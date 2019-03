美國會《反一中原則決議案》的務實，是打破「一中原則」的勇敢嘗試

文:楊光舜(美國亞利桑那州立大學博士生)

2019年3月21日,俄亥俄州資深眾議員夏波(Steve Chabot)在與台灣人公共事務會(Formosan Association for Public Affairs,FAPA)的合作下,提出了H.Res. 248號的簡單決議案,全稱《表達美國一中政策並不致力於中國一中原則及其他目的之眾議院意見》(Expressing the sense of the House of Representatives that the United States’ One-China Policy does not commit it to the People’s Republic of China’s One-China Principle, and for other purposes,後稱《反一中原則決議案》)。

中國的「一中原則」與美國的「一中政策」雖然只有一詞之差,也經常為人混為一談,但政治意涵卻大相徑庭。前者成為中國不斷打壓台灣國際空間的基礎,後者也大大限縮美台正常交流。本文將比較「一中政策」與「一中原則」的差異以及《反一中原則決議案》的突破。與過去美國國會提出的類似法案可以發現,今天此一決議案立意更為務實,旨在逐步改變四十多年來早已過時的一中政策。

「一中政策」、「一中原則」、與《反一中原則決議案》

在了解這項決議案的重要性之前,我們必須先認識到「一中政策」與「一中原則」的差異。今天美國與中國針對兩岸議題各自主張「一中政策」(One China Policy)與「一中原則」(One China Principle)。長久以來,美國的「一中政策」是奠基於「一法」(《台灣關係法》)與「三公報」(《上海公報》、《建交公報》、《八一七公報》)架構之上。針對台灣地位,美國承認三公報中的「世界上只有一個中國」以及「中華人民共和國是中國合法政府。」

然而中國的「一中原則」還包括了「台灣是中國不可分割的一部份」,並且只承認中美三公報。對中國的此一主張,美國的官方態度是「認知」(aknowledge)中國的說法,並未「承認」(recognize)。這也意味著美國並未承認中華人民共和國對台灣的主權聲張。

基於這樣的認識,《反一中原則決議案》開宗明義就區別美國的「一中政策」與中國的「一中原則」,並歷數中國歷年來打壓台灣國際空間的作為。其中包括了施壓世界衛生組織與世界銀行等國際組織將台灣稱作「中國台灣」、使中華民國失去邦交國、乃至譴責習近平於今(2019)年年初「告台灣同胞書四十週年」上有關「不排除武統台灣」以及「一國兩制」的主張。《反一中原則決議案》更援引《台灣關係法》與《台灣旅行法》,強調美國與台灣正常交流的正當性。

在《反一中政策決議案》中,具體列舉五項國會意見:

鼓勵台灣海峽兩岸不設前提地進行建設性對話; 鼓勵美台雙方各階層官員互訪; 他國與國際組織應克制,不默認中華人民共和國的一中原則; 私人企業應回絕中華人民共和國強加一中原則的動作,並應在美國經營時向國務院報告中華人民共和國的這些動作; 美國應透過採取下述對台政策抵制中華人民共和國的一中原則:

►美國承認台灣政府合法代表2360萬人之民主政體的客觀事實

►基於美國在《台灣關係法》中之政策,以及該法內美國之政治、安全及經濟利益,美國將尋求台灣未來和平解決,並得到台灣人民的積極同意。

仔細分析會發現,這些意見實則是重申了許多已經通過或正在推動中的台灣相關法案,例如《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《台北法》、甚至是《反中國政府與共產黨政治影響力行動法案》。但第五點承認台灣政府對台灣人民的代表性,以及台灣未來應經過台灣人民同意,實則是體現了台灣主體性。對打破「一中原則」的確是一項勇敢的嘗試。

1999年《一中一台決議案》:大膽的嘗試

然而今日提出的《挑戰一中原則決議案》,並非是美國國會第一次提出類似重新省視一中政策的法案。除了過去曾七度提出要求美台建交的決議案,在1999年俄亥俄州眾議員布朗(Sherrod Brown)也曾提出H.Con.Res. 166號《表達美國應採取「一中一台政策」以反映台灣與中國是兩個不同國家現實之國會意見》的共同決議案(Expressing the sense of the Congress that the United States should adopt a “One China, One Taiwan Policy” which reflects the present day reality that Taiwan and China are two separate nations,後稱《一中一台決議案》)。

