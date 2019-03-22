【青春還鄉】舊鄉鎮的地方創生：用山經旅宿、環保天燈掀起在地文化復興

一個全九份最大的夜間導覽團，還是國際旅客好評如潮的指定行程，主動撕下九份的現有標籤，不再是侯孝賢的《悲情城市》、宮崎駿的《神隱少女》等刻板印象，而是讓旅客用行動實際探訪淘金原址、體驗礦山的黃金歲月，更是透過特色旅宿，用居住實際感受九份歷史輝煌的一頁；一個吸引超過上千名參與募資人數的環保天燈，正準備顛覆傳統天燈的污染性，試圖兼顧平溪在地文化與環境發展，讓旅客用行動支持文化與環保。

這兩者看似毫無相關，卻讓同是知名觀光景點的九份、平溪，意外重新擁有另一嶄新面貌。實際揭開幕後推手，竟是一群4個曾創業失敗的8年級生。推動他們起身行動的關鍵，正是想解除臺灣傳統文化不斷消失的危機。

Photo Credit: 文化銀行 以邵璦婷為首，一群年輕人發現臺灣傳統文化消失的危機，起初本著「想用不一樣的方式『認識臺灣』，意外開展出多條以「在地文化」保存的創業道路。

一群少年仔發想出可存取傳統文化的「文化銀行」

早在2014年，一群遠赴北京清華交換的學生，發現當地年輕人不認識1949年的兩岸歷史，對臺灣的粗淺印象仍停留在「日月潭」、「阿里山」，讓他們起心動念用旅遊來翻轉。從辦營隊到推出旅遊攻略的嘗試，最後雖是吞下敗果，但「好玩、有趣的東西都值得嘗試看看」的創業精神就像是個種子般，埋藏在邵璦婷、陳慕天、許天亮與張均谷的心中，成了他們畢業後合夥開辦「1949青年旅社」的起點。

碰巧遇上Airbnb來台發展民宿事業，邵璦婷以「站在風口上，豬也會飛」的比喻，貼切地形容當時青年旅社的生意蓬勃；儘管座落於非觀光景點的永和，但因為鄰近傳統菜市場，讓許多外國觀光客耳目一新，這也促使他們開始思考如何用「在地文創」讓更多遊客認識臺灣。

這個思考，促使邵璦婷一行人意外一腳踏入未被解決的文化議題—— 過去50年來，臺灣的傳統文化一個接一個在轉眼間稍縱即逝，成了啟蒙他們「倘若文化可以被存取」的構想，創立一家記錄臺灣文化的「文化銀行」，並跑遍全台拜訪各類傳統技師，記錄下來之餘，更創造文化可以被再行銷的可能性。

這群人想做的，是降低認識傳統文化的門檻，「不是只有走進博物館才能認識文化」，邵璦婷強調唯有讓這些文化走進我們的生活裡，才有可能「活」過來。

Photo Credit: 文化銀行 山經旅宿是邵璦婷一行人實踐「文化加值」的轉折點，也促使他們開始思考如何用「在地文創」讓更多遊客認識臺灣。

一場偶然轉折，點亮九份「山經旅宿」的創業之路

邵璦婷與九份之間的緣分起於剛創業之際。當文化銀行、1949青年旅宿持續分別運營的同時，一位來自九份的投資人欣賞他們的理念並主動釋出合作意願，希望透過這群年輕人打造出不一樣的九份旅宿；儘管在經過一年的磨合後，投資人與邵璦婷團隊最終宣告拆夥，迫使這項計畫無限期停擺。

「在還沒開始研究九份前，我也跟大家一樣，覺得這邊就是一個很有日本味的老街；實際開始了解九份，才發現在觀光勝地的背後，也有很普通的居民日常。早上八點，觀光客都還沒上山，就會看到老人家出來做運動、挑著菜的菜販在路邊叫賣等等，其實跟我們想像中的觀光勝地很不同。真的深入了解九份之後，我才明白它也有純樸的一面。」

