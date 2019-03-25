只要有相信自己的勇氣，就不必害怕被「貼標籤」

文：莎瑞絲（搜尋引擎優化師／遠距文字內容創作者，同時也是自媒體網站「 莎瑞絲遊牧日記 」創辦人，提倡如何在忙碌生活與工作中找到平衡，活出自己想要的生活模樣，成為更好的自己）

某個星球上有個特別的習俗，每個小孩一出生就有一件屬於自己的衣服，每一件衣服都有七顆鈕扣，故事主角米娜的衣服卻只有六顆鈕扣，因此她從小便遭受同齡欺負及歧視，傷心欲絕的米娜只好求助魔法師賜於她第七顆鈕扣。然而魔法師聽完米娜請求後，噗吱笑了出來，「朝氣」鈕扣根本不存在！

雖然我們不像米娜生活在那一出生就被貼上標籤的星球上，但在這到處貼著標籤的世界，我們卻習以為常地活著，甚至認為標籤上的自己就是真實的自己，直到有一天發現，這些標籤如同第七顆鈕扣般，根本不存在。

要如何才能將這些標籤撕下呢？阿德勒在《勇氣哲學》書裡給了幾個可執行的方向，另外我也製作了30天阿德勒勇氣語錄，快去下載吧！

一、認識標籤的危害

我們不是商品，我們不是從模子裡刻印除了的成品，我們是有極大可塑性的人類，我們有無限的發展可能。－－阿德勒

標籤效應有多可怕？

心理學上最著名的「史丹佛監獄實驗」，教授將參與者隨機分派為「囚犯」和「守衛」角色，縱然知道這是個實驗，獲得權力的「守衛」也迅速變得殘暴起來，對「囚犯」拳打腳踢；「囚犯」也變得唯命是從，忍受著這一切無理的對待。

在現實生活中，標籤也無形地影響著我們的行為，當我們接觸數學時就會說「我是文科生」而拒絕學習；當我們需要增加自己英文能力，就會說「我的工作不需要這個技能。」；當我們需要為工作增進某個技能的時候，我們說「這些東西讓年輕人去做吧！我老了～」當我們給了自己一個標籤，我們就是在阻止自己去嘗試學習新的東西。

一個標籤能夠讓我們無止盡地逃避：逃避改變，逃避學習，逃避成為更好的自己，只為了掩飾自己能力的不足。

二、告訴自己，過去的你不是你

標籤是一種對你過去的評價，但我們不能將標籤認為是一生的論定。 －－阿德勒

有位朋友曾一時疏忽而經歷過一段三年的牢獄生活，在重新投入社會工作後，他依然無法忘記過去那段日子。縱然生活已回到正軌，他依然無法原諒自己一時的大意，他認為這件事是他人生最大的污點。

的確，有些事情是不堪回首，但一直活在過去，把自己活成一個「受害者」並不會讓我們變得更有價值。

被判入獄27年的曼德拉，在總統就職典禮上，他對曾在獄中對他施虐的看守員致敬，他說道：「當我走出囚室，邁向通往自由的監獄大門時，我已經清楚，若不能把悲痛與怨恨拋在身後，那麼我將永遠活在獄中。」

中文很有意思，我們用「過去」形容已消逝的時間，這一秒之前都是「過去」。我們很喜歡談論「過去」，更多的是我們常常跟過去「過不去」，也跟自己「過不去」。與其和過去的自己過不去，不妨試著和過去的自己好好地談一談，問問自己：在這段經歷學到了什麼？成長了什麼？改變了什麼？每一個「過去」都在成就每一個「現在」。

Credit:Reuters/TPG

三、多方嘗試，發掘自己還具有什麼發展潛力

從喜歡及做得到的事情開始做起，慢慢培養自己的能力。

從小我們就被教育要念好書，選上明星大學再進大企業上班就是一個成功人生，這套說法也許適合某些人，但不適合多數人。

在這提倡斜槓人生的社會，我們擁有許多機會去創造出更多不同的身分：上班族也是個創業家、醫生同時也是插畫家、英文老師也可以是健身教練。

居家創業15年的凱若是一家婚顧公司老闆，同時也是全職媽媽／作家／創業家，這位斜槓媽媽為了可以全時間陪伴小孩成長，讓她練就每天工作三小時就能發揮八小時的工作效率，誰說在家帶小孩就無法擁有自己的事業呢？

在成為自媒體部落客前，我也猶豫了好幾個月，不知道該從何開始著手。於是我接下一份兼職編輯工作，同時開始經營LINE貼圖品牌作為草創前期的探索，利用每天通勤及下班後的時間不斷精進寫作技能及畫畫技巧，三個月後，我發現寫作比畫畫為我帶來更多滿足感，於是我決定以經營自媒體網站作為我創業的第一步。

從有興趣及能力可及的事情開始做起，慢慢培養自己的能力吧！若你還不知道自己對哪方面有興趣，建議你從閱讀下手，選擇感興趣的類別開始。閱讀能幫助我們思緒沈澱，釐清煩擾的思緒，每天只需一小時維持閱讀習慣，不管是提早起床、午餐時間、通勤、睡前，我們都能拼湊出至少一小時來閱讀，對吧！

PhotoCredit:Depositphotos

四、樹立強大的堅定信念

只要我們能積極認定自我，我們就可以隨時去做我們想做的事情。 －－阿德勒

有句話說「You are what you eat」，我們的健康狀況取決於飲食，相同地，「You are what you think」，我們的人生取決於我們的想法，只有想法正確，態度才會正確，進而採取正確行動去執行。那要如何才能樹立強大的信念呢？

我認為建立強大的信念是透過要不斷訓練：每天有意識地告訴自己「過去的我不是我，每一天我們都是全新的，我們有著無限潛能，不管我經歷了什麼，我都是一個有價值的人」。當然，你也可以發想自己一套的正面內容。我通常對著鏡子裡的自己說：「今天是全新的開始，也許會有好事發生喔！」，然後給自己一個燦爛笑容，開始迎接新的一天。

想像一下，當你在猶豫不決的時候，頭上出現一個天使和一個惡魔，天使不斷地鼓勵著你勇敢前進；惡魔卻一直扯你後腿、恐嚇你，通常誰會勝出呢？我想是惡魔！其實我們不需要打敗惡魔，因為它會一直存在，我們只要把天使養得頭好壯壯、肥肥胖胖，惡魔自然無法勝過天使。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航