布朗是今日民主黨內十分友台的國會議員。自1993年進入國會至今就台灣相關法案已提出了10項法案並聯署51項,包括曾八度提案支持台灣加入世界衛生組織及世界衛生大會,並聯署了上個會期通過的《台灣旅行法》。此一友台經歷與提案10次、聯署69次的夏波相去不遠。而布朗在國會中的經歷,也使其一度成為2020年民主黨總統初選的可能候選人。

布朗當年提出《一中一台決議案》,實則是對當時李登輝總統提出的兩岸「特殊國與國關係」(或稱「兩國論」)的支持。在該法案中,布朗提出了三項國會意見:

美國應稱許台灣人民在過去數十年在台灣建立民主政治,並一再重申致力於民主理想; 如果台灣人民透過民主機制(包括公投)選擇獨立狀態,美國應承認台灣獨立; 當前美國應立即採取「一中一台政策」,以反映當前台灣與中國是兩個不同國家的現實。

如果我們比較今日提出的《反一中原則決議案》,會發現當年的《一中一台決議案》規定較為簡單,但主旨更為大膽。2019年的《反一中原則決議案》並沒有提出美國承認台灣獨立的條件,也沒有追求改變美國一中政策。當時布朗的決議案雖然沒有通過,但仍獲得了另外十位眾議員跨黨派的聯署,其中也包括了同樣出身俄亥俄州的夏波。

值得注意的是,在當時柯林頓(Bill Clinton)執政期間,美國國會內部對於兩岸問題十分兩極。在1996年爆發台海飛彈危機後,柯林頓政府不斷促進美中關係的進展。除了曾發表不支持台灣獨立的「新三不政策」,也大力協助中國加入世界貿易組織。當時柯林頓政府除了對李登輝提出的兩國論十分反彈,更強力杯葛深化美台軍事交流的《台灣安全加強法》。布朗的《一中一台決議案》,不得不說是十分大膽的嘗試。

Credit: Taiwan Presidential Office

《反一中原則決議案》的務實精神

如果說1999年的《一中一台決議案》希望一步到位,要求美國在法理上承認台灣主權國家地位,那麼2019年的《反一中原則決議案》則展現更為務實的手法及方向。在立法手法上,兩者都屬於沒有法律拘束力的決議案,但一旦通過就成為國會意見,更可能成為未來進一步立法的依據。在2016年分別於參眾兩院通過的《對台六項保證》決議案,就在去(2018)年底成功立法的《亞洲再保證倡議法案》中,成為具有法律拘束力的條文。然而1999年的《一中一台決議案》是共同決議案,必須要參眾兩院通過才能成案。而2019年的《反一中原則決議案》是簡單決議案,只要眾議院或參議院一院通過就成案。這使得此種決議案在文字上能更為靈活,按照不同院會的要求彈性調整,以提高通過機會。

除了立法手法的務實,在理念的推動上《反一中原則決議案》也相當穩紮穩打。美國政府一向聲稱一中政策沒有變化,但在官方的詮釋上往往還會加上「美國不支持台灣獨立」或「美國不支持海峽兩岸任一方片面改變現狀。」甚至在美國前副總統拜登(Joe Biden)在擔任參議院外交委員會主席時,更曾解讀為「不再是一個獨立的民族國家」、美國「已經同意你要成為中國的一部份」、台灣「別宣布獨立,因為我們不想因為你片面宣布獨立而開戰。」一直以來都有議員指出這種說法的過時之處,包括去年提出《建交決議案》的加州前眾議員羅拉巴克(Dana Rohrabacher)與今日提出《反一中原則決議案》的夏波,但要一夕翻轉這項政策絕非易事。

比較兩項決議案,《一中一台決議案》的理想大膽超前,但在當時美國國會並未獲得普遍共識。今日的《反一中原則決議案》主張則不但多數奠基於既有政策,嘗試突破的台灣主體地位部份也已經是今日對台灣更加友善的美國政界的共識。可見立法者的務實主義思維。

結語

與過去美國國會提出過的《建交決議案》與《一中一台決議案》,今天提出的《反一中原則決議案》是較為務實的嘗試。雖然不求美台關係正常化的一步到位,但比起陳意甚高卻難獲共識的法案,《反一中原則決議案》求的是穩紮穩打,在立法的手法及理念上都展現了務實精神。縱然決議案並無法律拘束力,未來若是能在眾議院甚至參議院通過,都將成為國會進一步重新省視美國對台政策的基礎。