也因為這個契機點，文化銀行團隊發現九份過去的史料近乎是「一片空白」，並耗費近一年以上的時間做起文史調查。「還記得第一次採訪當地里長，是一個80幾歲的阿公，他年輕時也是個礦工。起初他不太想談這些過去，我猜測他們也是為了生活而做了不得已的選擇。」隨著團隊的連續拜訪，老礦工吳江山逐漸打開心房，開始分享過去的工作與生活點滴，甚至因此結識了以前幫礦工剃頭的理髮廳阿婆楊美代，一同見證了山城的崛起跟殞落。

邵璦婷並主動向九份金礦博物館提出合辦一場以「九份礦山」為題的展覽，意外引起了在地人、老礦工的熱烈迴響。「那些被採訪的老人家看到自己的故事被展出，都感到滿新奇、滿開心的；當時也有很多年輕的九份旅宿經營者一起響應了這項活動，像是拿展覽票根就優惠住宿費等等。」這場展覽在當年可說是第一個自發性的九份藝文活動，她接著說，「不敢說對大家有什麼激勵，但是至少開拓了一個新的可能；也證明除了茶樓、老街之外，九份的淘金歷史背後還有更多吸引人之處。」

邵璦婷感性地說，「其實這些人年紀都很大了，2年多前里長阿公過世，我才發現緣際會之下，也記錄了他們過去不曾訴說的故事；這是我始料未及的結果，但也很慶幸能夠為他們的人生留下一點什麼。」

此外，展覽的成功也吸引到一位九份房東，願意將房子租給團隊經營民宿。當時正愁著1949青年旅宿運營走入低點，這個契機點正巧打通了走向「文化加值」旅宿的方向，運用九份的9種礦石作為起點，從無到有催生出結合神話故事的民宿空間，造就現在的「山經旅宿」—— 把山變成一本經書，讓每位入住旅宿的旅客在休憩時間感受、認識九份礦山的歷史文化。

同時間，「夜間導覽團」的推出，讓旅客直接走進淘金的原址，讓金礦博物館館長親自導覽，實際揭開九份的面紗，成了地方活化的最佳刺激，連新加坡、香港跟馬來西亞旅客都驚奇，如今已是九份當地的活招牌，為當地最大的夜間導覽團。

為讓文化旅宿的經營理念能在全台遍地開花，邵璦婷團隊決定將文化銀行與山經旅宿的業務分離，另開設一家旅宿公司，從代管旅宿業務開始做起，現已在阿里山、花蓮、台東等地開始進行起旅宿行銷、代管的服務，全台約有30多家旅宿合作。

Photo Credit: 文化銀行 文化銀行創辦人邵璦婷在TEDxTaipei談計畫之一的環保天燈創意實踐。

放大「文化加值」模式，用環保讓平溪天燈點燃在地關懷意義

而本著讓傳統文化加入生活場景的文化銀行也沒閒著，開始關注到平溪天燈的嚴重環境議題—— 平均每年會產生三十萬顆天燈的環境隱憂，無疑成了點燃「環保天燈」構想的起始點。邵璦婷團隊從無到有研究天燈底座、材質與易回收性，從發想到群眾募資花了將近一年的時間，由於本著在地環境關懷的理念，成功吸引到1600多人贊助，並募集到百萬元經費實踐理念。

但這個構想，卻面臨到難以撼動在地傳統商家的觀念，擔心販售這款天燈反讓生意消退。遇到在地商家的質疑聲浪，讓他們決心要實際端出成果，讓更多商家願意一同參與。目前，環保天燈已改版至第二代，預計在今年暑假上路，現已有部分配合商家，準備要成為環保天燈的示範點，先以市佔率5%為目標，一步步消弭在地環境與傳統文化的衝突，讓這項傳統能無限期延續。

而不論是聯手臺灣本土60多名設計師舉辦「叫春大街」，或是結合臺灣求籤文化的飲料店點子，都是文化銀行以「趣味」為出發點，讓傳統文化能延續至今「活」下來的體現，也是邵璦婷、陳慕天、許天亮與張均谷創業的原始初衷。降低認識傳統文化的門檻、從根本解決文化消失議題，這群年輕人想做的，更是透過「日常生活」翻閱臺灣的過去，讓更多的在地臺灣人得以重新認識「我們是誰」。