【插畫】貓咪不是牛羊，請勿「放牧」飼養

獸醫老韓 Shawn Han

減肥沒有捷徑，大原則就是熱量控制及運動。請和你的獸醫師一起找出每天應該吃的熱量和食量。

這表示，我們不該在未考慮熱量的狀態下，全天放著食物讓狗貓吃到飽。從今天開始，你必須充分掌握貓狗每天所攝取的熱量。尤其在室內環境比較單調而缺乏活動時，貓狗很可能出於無聊而吃下比需要更多的食物。

獸醫師會先根據現況估計貓狗的理想體重，然後計算出牠的靜止能量需求（RER），也就是每天維生所需要的基本熱量，省大家時間，也可以使用公式計算機，注意要用「標準體態」時的體重來算。

為什麼獸醫師的協助很重要呢？因為減肥前最好先進行一次全身檢查，無論牠看起來是否健康。這有助於決定飲食控制的初期目標要放在哪裡。安全起見，才不會因為控制熱量或改變食物，而造成某疾病的發生或惡化，如內分泌疾病或貓脂肪肝。

獸醫師可能會設定一個初期體重目標（如從8公斤減到7.5公斤），與初期每日熱量（如80%的RER），一開始可能需要一週或兩週複診一次，達到初期目標之後，重新評估體況，再設定下一個目標。

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本文經獸醫老韓 Shawn Han授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航