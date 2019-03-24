「每一本書都讓我怦然心動啦！」近藤麻理惠的整理魔法不適用於書蟲？

編譯：暮琳

煥然一新的環境能帶來心靈的平靜祥和，而掃除在傳統上也有去晦氣的意涵，讓大掃除成為家家戶戶的新年定番。但，對愛買書的人來說，大掃除實在是非常令人困擾的一件事。書迷通常只能看著書架上推得滿滿的書，心理確信書還會變得更多，卻一本都捨棄不來。

而近來最受矚目的整理大師——近藤麻理惠（Kondo Marie），對於該怎麼處理這些即將壓垮書櫃的藏書自然也有話要說。

近藤麻里惠在擁有自己的實境秀之前已經是名人：出版過《怦然心動的人生整理魔法》與《怦然心動的人生整理魔法2》等暢銷書，早在2015年便獲選為美國《時代雜誌》百大人物之一。在Netflix的節目播出後，她的名字進一步成為動詞，用以代稱「整理」；馬里蘭州今年一月的物資捐贈是去年同期的372%、芝加哥的舊書店則在一週內收到過去一個月份的二手書量⋯⋯這些突然爆發的舊物捐贈潮都與節目的撥出脫不了關係。

但，整理大師給的掃除建議，似乎惹得許多書迷不開心？

近藤麻理惠的整理法可以歸納為以下六大訣竅：

1. 下定決心

整理需要時間與努力。近藤呼籲大家相信自己，並下定好好整理的決心。

2. 想像出理想的生活方式

整理前，先好好想像自己希望住在甚麼樣的房子裡，又想在那樣的房子中過著甚麼樣的生活。當你能明確描繪出心目中的理想生活環境後，整理便有了意義與方向。

3. 從丟棄物品下手

捨不得把東西丟掉會害整理半途而廢。當家裡堆滿了不需要的物品，即使表面看似乾淨也難以長期維持。先把該丟的東西丟完，你才有可能估量家裡的儲物空間，並專心規劃該如何善用所有空間。

4. 以用途分類，而非地點

整理時最常犯的錯誤無非就是依照地點整理了。一個房間接一個房間的整理常讓人們有種錯覺，以為整理完成，卻只是讓原本的物品大風吹。最好的整理方式是按項目分類：處理衣服時就把整間屋子的衣服都安排在一個地方，以此掌握物品確切數量。

5. 照順序整理

衣服、書、紙類、雜物、有回憶的物品——近藤將物品分成五大項，並強調一定要依照這個順序處理。從老照片下手，你可能會被回憶吸引，導致整理的工作毫無進展。先從衣服開始，練習識別出讓你「怦然心動」的事物，最後再接觸帶有感情的東西。

6. 問自己，是否感到「怦然心動」？

決定物品留存與否的關鍵就在於「怦然心動」。將某樣東西握雙手中，若你感到快樂，你就該留著它。近藤提醒道，整理是「留下」讓你心動的東西，而餘下的物品，在好好道謝後就可以請它們離開你的生活了。

六個原則，看起來人性化又可行性高，順利讓近藤麻理惠成了家喻戶曉的名人。但，最後一項「怦然心動」準則以及網路上的一則傳言卻讓愛書人對這位整理大師反感到不行。

先是，Twitter上爆出近藤麻理惠認為「家中藏書不該超過三十本」的流言。這句話在社群媒體上流傳，激怒了許多讀者，認為她不理解書的價值。Twitter上的書友紛紛抗議，有人表示書架上的「每一本」書都讓她怦然心動，近藤說出這種話表示她根本不理解愛書人的心理；另一些人則表示，他們需要一座私人圖書館來感到安心與喜悅，將書限制在三十本內是不合理的要求。

同時，《衛報》也針對近藤的 「怦然心動」原則做出反駁。記者史可菲爾德（Anakana Schofield）以一篇文章回應，說明為什麼書並不需要讓人「怦然心動」。他先是反對近藤麻理惠以指尖輕輕一觸「喚醒」書的方法。史可菲爾德表示，真正與書重建關係的方式只有一個：打開書、讀書。他同時反對近藤在節目中所說的「藏書反映你的思想與價值觀」。史可菲爾德說道，書應該要反映的，是「別人」的思想。「大多數的人都沒有希特勒的價值觀，但我們可能擁有許多關於第二次世界大戰的書」。「藝術存在的價值，」他進一步寫到「是挑戰我們並使我們感到不安」。文學存在的目的絕不在於取悅讀者。

然而，「家中不該超過三十本書」的發言其實源自一張網友自行詮釋的迷因圖，近藤麻理惠雖然說過她盡量將家中的書維持在三十本上下，卻從沒有要求每個人都這麼做。同時，Twitter上也有網友跳出來替近藤說話，認為她真正的意思是留下對你的人生有幫助、有意義的書，史可菲爾德的解釋流於字面意義而曲解了近藤麻理惠的重點。

書這種東西，畢竟與其他物品不同，無法以簡單的喜歡、不喜歡；實用、不實用的二分法來解決它們的去留。書承載的，是一整個世界、一整套思想，而非單單數百張紙疊起來的單一物件。書迷對近藤麻理惠的整理法感到不悅也是合情合理。但，空間有限的問題仍然應該面對。不管對藤麻理惠的方法做何感想，愛書人仍該努力找出自己一套整理系統，讓書架不至於在每年書展後嚴重崩潰。

希望各位藏書家都能找到使你「怦然心動」的方法，讓自己與愛書都能有舒適的生存空間。

資料來源：Bookstr、Penguin、Truth of Fiction

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航