

Mandy let the cat out of the bag, so now Bill knows we have a surprise for him.

(Mandy不小心說出秘密了,所以現在Bill知道我們要給他驚喜了。)

keep someone in the dark 把某人蒙在鼓裡

英文中可別傻傻地說「keep someone in the drum」,這可會讓人滿頭問號喔!

Why did you keep me in the dark the whole time?

(為什麼你都把我蒙在鼓裡?)

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈7個關於秘密的英文常用語,讓你清楚什麼不該說!〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航