江蘇「前科累累」化工廠爆炸釀47死，習近平指示「加強輿情引導」

中國江蘇省天嘉宜化工公司昨（21）日下午發生大爆炸，一度造成當地2.2級地震，截至22日上午10時許，死亡人數已攀升到47人，逾600人輕重傷，當地居民憂心化學汙染擴散時，也發現化工廠早就有安全問題不良紀錄，該園區更是事故頻傳，質疑是官方疏忽造成的悲劇。中國國家主席習近平則指示「加強輿情引導」。

《中央社》報導，這場爆炸發生在21日下午2時48分左右，爆炸區域附近有多處住宅區和學校，其中一所幼兒園離事發現場直線距離僅1.1公里，爆炸也導致部分孩子受傷，江蘇省消防救援總隊調派了176輛消防車、928名消防員到場處置。

《風傳媒》報導，家住連雲港市堆溝鎮的居民告訴《北京青年報》記者，「開始的時候有聽到一聲小的爆炸聲，後來忽然傳來一陣非常大的爆炸聲，我們這兒周邊房子的窗戶玻璃都碎了，有的人家門都被衝壞了。」該目擊者表示，他看到4個人因為被破碎的玻璃劃傷，被送到醫院。

另一位目擊者說，事發現場附近有學校和幼兒園，發生爆炸的化工廠附近混亂，很多孩子在哭。距離化工園區4公里的居民，在爆炸發生時聽到一聲巨響，家裡的門窗玻璃隨後全部被震碎。

119接線員透露，發生爆炸的是江蘇天嘉宜化工有限公司的工廠內一處生產裝置，爆炸物質為苯。《蘋果日報》報導，據當地官員表示，該公司主要是生產乙苯類有機化合物，爆炸現場威力非常大，整個工業園區被衝擊波嚴重破壞。2個苯罐在猛烈燃燒，現場有7至8個起火點。

根據多家媒體的現場影片，可以看到爆炸後現場冒出大量黑色的濃煙，且火勢猛烈。

中國清華大學化學博士孫亞飛說，苯、對苯二胺等物質在洩漏後，有可能會對當地的水源造成污染，這是目前最需要關注的。此外，苯的沸點低，揮發成氣體後，會刺激眼睛、皮膚和呼吸道，引起頭暈、倦睡、頭痛、噁心、呼吸短促、皮膚眼睛發紅，嚴重時神志不清等問題，「比較合理的救助方式，是將當地人盡可能遷移到出事點10公里以外的地區，避免遭受有毒空氣的傷害。同時準備好潔淨水，在當地污染物被清理前，不要飲用地表水。」

《中央社》報導，鹽城市生態環境局則表示，事故產生的濃煙對空氣品質有較大影響，主要集中在化工園區及周邊500公尺左右的上空；但現場風速較大，擴散條件較好，同時該區域為化工公司生產區，沒有居民居住，周邊民眾也已經基本疏散，另外事故地點下游沒有飲用水源，群眾飲水安全不受影響。相關監測工作仍在持續，將及時公布。

曾有不良紀錄，民眾質疑「人為疏忽」

《風傳媒》報導，鹽城市響水縣、濱海縣沿海地區是化工產業帶，陳家港化工園區佔地面積10.05平方公里，設有化工生產區、生活服務區、污水處理區、化工危險品存放區4大功能區，2002年建成，至今已有68家企業入駐。這次發生事故的化工廠成立於2007年，就坐落在園區裡，隨著工廠爆炸，天嘉宜公司過去的不良紀錄也再次被翻出來討論。

《轉角國際》報導，2012年，天嘉宜不當處置化學廢料100餘噸，嚴重污染環境被裁罰100萬元人民幣（約新台幣466萬）。《多維新聞》報導，2015年，因未設置危險廢物識別標誌等受到行政處罰；2016年7月因違反固體廢物管理制度、違反環境影響評價制度，被鹽城市響水縣環保局處以罰款；2017年9月，又因違反大氣污染防治管理制度、違反固體廢物管理制度被處以罰款。

但天嘉宜化工廠好像「罰款罰不怕」，《香港經濟日報》指出，2018年，天嘉宜化工有限公司再次因涉及13項安全隱患，被前ㄑ國家安全監管總局發函督促整改，問題包括：生產裝置操作規程不完善、無巡迴檢查制度、現場管理差、動火作業管理不規範、苯和甲醇裝卸現場無防洩漏應急處置措施等。

《轉角國際》報導，前國家安全監管總局當時據此發函給天嘉宜，要求限期改善，但後續安檢追蹤進度、實際改善狀況為何？結果不得而知。

在去年4月，由於化工園區的水汙染問題驚動社會，省政府下令徹查整治，包含天嘉宜在內，部分化工園區的工廠一度遭到停產。直到8月，天嘉宜繳了整治改善報告後復工，鹽城市委書記親自到訪視察復工情形。

《端傳媒》報導，據響水縣人民政府官網顯示，陳家港化工園區10幾年中已發生過多起事故：2007年11月27日，江蘇聯化科技有限公司發生爆炸，致8人死亡數10人受傷﹔2010年11月23日，江蘇大和氯鹼化工公司發生氯氣泄漏，位於下風處的江化工公司30多名員工中毒；2011年，鹽城南方化工有限公司再次發生爆炸，引發了3層樓高的大火。

發生重大事故，當局高層「加強輿情引導」

《中央社》報導，目前出訪義大利的中國國家主席習近平跨海指示有關部門全力搶救，確實「維護社會穩定」，國務院總理李克強也做出批示，要科學有效做好搜救工作，全力以赴救治受傷人員，最大程度減少傷亡，採取有力措施控制危險源，注意防止發生衍生災害。

《央視新聞》報導，習近平除了要求全力搶險救援，搜救被困人員，及時救治傷員，做好善後工作，確實「維護社會穩定」外，並要求有關部門加強監測預警，防控發生環境汙染，嚴防發生衍生災害，盡快查明事故原因，及時發布權威資訊，「加強輿情引導」。

這也讓中國社群再次針對中國政府向來處理重大事件輿情的作法再次受到關注，《端傳媒》報導，當人們質疑當地監管部門是否盡職時，一份響水縣的官方文件開始在網絡上瘋傳。

《香港經濟日報》報導，2007年11月，園區發生一起爆炸事故造成8人死，響水縣宣傳部採取各種方式阻止採訪及淡化事故，甚至發布《響水「11·27」事故新聞協調工作的主要做法》，表明對來訪媒體採取「重點媒體重點對待，一般媒體一般對待」。

具體作法法包括記者被24小時陪同及全程監視，禁止拍照及阻止深入事故現場，醫院、殯儀館、公安局、環保局、的士公司，密切關注並匯報記者行蹤，村民不得接受任何採訪，事後更聯絡各媒體要求淡化處理新聞。

響水縣宣傳部在文件中表達了對輿論引導的理解：「在突發事件傳播中，最可怕的不是記者搶發新聞，而是記者搶發的不是政府發布的新聞。」

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核稿編輯：羊正鈺