洩密、說溜嘴、蒙在鼓裡⋯⋯七個與「秘密」相關的英文用語

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我們想讓你知道的是
與好朋友閒話家常是再正常不過的事情了，而當講到一些秘密的時候，我們總會有耳提面命要好朋友答應絕對不說出去，又或是當你不想要洩漏秘密來源的時候，你會說「某人說...」來輕輕帶過。究竟在英文當中，這些與秘密相關的片語或常用語有哪些呢？
與好朋友閒話家常是再正常不過的事情了，而當講到一些秘密的時候，我們總會有耳提面命要好朋友答應絕對不說出去，又或是當你不想要洩漏秘密來源的時候，你會說「某人說...」來輕輕帶過。究竟在英文當中，這些與秘密相關的片語或常用語有哪些呢？
- a little bird told me 某人跟我說
字面上是說「有一隻小小鳥告訴我。」但其實這是很常用來表示「某人跟我說...」或是「有人說...」的用法喔！當你不想洩漏消息來源，就可以這樣說：
A little bird told me that you have a new boyfriend!
（某人跟我說妳交新男友了！）
- Mum’s the word. 不可以說出去喔。
其中mum 有「沉默」的意思，那Mum’s the word. 字面上說「沉默就是那個字。」其實就是要人保守秘密，不可以說出去。
I don’t want anybody else to know this. Mum’s the word. Got it?
（我不希望其他人知道這件事。不可以說出去喔。懂嗎？）
- one’s lips are sealed 讓某人嘴巴封起來
Sealed有「密封的」的意思，那某人的嘴巴被封起來，就表示秘密不會被說出去。
A: I have a huge secret to tell you, but you have to promise me you won’t tell anybody else.
（我有一個大秘密要跟你講，但你必須向我保證你不會告訴任何人。）
B: Don’t worry. My lips are sealed.
（不要擔心。我的嘴巴封起來了。）
- It’s between you and me. 只有我跟你知道而已。
如果你要強調某件事情只有彼此知道，只可以對彼此說的話，就可以這樣用喔：
This is very personal, so I hope this is between you and me.
（這件事非常私人，所以我希望這只有你跟我知道而已。）
- spill the beans 洩密
字面上是指「豆子灑出來了」，那其實這是用來表達「祕密被洩漏」時可以用的說法喔。
My younger brother can’t keep any secrets. He spills the beans every time.
（我的弟弟不能保守任何秘密。他每次都洩漏秘密。）
- let the cat out of the bag 不小心洩密
字面上雖是說「讓貓跑到袋子外」，但其實這跟貓一點關係都沒有喔，它是指「不小心洩漏一個秘密」。
Mandy let the cat out of the bag, so now Bill knows we have a surprise for him.
（Mandy不小心說出秘密了，所以現在Bill知道我們要給他驚喜了。）
- keep someone in the dark 把某人蒙在鼓裡
英文中可別傻傻地說「keep someone in the drum」，這可會讓人滿頭問號喔！
Why did you keep me in the dark the whole time?
（為什麼你都把我蒙在鼓裡？）
本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈7個關於秘密的英文常用語，讓你清楚什麼不該說！〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航